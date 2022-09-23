可以喝的抗氧化水！中國CoCo不用手「懶人紅石榴」酸甜清爽 還被稱作「仙女的快樂水」

最近好多人都在炫中國CoCo的「懶人石榴新品」！小紅書上隨便刷隨便有，聽說每一杯都是粒粒手剝的新鮮石榴，紅紅火火的顏色，加上冰沙質感，石榴還具抗氧化的效果，不僅好喝還能變美，小編也好想喝上一口啊！

圖／取自中國CoCo都可官方微博

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中國CoCo推出「懶人石榴」系列飲品：「懶人紅石榴」及「懶人石榴冰」。「懶人紅石榴」以清爽綠茶為基底，搭配香甜雙口的紅石榴汁，酸酸甜甜，一口喝下還會回甘，只買一杯不夠喝呀！而「懶人石榴冰」結合了質地細膩的石榴冰沙與鹹香濃郁奶蓋，沁涼舒爽中還帶點醇厚口感，奶香果甜的滋味為今秋帶來味覺的小確幸，讓人跪倒在這杯石榴冰下啦！

圖／小紅書@小邹今天还没饱授權

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