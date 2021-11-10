史詩般壯闊美景！ 雲遊美麗中華「黃河之旅」 3大景點熱搜

【旅奇傳媒/編輯部報導】孕育了華夏文明的重要河流-黃河，猶如橫跨五千年的歷史畫卷。黃河發源於青海，綿延流經寧夏、河南、山東等九省（區）後，在山東注入渤海。眼觀黃河風景，黃河之水天上來，時而黃濤滾滾，時而濁流婉轉，一趟黃河之旅，能領略滿滿的文化史詩般壯闊之美，為了推廣更多旅遊路線，海旅會透過線上活動，將黃河的旅遊資源、新線路，經由豐富的旅遊資訊推廣給期待到大陸旅遊的民眾。

寧夏 / 絲路驛站 神奇寧夏

開啟一趟精彩的黃河之旅，不可不提到寧夏的地方特色美食，無論是深厚的黃河文化，或是壯闊的大漠星空，騎著駱駝眼觀周圍的浩瀚邊疆風光，豪邁粗獷交織著柔情秀美，構成寧夏神奇山水，看到奔騰的黃河，造訪沙坡頭欣賞少有的沙水相依。巍峨挺拔的賀蘭山、千年遺跡的西夏王陵、須彌山石窟、水洞溝的文化遺址，都造就了寧夏旅遊的“塞上江南”獨特魅力。

▲沙坡頭的大漠風景。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

▲ 西夏王陵。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

河南 / 黃河之南 人文薈萃

延續到河南的四大古都，洛陽、開封、鄭州、安陽，古都之間各有其獨特懷舊魅力，更是歷代王朝古都的所在地，是過往的歷史核心區域之一；同時河南也是太極發展的起源聖地，諸如中華武術起源的嵩山少林寺，三大石窟之一的龍門石窟、壯麗的雲臺山，峽谷幽深的太行大峽谷，歷史人文薈萃，四季的風情皆令人難忘。

▲世界文化遺產-龍門石窟。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

▲嵩山少林寺。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

山東/ 孔孟文化 黃河入海

山東在古時為齊魯之邦，臨山濱海地靈人傑，圍繞著「一山，一水，一聖人」，千年前孔孟文化起源於此，儒家思想貫通著中華文化的靈魂，因此遺留了豐富的文化古蹟，自然美景方面也不亞於人文的豐厚度，山東以秀麗山川著稱，列入世界自然文化遺產的泰山，榮登五嶽之首，世界文化遺產的孔廟、孔府、孔林則是探訪儒家文化絕不能錯過的經典景區，蓬萊閣的人間仙境與青島生機盎然的現代城市氣息，古今融會構成了獨特的旅遊體驗。

▲五嶽之首-泰山。 圖：ShutterStock／提供

▲鳥瞰青島城市風景。 圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

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