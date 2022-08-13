超狂宵夜清單！讓人捨不得分享的「香港隱藏深夜美食」夜貓子必吃的口袋名單

現代人晚睡已經是常態，而來一場澎派的宵夜絕對是療癒夜貓族最棒的選擇！香港素有「亞洲美食之都」的封號，高級星級餐廳、在地平民小吃應有盡有；而世界級夜景、街市、酒吧、宵夜更是體驗香港夜生活終極指南的一種正確打開方式！從入夜到凌晨的香港，對於吃貨來說有許多寶藏級的深夜美食值得去深度發掘，這次我們將從在香港生活六年的台灣友人口中挖掘一些比較鮮少人知，甚至只有香港才有的特色深夜美食，同樣身為夜貓子的他，口袋名單有哪些必吃的深夜食堂，真是讓人期待！

（圖來源／欣傳媒資料庫）

愛文生飯店 屹立香港半世紀最接地氣的美味大排檔

飄香逾五十年、位於深水埗的愛文生大排檔是香港碩果僅存的傳統正宗街邊大排檔之一。許多人都是經由本地學生、在地老饕引路嘗鮮，然後就深深愛上這裡熱鬧且真摯的煙火氣息；大排檔的靈魂要素俱全，街邊的圓桌倚著昏黃的燈光、露天的忙碌灶台搭配師傅行雲流水的動作、拋鑊快炒與瀟灑豪邁的香氣撲鼻而來，入夜後的地道港味氛圍最是迷人。

作為本地人認證的超級local的美食狠角色，避風塘風味是友人與無數本地食客的推薦首選，像是避風塘粟米、避風塘茄子，讓不敢吃茄子的好友也破格，還有包裹著牛油炸蒜乾辣椒、外脆蝦香透的避風塘炒蝦，絕對是在深夜也忍不住一吃再吃的comfort food！此外，沙薑雞、豉椒炒勝子、胡椒蝦煲、金牌乳鴿王、黑椒薯仔牛柳粒、黑椒鹹豬手、雞蛋焗魚腸…等也是食客讚不絕口的菜式，搭配啤酒更是絕配；幾乎道道都是高CP值的美味，難怪很多在地人想吃大排檔的時候，就一定想起愛文生。

（圖來源／IG @avec_mil_yuna）

愛文生飯店

地址：深水埗石硤尾街1號C地下號鋪

營業時間：16:00-23:30

太安樓牛雜 港式古早味三醬一體讓人魂牽夢縈

太安樓是香港在地人也愛去的地道小吃匯聚地標，極具本土風味，想吃到有品質的街邊牛雜，來太安樓嚐鮮準沒錯！原本這位旅居香港友人完全不吃內臟類的食物，沒想到一次恰巧到太安樓吃飯時，看到這間連本地人都大排長龍，抱持著姑且一試的心態，結果一試成超級鐵粉，大讚這種獨特風味在香港已經不多見了。友人特別推薦腩汁蘿蔔牛雜，蘿蔔燉的非常軟嫩，加上熬煮入味的豬皮和肥美的豬腸，若再加點在其他店家難得一見的柚皮、更是畫龍點睛，再淋上黃芥末、甜醬、辣醬，堪稱神級之作，之後每次來到太安樓，一定都要再次品嚐這碗盛情滿滿牛雜的絕妙滋味！這間寶藏小食開到晚上11點，牛雜的香味甚至飄揚到數個舖位之外都聞到，絕對是不可錯過的宵夜上乘之選啊！

（圖來源／IG @marcosora）

太安樓牛雜

地址：西灣河筲箕灣道57-58號太安樓商場A31B號舖

營業時間：10:00-23:00

星座冰室 隱藏在老舊大樓中的寶藏級起司蕃茄撈蛋麵

被網友譽為香港四大奇食的星座冰室，友人說一開始來朝聖的時候還以為走錯地方、來到一處老舊大廈廢墟，後來問了其他店家才找到這間超低調的隱藏版美食；1966年開業至今超過50年歷史的星座冰室，每日以新鮮蕃茄熬煮湯頭，濃郁鮮甜的好滋味吸引不少本地饕客拜訪，據說天天都都賣超過百碗，可見番茄撈蛋麵深深擄獲不少在地人的心與胃；雖然加入起司、與蛋花攪拌過後的賣相實屬衝突，但入口後的驚豔感絕對讓人直呼愛了愛了！低調不起眼、但口口飽含真誠與執著的質樸美味，這就是香港老冰室難以言喻的勾人魅力吧！每逢假日高朋滿座，觀光客可能還是需要在地人帶路才有機會品嚐到這碗香氣撲鼻的在地美食；營業時間到晚上9點半，想吃的朋友可要把握黃金時間來一碗啊！

