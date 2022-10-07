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趕走秋老虎！中國CoCo浮誇系1公升「一桶奶茶」，吨吨吨熱氣全消，還有五種配料一次喝飽

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自CoCo都可小紅書、小紅書@1amor授權
圖／取自CoCo都可小紅書、小紅書@1amor授權

好狂的「一桶奶茶」！沒想到奶茶居然能用「桶」來計算，中國CoCo新招限定「奶茶吨吨吨」，滿滿五種配料與超大容量奶茶冰沙，一桶趕走秋老虎。

圖／取自CoCo都可小紅書
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圖／取自CoCo都可小紅書
圖／取自CoCo都可小紅書

中國CoCo於八月推出超級限定「奶茶吨吨吨(ㄊㄨㄣˊ)」一桶奶茶，一桶滿滿1公升的沁涼奶茶冰沙與豐富配料，提起來都費勁！奶茶冰沙綿密冰爽、入口即化，搭配珍珠、芋泥、布丁、仙草及啵啵五種配料，一桶奶茶管飽，超有飽足感，一次實現奶茶自由。

圖／取自CoCo都可小紅書
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圖／小紅書@1amor授權
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