23公頃藝術文化亮點！香港西九文化區新地標　世界級藝術聚集地

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐落維多利亞港海旁的西九文化區是一個佔地約23公頃的大型藝術文化園區，是香港最新、涵蓋範圍最大的藝術文化據點，集藝術、教育及公共空間於一身，設有各種文化藝術設施，上演世界級展覽、表演和文化藝術活動。

除了以傳統戲曲演出為主的「戲曲中心」、當代表演藝術劇場「自由空間」和開放式表演空間的IG打卡熱點「展亭」，而近期話題不斷，備受世界矚目的「M+當代視覺文化博物館」及「香港故宮文化博物館」，都將於今年底至明年陸續開幕，為西九文化區再添世界級藝術新地標。

▲M+今年11月12日於香港開幕。 圖：香港旅遊發展局-Herzog & de Meuron／提供

擁有西九文化區靈魂之稱的頂尖博物館「M+」確定將於2021年11月12日開幕，作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館將致力於收藏、展示與詮釋20及21世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像以及香港視覺文化。來自 M+ 藏品系列約 1,500 件作品，將於開幕時在博物館約17,000 平方米、33個展廳及其他展覽空間展出，涵蓋繪畫、雕塑、水墨，以至裝置、流動影像及數碼媒體等不同媒介的藝術品。

▲M+ 南展廳擁有超大展覽空間。 圖：香港旅遊發展局-Herzog & de Meuron／提供

「M+」大樓總面積達65,000平方米，建築主體由一縱一橫的雄偉建築物組成，縱向大樓從橫向基座平台的中心高聳而立，使建築擁有充沛自然光線並與香港都市景致互相呼應。縱向大樓南面是超大型醒目的LED 外牆，亦會展出藝術及與博物館相關內容，以獨具一格的方式成為香港維港天際線的新地標。M+的建築設計亦融合了永續的概念，由低碳和低能耗的建材打造，像是以墨綠色的陶瓦外牆設計，不但富有精緻豐富的質感，也使建築物能抵禦長期受熱力、濕度及風力侵蝕的影響。

香港西九文化區景點推薦：

▲戲曲中心曾榮獲《時代雜誌》美譽「2019年世界100最佳景點」。 圖：香港旅遊發展局／提供

戲曲中心—獨特現代設計建築蘊含傳統戲曲文化風光

戲曲中心是專為傳統戲曲而設的世界級表演場地，於2019年落成。建築靈感源自中式燈籠，中心大門如緩緩拉開的舞台帷幕，銀色的外牆閃閃發光，流線設計彷彿夜空中璀璨的銀河。觀眾可在茶館劇場體驗「一盅兩件」邊吃點心品茗邊看戲的傳統香港文化，相當適合初次接觸戲曲藝術的人。

▲展亭幾何木製建築樣貌百變成為受歡迎的IG美照聖地。 圖：香港旅遊發展局／提供

展亭—獨一無二木製藝術建築孕育香港文化成長

「展亭」位在西九文化區的中央，寓意「成長」更有「孕育香港文化」之意，整座建築以木柱幾何狀態組成，除了呼應生態永續之意，從不同面向欣賞皆呈現獨特樣貌，現為公眾休憩與小型活動的表演空間，更是許多網友喜愛的IG打卡聖地。

▲藝術公園和海濱長廊是欣賞日落的絕佳地點。 圖：香港旅遊發展局／提供

藝術公園和海濱長廊—並肩維多利亞港城市漫步

擁有極佳地理位置的西九藝術公園，綠意盎然宛如隱藏在香港城市裡的秘密花園，寬闊的公園草地非常適合假日野餐及單車漫遊。這裡也是欣賞維多利亞港天際線美景的絕佳地點，日落時分逛完藝術展覽，別忘了在海濱長廊小憩，映入眼簾的便是晚霞照耀維多利亞海港的璀璨環景，為自己今日的旅程畫下完美的句點。

▲西九龍站天空走廊鄰近戲曲中心佔地約40萬平方公尺以弧形設計為主軸。 圖：香港旅遊發展局／提供

西九龍站天空走廊—踏上天梯眺望西九文化區全景

鄰近戲曲中心的香港西九龍站，佔地約40萬平方公尺，整體車站以弧形設計為主軸，在設有知名景點「天空走廊」，只要沿著綠植環繞的道路，便能直達高鐵站站頂的木製觀景台，將香港標誌性的天際線、戲曲中心及西九文化區都盡收眼底，不論晝夜，隨著時光變幻，還能一睹不同的地域風情。

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