（圖來源／IG @cafemenu）

星座冰室

地址：尖沙咀金巴利道16-20號香檳大廈地庫36號舖

營業時間：08:00-21:30，週日公休

新興棧食家 生滾招牌魚粥 不簡單的美味 食尚玩家推薦

想到宵夜怎能忘記香港馳名的生滾粥，這間逾50年的老店熬煮出連當地食客也都折服的細膩鮮味，食尚玩家也曾經來朝聖過！新興棧食家將魚腩大火爆炒出香氣後，再放入生滾白粥將魚肉燙熟，凡是路過店家都能感受撲鼻而來的迷人香氣；老闆每天花三小時熬煮鯪魚骨當粥底，每一碗粥都熬到不見米粒，非常濃稠、綿密，比一般粥品店更細膩的口感，友人形容幾乎是有種宛如喝湯的極致順滑感；加上豐盛的魚料，粥底的鮮韻層次自然大大提升。店內也有及第粥、皮蛋瘦肉粥、豬心粥等多種選擇，但老主顧一定要點碗招牌魚粥才不虛此行！營業時間從早上6點到半夜1點，無論是享受完香港的繁華夜生活、甚至蒲吧之後來一碗飽暖順口的糜粥，以一碗鮮味迷人的港味封緘一整天的精彩，好幸福啊！

（圖來源／IG @eatsypeacy）

新興棧食家

地址：麻地寧波街23號

營業時間：06:00-01:00

十八座狗仔粉 蟬聯多年米其林推薦街頭小吃

狗仔粉看著像台灣人常吃的米苔目，但到了香港，尺寸豪邁地足足大了一倍！狗仔粉是廣東順德小吃，是用糯米粉搓成長圓形的粉條，加上冬菇、蝦米、碎肉、韭菜等食材烹煮成米粉湯，因粉條頭尾形狀尖像狗尾巴，故名為「狗仔粉」，吃起來口感比烏龍麵更軟爛一點，搭配濃郁的蒜味湯頭非常對味，連E神陳奕迅都愛吃！另外，這裡的滷鴨腿也是一絕，厲害到友人不顧形象，邊吃邊大讚，可見一斑；如果喜歡吃辣的朋友，桌上放有的辣菜脯強力推薦一定要加。小菜方面，在台灣是習慣會有豆干、海帶、豬頭皮等小菜的「黑白切」，到了香港這邊則是滷水滷味的拼盤，搭配像是大腸、豬肚、豬皮、白蘿蔔的雜燴，淋上港式傳統風味的特製醬汁，配上麵食就是讓人食指大動，忍不住大快朵頤一番；絕對要提的是，超Q彈的魚蓉燒賣、鮮味魚皮餃與黑白炸丸也是堪稱開胃小能手。這間米其林霸榜常勝軍的小食營業到半夜三點，對友人這種時常凌晨才睡的人來說，真的是罪惡又美好的宵夜首選！ （圖來源／IG@_kas.eat）

十八座狗仔粉

地址：九龍佐敦寧波街27A地下

營業時間：12:30-03:00

九龍城沙嗲牛肉火鍋始祖方榮記 秘製香濃湯底好涮嘴

香港打邊爐文化，是一種分享美味與故事的用餐體驗與相聚時刻，無分四季時節、全天候想吃就吃，可以說是香港人的生活態度寫照；因此火鍋更顯多元，可謂冠絕全球，除了清湯配肥牛、粥底雞鍋、清酒蜆鍋、老火湯底海鮮鍋、花膠雞鍋、夏天也超適合的冬瓜盅火鍋、甚至有鮑參翅肚配上湯，充分發揮香港人的無限創意。

