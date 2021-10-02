繡花鞋、老酒家、秘製醬料！老字號轉新生「香港西九龍」體驗藝文旅遊新滋味

創立於上世紀20年代的冠南華是香港家喻戶曉的老字號。 圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】你懷念在茶餐廳手捧一杯道地港式奶茶的入心香醇嗎？或是你想去廟街感受人來人往與粵語吆喝的生猛活力？根據調查，越來越多民眾對於疫後旅遊型態的想往，是更注重深度及在地文化體驗，香港旅遊發展局特別將富有多元面貌的「西九龍」地區作為深度文化旅遊推廣重點，範圍覆蓋油麻地、佐敦和西九文化區一帶。

從經典懷舊的歷史建築、老字號傳統工藝翻轉新生，到富有時尚氣息的世界頂級藝文特區，超前佈署展示香港嶄新的藝術文化旅遊體驗，邀請旅客在開放旅遊的第一時間，就到西九龍感受兼併復古情懷與世界級藝術特區的新面貌。

▲走進美都餐室彷彿穿越至50年代的香港。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲舊油麻地警署古典優雅並重。 圖：香港旅遊發展局／提供

油麻地與佐敦 回味香港街頭歲月好時光

油麻地、佐敦是很多台灣人認識香港的第一站，其中「廟街」更是感受香港庶民文化的絕佳區域。走在街頭感受流光絢爛的大型霓虹燈招牌，彷彿置身經典港式電影場景，像是港片取景重地「舊油麻地警署」，現已被評定為香港二級歷史建築，獨特的愛德華式建築，古典優雅並重，是不容錯過的拍照打卡點!這裡還有許多台灣人念念不忘的經典美味，像是位於天后廟旁的美都餐室，懷舊的吊扇、地磚及卡座，搭配港式茶餐廳美食，一坐下彷彿穿越至50年代的香港！

▲先達繡花鞋第三代繼承人王嘉琳融合現代思維以新式鞋型乘載傳統刺繡打造全新繡花鞋。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲先達繡花鞋第三代繼承人王嘉琳融合現代思維以新式鞋型乘載傳統刺繡打造全新繡花鞋。 圖：香港旅遊發展局／提供

傳統工藝翻轉新生 見證香港「藝文傳承」

西九龍是眾多香港傳統工藝的發源地，也是少數能看到匠人們瀕臨失傳手藝的聚集地。近年許多隱藏於巷弄裡的在地百年老店，紛紛將傳統職人手藝注入年輕靈魂復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品，讓乘載歷史記憶的香港傳統工藝得以更好延續傳承。

旅途中想要體驗百年不變的香港好味道，一定不能錯過「廖孖記」腐乳，相傳四代的秘方加上堅持手工製作的匠人精神是許多人心中不可取代的美味；同樣是香港老字號的「冠南華」是專做中式傳統婚服的店，創意多元的東方文化圖騰設計，十分受到中西方年輕人喜愛；刺繡愛好者同樣不能錯過精緻繡花鞋，已傳承三代的「先達繡花鞋」打破傳統思維，引入西式設計，讓更多遊客能親身體驗刺繡文化。

▲油麻地書院_天后古廟內有乾坤變身自助書店。 圖：香港旅遊發展局／提供

除了傳統老店注入現代思維，喜愛復古主題的遊客，還能造訪由老式酒家改造的藝術精品酒店「東南樓」，處處可見懷舊裝飾氛圍感滿滿。另一個隱藏版景點則是2020年才完工，由天后廟私塾打造的「油麻地書院」，在古蹟中透過自助買書機獲取知識，彷彿有種時空交錯之感。從百年老店到翻轉新生，漫步在西九龍街頭感受到城市的新舊對話，一一細品時光留下的珍貴記憶。

見證香港「藝文傳承」景點推薦：

▲薪火相傳三代的腐乳是眾多香港人心中的好味道。 圖：香港旅遊發展局／提供

廖孖記—百年醞釀的匠心手藝迸出新滋味

廖孖記在香港油麻地扎根超過一百年，至今仍留有醬園和豆廠，百年來秉持親手製作，以自製招牌腐乳與秘製醬料聞名，獨特風味陪伴是不少港人心中無可取代的好味道。傳統功夫也因時代的變遷有了更多元的好滋味，例如「蒜蓉腐乳醬」，以腐乳代替起司，用新創意煮成「豆腐乳義大利麵」，特殊口味受到不少好評。

▲歷史悠久的繡花鞋創新成為現代人的西式鞋型。 圖：香港旅遊發展局／提供

先達繡花鞋—復古女孩必備！將傳統文化融入現代時髦日常

歷史悠久的繡花鞋，其鞋面的精緻刺繡，曾代表著尊貴的身分。將流行於貴族間的文化普及至平民中的先達繡花鞋店創立於1958年，第三代繼承人王嘉琳，以年輕人對時尚的視角，保留手工針黹的細節與靈魂，卻融合更為現代人所接到的西式鞋型，為具歷史感的繡花鞋注入全新生命，不僅專注老店變革，更積極開設體驗班，讓喜愛刺繡文化的遊客，能夠親身感受刺繡文化之美，讓每一份作品都更具意義。

▲一針一線手工縫製的圖樣把刺繡裙褂變成一門藝術。 圖：香港旅遊發展局／提供

冠南華—新嫁衣的傳統藝術 百年裙褂老字號手工縫製

許多香港人結婚時會選擇一套中式傳統裙褂做嫁衣，精美的婚服採用古時皇家婚禮的龍鳳圖案，是對新人送上祝福和好意頭的心意。創立於上世紀20年代的冠南華是香港家喻戶曉的老字號，也是許多名人製作婚服的首選，一針一線手工縫製的圖樣立體生動，把刺繡裙褂變成一門藝術，受到廣大好評。此外，店家的霓虹燈招牌也是香港為數不多的老式霓虹燈牌之一，成為許多遊客及攝影愛好者造訪原因。

▲書店內有廟街麵檔模型提供旅客拍照。 圖：香港旅遊發展局／提供

油麻地書院—天后古廟內有乾坤 變身自助書店

逾百年歷史的油麻地天后廟，許多遊客不知位於南側位置，有著一間前身為私塾所改造的「隱世書店」。遊客可利用自助買書機，購買歷史書籍及文創產品，店內還有模型擺設供拍照，有香港常見的廟街麵檔擺設、天井放有中式陶瓷桌椅，及早期居民聚集的榕樹頭擺設，重現天后廟外昔日氣氛，既懷舊又文青感十足。

▲東南樓時常舉辦各種工作坊體驗。 圖：香港旅遊發展局／提供

東南樓—探索香港本色 鬧市中的心靈綠洲

東南樓坐落於本土氣息濃厚的油麻地舊區，從老式酒家搖身一變成為藝術精品酒店，集結藝術、歷史、共享空間、住宿，不僅保留了獨特的香港懷舊裝飾，還注入了藝術元素，在樓梯間及走廊隨處可見本土藝術家的創作。東南樓還會不定期邀請藝術家主持工作坊及策展，透過不同的課程進行視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺的親身感受，甚至有機會與藝術家面對面交流，來場藝術五感之旅！

更多「大城小區—西九龍」相關詳情，請洽：http://www.discoverhongkong.com/westkowloon/tc

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