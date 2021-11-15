穿越天府之國、東方明珠！ 線上雲遊美麗中華 暢遊長江必去景點

【旅奇傳媒/編輯部報導】發源於青藏高原的長江，是亞洲的第一長河，整條河流座落在中國大陸境內，尾端於上海市流入東海，全長共6300公里，更是世界第三的長河；千年來孕育著周邊，形成發達繁榮的經濟紐帶，浩浩蕩蕩的江水，穿越四川、安徽、上海等11省（區、市），造就湖泊、峽谷等豐富的地貌生態。為了推廣多元的大陸旅遊路線，海旅會透過線上活動，將長江的旅遊新線路與豐富的旅遊資源，推廣給喜愛大陸旅遊的民眾。

上海 / 東方明珠

繁華迷人 傳統與現代交織的上海，位處長江三角洲，絢麗繁華中卻不失傳統文化的經典風韻，是大陸第一大城市，更因為時代的變態，成為東亞地位重要的金融貿易城市；上海的魅力，不僅在於古典精緻的建築，令人允指回味的上海菜更是旅客流連忘返的難忘體驗之一，想吃道地的本幫菜，或是各式異國風味餐廳，上海囊括了告種風味，像是一處小型聯合國。外灘的老建築與浦東的摩天大樓輝映出上海前世今生，千年歷史的靜安寺、古色古香的朱家角古鎮、上海文創聚落田子坊、舊時法租界的武康路、衡山路等；都是領略老上海風華魅力的必訪景點。

▲上海南京路商業街。 圖：海旅會／來源

安徽 / 黃山奇絕 徽派古韻

安徽坐擁山川壯麗的豐富自然風景，境內長江、黃河貫穿全境，江水之間、山地曲折，構成了綿延的峰巒疊翠；另外座落大陸五大淡水湖的巢湖、洪澤湖橫跨其中，名山林立，饒富青山秀水與名勝古蹟之美，列入世界自然與文化遺產的黃山，五絕四奇美不勝收、皖南古村落—西遞和宏村，完整保留徽派民居美學風貌，到訪徽州感受古城文化內涵與魅力。

▲世界自然與文化遺產-黃山。 圖：海旅會／來源

▲絕美的徽派古建。 圖：海旅會／來源

四川/ 天府之國 山川秀美

坐落於長江上游、由四川盆地和川西高原組成，數億年的地質巨變，成就了險峻壯觀的巴蜀風光，四川具有氣勢磅礴的山川，姿態秀麗的湖光山色，橫跨千年歷史人文底蘊，繁盛多元的動植物資源，獨特的自然景觀與可愛的大熊貓，都是四川旅遊的迷人魅力元素，列入世界自然遺產宛如仙境的九寨溝、氣勢恢弘黃龍寺、都江堰-青城山及大熊貓棲息地；列入世界文化與自然雙重遺產：有峨眉天下秀美譽的峨眉山、世界最大的彌勒石像-樂天大佛；還有民間第一菜系-麻辣鮮香的川味料理讓人一吃上癮。

▲可愛又萌的四川大熊貓。 圖：ShutterStock／提供

▲九寨溝重新開啟，旅客有機會再訪奇蹟美景。 圖：海旅會／來源

到大陸旅遊，就是有欣賞不完的景點與浩瀚景色！想知道更多大陸景點資訊、長江之旅景點資訊，可以查詢海旅會網站，線上體驗精彩的大陸風景。

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