這家九龍城開業超過六十年、蔡瀾也推薦過的火鍋店，很容易讓人經過附近時禁不住誘惑進去大快朵頤；而這裡更是大導演杜琪峰拍攝電影「PTU」開頭的飯店場景。招牌鎮店之寶當然就是沙嗲鍋底了，自家秘製的沙嗲醬加入花生、花奶等多種材料熬製，濃香到十分過癮！其他還有非常豐富的鍋底選擇，像是番茄鍋、清湯鍋、甚至聽起來非常特別的皮蛋芫茜鍋。在選料上也是琳瑯滿目、豐儉由人，鮮嫩惹味的手切牛肉、連骨頭一起炸的超酥脆炸魚皮、黑柏葉、豬腰、胡椒豬肚丸，搭配一籃子的青菜，樣樣都是涮嘴之作。最後超適合來一包香港製造、嚼勁十足的大光麵與友人推薦必點的響鈴，吸滿醇厚的湯汁後每口都是滿足，真的是超上癮的港味完美絕配！下次在深夜時分不妨嘗試打邊爐，感受香港日夜不停歇的飲食藝術。

（圖來源／IG@foodleave）

方榮記飯店

地址：九龍城侯王道85-87號地下

營業時間：11:30-00:00

新興食家 凌晨三點食早茶的寶藏食店 幸福感爆棚的市井美味

如果你是重度晚睡上癮的夜貓族、或剛結束酒吧跑趴行程，不妨踩點一下這間屹立堅尼地城超過四十年的老字號街坊茶檔。店面空間不大，市井氣息十足，承載了許多食客無處安放的味蕾記憶；小店裡各式地到懷舊點心堅持每天手工製作，還保留了很多現今罕見的早茶小吃，被本地人譽為美味在人間的出品品質，連陳奕迅、謝霆鋒、林俊傑等明星都是回訪的座上賓。這裡也保留著香港舊式傳統的賣點心方式，看到阿姐端著堆疊熱氣騰騰點心籠的托盤出來，千萬別害羞要趕快舉手、搶攻美食刻不容緩啊！

流沙包作為本店的王者(享有陳奕迅最愛流沙包的盛名)，濃稠的流心與超有誠意的濃郁蛋黃香氣，還能品嘗出鹹蛋黃沙沙的口感，非常驚艷。在這裡還有港式特有的點心-鴨腳扎，以腐竹包裹著鴨腳、豬肉與芋頭，綿密又入口即化、非常值得一試。另外，像是四寶雞扎、現做爽口多汁的蝦餃、濃郁咖哩醬料的金錢肚、外酥內滑的炸鮮奶、微辣爽口彈牙的豉汁蒸鳳爪、鵪鶉蛋燒賣…等都是一時之選。這裡既是早茶、也是深夜食堂，以屬於香港的獨特味道與情懷，登上許多本地人心目中的神仙級茶檔必嚐名單。

（圖來源／IG@mr_huang34）

新興食家

地址：西環士美非路8號美暉大廈

營業時間：03:00-16:00

綠林甜品 甜入心坎的經典老字號糖水店

前面大多都介紹鹹食，吃完後怎麼能不來點甜食完美收尾呢？友人推薦最後一間的夜貓子隱藏美食就是這間擁有38年歷史的綠林甜品、是深水埗街坊超人氣的港式經典糖水舖，在本地人的心中可說是江湖中的狠角色，店內自製甜品琳琅滿目，若有選擇障礙的朋友可能光點餐就會花了不少時間；這邊友人直接推薦他認為是全港最讚的自磨芝麻糊，如絲緞般香濃柔滑的口感讓人齒頰留香，怕熱量高的女孩們還可以選擇低糖或是無糖；現煮的蛋白杏仁茶非常幼滑，一上桌香氣四溢，絕對值得等待；另外夏天來一碗沁涼心脾的薏米腐竹糖水、糖不甩與口感特別的豆腐布甸（淡奶）也都充滿驚喜，更要驚嘆一下深水埗真的是港味美食臥虎藏龍的存在啊。營業時間到深夜十二點，作為深夜食堂巡迴之旅的最後一站，再適合不過！

（圖來源／IG @luklamdessert）

綠林甜品

地址：深水埗元州街77-79號地下

營業時間：14:00-00:00

這次香港友人不藏私地推薦了八間在地人常吃的深夜食堂口袋名單，許多隱藏版美食真的需要在地人帶路與指點才會打開任督二脈，趕快搶先收藏起來吧！之後去香港時必定要來一趟深夜美味巡禮，探訪街區巷弄、細味香港這國際美食之都在夜深後的繁華燈火下、那些令人念念不忘的地道滋味，這也是一種我們強力推薦的、打開香港的正確方式。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝撰 文｜Steven

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