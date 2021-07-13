「麥當勞ｘ哆啦A夢」7月聯名餐萌翻！百寶袋薯條、香芋冰旋風、紅豆卡士達派好誘人

哆啦A夢鐵粉好心動！繼日本麥當勞早前推出皮卡丘聯名甜點掀高話題，香港麥當勞7月以童年回憶的經典卡通「哆啦A夢」為主角，打造一系列超萌包裝餐點，不僅有香芋味冰旋風、紅豆卡司達派、熱帶鳳梨特飲，鹹食招牌薯條也有百寶袋盒身，台灣粉絲隔著屏幕也被可愛暴擊。

圖／香港麥當勞

香港麥當勞近期推出哆啦A夢系列新品，以哆啦A夢最愛的銅鑼燒餡料為內餡，製成外酥內香的紅豆卡士達派，最吸睛的則是印有哆啦A夢舔嘴唇的圖案包裝，看了也跟著一起嘴饞。而因應夏季，麥當勞也加推香芋味冰旋風，香甜芋頭味搭配OREO餅乾碎，絕對是消暑必備，另有當季鳳梨特飲，杯身是嘟嘴的哆啦A夢，讓人喝完忍不住想洗乾淨收藏。

圖／香港麥當勞

而香港麥當勞最著名必吃的（SHAKE SHAKE）搖搖薯條，此次也升級成哆啦A夢包裝，加8元港幣（約新台幣29元）即可免費贈送櫻花蝦味調味粉，味道更誘人。在台灣的大家除了可以敲碗麥當勞跟進聯名，其實也有香港類同款可以嘗鮮。當地配合聯名系列同步推出「炸洋蔥蝦堡」、「菠蘿蝦堡」和「魚柳蝦堡」等，台灣漢堡王即日起也新推「Q彈海洋季」，選用真蝦製作的Q彈蝦餅搭配法式檸檬芥末籽醬，新推3款漢堡，最新海味99元起吃得到。

圖／香港麥當勞官網

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