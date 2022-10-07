到美麗中華賞山水畫、金秋秘境！ 雲遊大陸盤點「必去秋遊景點」
【旅奇傳媒/編輯部】秋季是許多旅人特別喜愛的季節，這時節的天氣不會太乾燥或是濕潤，走在戶外時的溫度特別舒適，沿途的景緻更是被秋葉妝點成不同的樣貌；每到9、10月份，大陸由北而南依序展開美麗的金秋畫卷，以下由海旅會推薦那些不容錯過的大陸賞秋秘境，感受璀璨的黃金時刻。
河北－太行山
想要領略大陸浩瀚山水，河北太行山壯觀的景觀，在秋季釋放出更加斑斕的色彩，渡過了夏季茂密的綠意，太行山的廣闊再次沾染上金秋的絢麗，無論是彎曲浩蕩的山路，還是險峻壯觀的絕壁，身披秋衣的山巒比起以往更顯得婉約，這裡除了有過目難忘的太行山雲海，更有媲美美國科羅拉多大峽谷的絕壁大峽谷，震懾人心的掛壁公路，都是太行山作為秋遊景點推薦的最佳見證。
遼寧本溪－老邊溝景區
座落在遼寧本溪東營坊鄉南營坊村的老邊溝景區，在秋季因為層林盡染的楓葉美景而聞名，更是遼東走廊上其中一個重點賞秋觀光區。漫山遍野的紅葉讓這裡成為攝影師的絕佳取景地，潺潺流水與五彩山巒，讓這裡的一切美的如詩如畫，鄰近有大石湖、小石湖等景區，怡人的風景同樣適合一併觀賞。
四川巴中－十八月潭景區
位於米倉山國家森林公園西南部的十八月潭景區，依循著珍珠溝而上，依序為夢月潭、醉月潭、枕月潭......等十八個潭池所組成的景區，進入秋季時，這裡遍佈滿山紅葉，其中知名的十八月潭瀑布群風光秀麗、水池澄澈，岸邊的石頭與楓葉、彩林，互相構成一片絕美的秋日山水畫。
雲南-瀘沽湖
湖水青青的瀘沽湖，在秋季轉化為遍地金黃，陽光映襯著岸邊周圍的金色草海，呈現出愜意迷人的雲南秋景。遊客可以選擇乘坐租車環遊瀘沽湖，或是乘坐游船悠閒晃遊，看著遠方壯麗的格姆女神山、吹著微涼的秋風，瀘沽湖的秋季，從沒讓人失望。
看完推薦的必遊的大陸秋遊景點，是不是更加期待未來到大陸旅遊的日子了呢？想知道更多大陸景點資訊，可以查詢海峽兩岸旅遊交流協會網站，雲遊大陸，精彩旅遊視野。
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