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整片黃澄澄！4處如詩如畫的「胡楊林美景」打卡必遊

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大陸的秋天可以欣賞到珍貴的胡楊林景色。　圖：海旅會／提供
大陸的秋天可以欣賞到珍貴的胡楊林景色。　圖：海旅會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】季節旅行當中，秋季對應不同的地形，呈現不一樣的景色，到山中可以看見原本翠綠茂盛的樹林，經過秋天的浸染後，變成黃澄澄一片的璀璨場面。

大陸的秋季旅遊中，觀賞胡楊成為這個季節必拍照打卡的一個熱門主題行程，胡楊又稱胡桐，長年生長於沙漠之中，不僅耐寒、也抗鹽鹼，當然也更耐於沙漠中的風沙吹拂，由於能存活得相當長久，一顆胡楊樹極有可能長到百年、千年，身為唯一生長在沙漠的喬木樹種而顯得珍貴，在秋季中樹葉同樣化為金黃，別具一番特色景緻，以下列舉海旅會推薦大陸的胡楊林景區打卡必遊，攻略美麗中華胡楊林。

新疆-烏爾禾胡楊林

大陸的胡楊，共計90%生長在新疆，秋天的新疆胡楊林絢爛奪目，其中距離克拉瑪依市90公里的烏爾禾區，除了以魔鬼城聞名之外，這裡生長了面積達30萬畝的胡楊林，更是野生動物的天堂，為新疆北部面積較為廣袤、集中的胡楊林景區，要在其中遇見千年老樹並非難事，最佳觀賞期在10月初，直到10月底之前都有機會看到斑斕的黃亮風景。

▲時不時看到動物現身景區。　圖：新疆是個好地方微信公眾號／來源
▲時不時看到動物現身景區。　圖：新疆是個好地方微信公眾號／來源

新疆-塔里木胡楊林公園

位於新疆塔克拉瑪干沙漠東北方邊緣，塔里木胡楊林公園絕對能稱得上是大陸最美的十大森林公園之一，集中塔里木河畔的自然景觀、胡楊林、沙漠風景為一體，景區中除了自然景觀之外，也有歷史遺跡可以參觀，像是兩千年前的漢代烽燧，或是古老絲綢之路的蹤跡，旅客可以選擇搭乘小火車盡覽大漠秋色，欣賞如詩如畫的胡楊林風景。

▲在河畔的胡楊林風景。　圖：新疆自助旅行微信公眾號／來源
▲在河畔的胡楊林風景。　圖：新疆自助旅行微信公眾號／來源

青海-格爾木胡楊林

來到阿爾頓曲克草原西北方，北方面向戈壁沙漠、南臨崑崙山脈，也是目前世界海拔最高的沙漠胡楊林，其中有一條叫托拉海的季節性河流會從沙地中流出，因此讓林中得以伴生著蘆葦等其他沙生植物，到了秋季的胡楊林將格爾木的大地染成一片金黃。

▲壯美的格爾木胡楊林風景。　圖：格爾木市融媒體中心微信公眾號／來源
▲壯美的格爾木胡楊林風景。　圖：格爾木市融媒體中心微信公眾號／來源

蒙古-額濟納胡楊林

位於內蒙古額濟納旗的中心位置，可以捕捉到胡楊林的千姿百態，這裡更是經典武俠電影《英雄》其中的取景地；深秋時呈現鮮明的黃色，流過的小河、河水倒映著各種屹立已久的古樹，陽光照射沙漠之下，璀璨的胡楊林讓景區呈現絕佳的視覺饗宴。

▲額濟納胡楊林秋景。　圖：額濟納胡楊林景區微信公眾號／來源
▲額濟納胡楊林秋景。　圖：額濟納胡楊林景區微信公眾號／來源

最壯美的胡楊林景觀，成為許多人一生中難忘的回憶，想知道更多大陸景點資訊，可以查詢海旅會網站，雲遊大陸多元旅遊視野。

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