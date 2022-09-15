歡慶迪士尼100周年！「香港迪士尼樂園」精彩不中斷，冰雪奇緣主題園區2023年開幕

創立於年的華特迪士尼公司將於明年喜迎周年，為歡慶迪士尼邁向新的里程碑，香港迪士尼率先公佈年一連串精彩嶄新的項目，繼續施展奇妙魔法，為賓客締造快樂難忘的奇妙時刻！除了陸續呈獻「奇妙一百年」多個精彩慶祝活動，更有萬眾期待的《冰雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界於2023年下半年矚目登場，全新的華特．迪士尼與米奇銅像也將於樂園亮相，可以準備好再次踏進迪士尼樂園一同歡度奇妙的一年囉！

華特迪士尼公司將於明年邁向100 周年新里程，連場精彩慶祝活動將陸續展開，由農曆新年橫跨到萬聖節，為賓客締造百倍歡樂的奇妙時刻。一眾深受賓客歡迎的迪士尼朋友，包括：米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂會以全新「奇妙一百年」主題服飾亮相， 華特．迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園！而眾所期待的《冰雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界也將絢麗登場！

（圖來源／香港迪士尼樂園度假區）

美國加州舉行的D23博覽會剛宣布了以華特迪士尼動畫工作室大熱電影為靈感的全新《冰雪奇緣》主題園區 – 魔雪奇緣世界將於2023年下半年在香港迪士尼樂園登場，賓客將置身於《冰雪奇緣》的場景中，並可以在阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受阿德爾傳統氣息。全新的魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可以登上全球首個以《冰雪奇緣》為主題的過山車 –「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《冰雪奇緣》的朋友。

魔雪奇緣世界概念圖（圖來源／香港迪士尼樂園度假區）

此外，為慶祝迪士尼的百年生日，「奇妙一百年」的慶祝活動將全年登場，米奇與好友將由農曆新年到萬聖節都換上「奇妙一百年」的主題服飾，與賓客開心會面。而明年為「兔」年，因此達菲熊Duffy的好友「StellaLou」史黛拉兔將首次穿上全新賀年服飾，準備與賓客拜年見面！五至六月時，香港迪士尼將召集Marvel粉絲加入「新一代英雄」行列，與一眾超級英雄齊齊出動！復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身。

（圖來源／香港迪士尼樂園度假區）

到了夏季，一系列夏日派對的驚喜演出，包括深受歡迎的「水花大街派對！」和夏日限定版戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」將讓賓客盡情樂在當夏。眾所期待的萬聖節，香港迪士尼將舉辦詭魅惡玩的萬聖節派對，一眾迪士尼惡人傾巢而出，圈粉無數的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》更是萬聖節盛會中不容錯過的項目！

（圖來源／香港迪士尼樂園度假區）

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/206752