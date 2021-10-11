紅橙黃絕美齊發！ 秋遊中華秘境攻略 徜徉金秋7處必去打卡景點

大陸的秋天為適合旅遊的季節。 圖：Shutterstock╱來源

【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】橙黃橘紅，是秋季旅遊最具代表性的顏色，也是許多人熱愛的旅遊季節；不僅氣候相對宜人，也有與春夏豐盈氛圍截然不同的滄桑感，許多植被也在這時經歷顏色的轉換，紅橙黃顏色齊發，提供視覺更加豐富的饗宴，而大陸豐富的旅遊景點，在秋季變換起不同的面貌，以下列舉海旅會秋遊點必遊推薦，一同欣賞絕美的大陸秋色。

內蒙古-阿爾山

蔚藍的天空與阿爾山遍佈的林野，創造出秋日裡的柔光氛圍。褪去了翠綠，隨之替換而來的是燦爛的秋色，宛若風景畫的世界，層林盡染、綠中帶黃，哈拉哈河蜿蜒過的橙黃、五彩斑斕的山林與隨之襯托的湖水，像是阿爾山天池、駝峰嶺天池都是必遊之地，身處其中，成為這輩子難以忘懷的秋季景緻。

▲阿爾山秋景。 圖：阿爾山旅遊景區微信公眾號／來源

▲天池上的步道。 圖：阿爾山旅遊景區微信公眾號／來源

▲山上風景五彩斑斕。 圖：阿爾山旅遊景區微信公眾號／來源

黑龍江-佳木斯市

展開大陸最早的秋天，就從佳木斯開始。佳木斯市位於大陸的最東邊，秋季的佳木斯市，大大滿足對秋季的顏色幻想，周圍植被的鮮豔，形成鮮明的金秋畫布，每年的九月更會舉辦“東極之秋・農民豐收節”，可以觀賞農業機台在金黃色田野中翻起的陣陣稻浪。

▲佳木斯市城市秋景一隅。 圖：佳木斯市文化廣電和旅遊局／來源

▲佳木斯市秋季湧起的金黃色的稻浪。 圖：佳木斯市文化廣電和旅遊局／來源

內蒙古-額濟納胡楊林景區

說到秋季旅遊，一定不會錯過胡楊林！額濟納胡楊林景區從九月開始迎入秋季盛景，景區其中的七道橋“夢境林”，更有景區最年輕的胡楊，也是攝影愛好者的天堂，每年的九月下旬到十月中旬更是胡楊林景區最璀璨金黃的時節，絢爛的金黃色胡楊林絕對能代表大陸作為秋季必遊的景點。

▲夢境林。 圖：額濟納胡楊林微信公眾號／來源

新疆-那拉提國家旅遊度假區

要看到最壯麗的大陸山水，新疆絕對能名列榜上，來到那拉提的秋天，同時可以看到遼闊草原與綿延山陵，滿佈的牛羊馬在這裡自然生長，不論在山頂、山腰、山腳，任何角度觀看的風景零死角，不用言語、就道盡了地球上的大自然美好。

▲那拉提秋景。 圖：新疆那拉提國家旅遊度假區微信公眾號／來源

▲那拉提磐龍谷道。 圖：新疆那拉提國家旅遊度假區微信公眾號／來源

江蘇-南京

入秋的古城金陵，上上下下被橙黃所覆蓋，其中南京的秋天景色同樣是許多旅人心中的難忘秋景。滿城梧桐與銀杏，點綴著城市的各個街道，但也因為南京的秋季並不長，短暫的秋色反而讓人留下深刻記憶，像是中西風格並存的頤和路，路邊的金黃梧桐與異國建築，景色相當浪漫迷人，秦淮河的岸邊蘆葦，在日光照射下如夢似幻；經典的棲霞山為大陸四大賞楓勝地，漫山遍野的楓紅，將山林與湖水染的熱烈，與其中的人文古建，共同交織出絕美的秋季美景。

▲頤和路秋景。 圖：旅行攻略微信公眾號／來源

▲秦淮河河畔。 圖：旅行攻略微信公眾號／來源

▲棲霞山秋景。 圖：旅行攻略微信公眾號／來源

四川-九寨溝

經過多年等待，終於可以再次見到奇蹟美景！位於四川阿壩州的九寨溝風景名勝區，2017年時遭遇的地震，讓景區有所受損，經過精心的修復重建，現已將景區恢復到受損前的景觀品質，景區全域更是在今年9月28日起正式恢復開放，經典的高峰、彩林、翠海、疊瀑，與晶瑩剔透的湖水，滿佈的原始森林，再次的重新開放讓許多遊客期待不已。

▲九寨溝秋景。 圖：四川文旅廳／來源

▲九寨密佈的原始森林浸染秋色。 圖：ShutterStock／來源

▲九寨溝湖水澄澈。 圖：ShutterStock／來源

江西婺源-篁嶺古村

典型的山居古村，村落被山林間的古樹環抱，民居呈現扇型梯狀錯落分布。除了座落古典的徽派建築之外，這裡因「曬秋」而聞名，家家戶戶會在窗前用竹匾晾曬農作物，木架托起圓盤曬匾，可以是紅辣椒、稻穀或是黃豆，鮮豔的顏色對比樸實的古建，形成獨特的曬秋風景。

▲居民正在準備晾曬農作物。 圖：江西省文化和旅遊廳／來源

▲曬秋。 圖：ShutterStock／來源

絕美的大陸金秋，值得每個人的親眼見證！想知道更多大陸景點資訊，可以查詢海旅會網站雲遊大陸，豐富旅遊視野。

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