一生必遊！ 青海湖、可可西里 「青海旅遊景點」經典推薦

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲位於大陸內陸的青海，擁有面積廣袤的湖泊。 　圖：Shutterstock╱來源
▲位於大陸內陸的青海，擁有面積廣袤的湖泊。 　圖：Shutterstock╱來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於大陸西部的青海省，幾乎整個省份都屬於青藏高原的範圍內，坐擁浩瀚的自然景觀，雖說叫青海，但青海並沒有海洋，而是因為座落大陸最廣袤的內陸鹹水湖「青海湖」而得名；長江、黃河、瀾滄江從青海流出，因為是三江的源頭，而得到“三江源”的別稱。

除了擁有壯觀驚奇的自然風光，這裡的人文歷史遊資源也相當豐富，漢、藏、回、土、蒙古、撒拉等民族在此世代繁衍，悠久的歷史與文化傳統展現了不同的民族風情。青海的地大物博，短時間內很難玩遍，但可以先從經典必玩的景點開始，攻略這處許多旅人心中的一生必遊之地。

塔爾寺

位在西寧市湟中縣魯沙爾鎮的塔爾寺，至今已有400多年的歷史，擁有精緻的藏漢建築藝術，跟與之相結合的佛教園林建築群，寺中的酥油花、壁畫和堆繡更被稱為藝術「三絕」。憑山勢而建的塔爾寺，令旅人最印象深刻的莫過於造型獨特的白塔，細部裝飾的高超工藝，具有極高的觀賞價值。

▲由許多宮殿以及經堂、佛塔寺組成的塔爾寺，吸引許多人朝聖。 　圖：Shutterstock／來源
▲由許多宮殿以及經堂、佛塔寺組成的塔爾寺，吸引許多人朝聖。 　圖：Shutterstock／來源

青海湖

地處青海東北部的青海湖，是大陸最大的內陸湖，視線望去，水面充滿蔚藍的飽和顏色，夏季無酷暑的青海湖，日均溫座落在攝氏15度，是良好的避暑勝地；豐美水草與廣袤地域讓攝影師可以盡情取理想角度，視野所及、都是難以忘懷的優美。

▲青海湖地勢高，因此氣候十分涼爽。 　圖：Shutterstock／來源
▲青海湖地勢高，因此氣候十分涼爽。 　圖：Shutterstock／來源

可可西里國家級自然保護區

地球上為數不多的稀有生態寶地！位於青海玉樹州西部，可可西里是世界上原始生態環境良好的自然保護區，棲息著藏羚羊、野氂牛等珍稀野生動物，也因為這裡的高海拔與廣大面積，使得人跡罕至，與世獨立的成為了獨一無二的生態天堂；整個可可西里範圍包含了青海昆侖山以南、 與西藏北部羌塘地區和新疆、西藏連接著青海的地區，是一處橫跨青海、新疆、西藏的高山台地。目前要去可可西里需要先向可可西里的管理局聯繫辦理相關參觀手續，同時也要當地的公安機關備案註記，不能擅闖保護區，也更能安全無虞的觀賞史詩級的風景。

▲獨特生態環境成為了探險者、學者的天堂，更榮列《世界遺產名錄》之中。 　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源
▲獨特生態環境成為了探險者、學者的天堂，更榮列《世界遺產名錄》之中。 　圖：海峽兩岸旅遊交流協會／來源

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