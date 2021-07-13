快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

「麥當勞ｘ哆啦A夢」7月聯名餐萌翻！百寶袋薯條、香芋冰旋風、紅豆卡士達派好誘人

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／香港麥當勞官網
圖／香港麥當勞官網

哆啦A夢鐵粉好心動！繼日本麥當勞早前推出皮卡丘聯名甜點掀高話題，香港麥當勞7月以童年回憶的經典卡通「哆啦A夢」為主角，打造一系列超萌包裝餐點，不僅有香芋味冰旋風、紅豆卡司達派、熱帶鳳梨特飲，鹹食招牌薯條也有百寶袋盒身，台灣粉絲隔著屏幕也被可愛暴擊。

圖／香港麥當勞
圖／香港麥當勞

香港麥當勞近期推出哆啦A夢系列新品，以哆啦A夢最愛的銅鑼燒餡料為內餡，製成外酥內香的紅豆卡士達派，最吸睛的則是印有哆啦A夢舔嘴唇的圖案包裝，看了也跟著一起嘴饞。而因應夏季，麥當勞也加推香芋味冰旋風，香甜芋頭味搭配OREO餅乾碎，絕對是消暑必備，另有當季鳳梨特飲，杯身是嘟嘴的哆啦A夢，讓人喝完忍不住想洗乾淨收藏。

圖／香港麥當勞
圖／香港麥當勞

而香港麥當勞最著名必吃的（SHAKE SHAKE）搖搖薯條，此次也升級成哆啦A夢包裝，加8元港幣（約新台幣29元）即可免費贈送櫻花蝦味調味粉，味道更誘人。在台灣的大家除了可以敲碗麥當勞跟進聯名，其實也有香港類同款可以嘗鮮。當地配合聯名系列同步推出「炸洋蔥蝦堡」、「菠蘿蝦堡」和「魚柳蝦堡」等，台灣漢堡王即日起也新推「Q彈海洋季」，選用真蝦製作的Q彈蝦餅搭配法式檸檬芥末籽醬，新推3款漢堡，最新海味99元起吃得到。

圖／香港麥當勞官網
圖／香港麥當勞官網

延伸閱讀：

超商＆連鎖品牌「微解封」咖啡好康！全家咖啡.星巴克買1送1

麥當勞+肯德基「外送買1送1」！5大速食品牌優惠

麥當勞

相關新聞

「麥當勞ｘ哆啦A夢」7月聯名餐萌翻！百寶袋薯條、香芋冰旋風、紅豆卡士達派好誘人

哆啦A夢鐵粉好心動！繼日本麥當勞早前推出皮卡丘聯名甜點掀高話題...

直擊！全球最大環球影城打造獨家功夫熊貓主題樂園 還神還原「霍格華茲魔法學院」

全球第5座，也是亞洲第三個「環球影城」即將在北京近郊開幕，囊括了哈利波特的魔法世界、侏羅紀和小小兵等七大園區。同時因為佔地逼近2平方公里，是新加坡的四倍大，也一躍成為全球最大的環球影城，因此讓粉絲都期盼開幕日的到來。

高山奇景「格聶之眼」建棧道 網友質疑破壞環境

四川甘孜州理塘縣除了因為「甜野男孩」丁真而聞名，更因為有多個著名景點為人熟知。然而，有「通往天堂的眼睛」之稱的景點「格聶之眼」，近日因棧道修建一事引起網友熱議，不少人質疑棧道會破壞環境。

為何上海人口超多卻防疫成功？ 網驚嚴格措施：台灣做不到

有網友在PTT八卦版好奇發問「為何上海能防疫成功？」他表示詢問不少現在在上海工作的台灣朋友，他們都說上海如今的生活都很正常了，讓他忍不住納悶，「奇怪，上海人口那麼多，為何他們都沒事，甚至都在旅行？」對此，一名在大陸工作的台灣網友就回文解析關鍵原因。

江振誠領銜 澳門「永利皇宮川江月」蟬聯港澳米其林二星

國際名廚江振誠與位於澳門路氹的永利皇宮合作打造的第一間頂級川菜食府——川江月，日前於《香港澳門米其林指南 2021》蟬聯...

網路「虹」人打卡必知！盤點5大經典「香港霓虹街景」 五光十色如光之河

旅居香港的英籍攝影師Keith Macgregor日前分享了一系列香港霓虹燈街景相片，隨即在網路上引起熱烈討論分享，再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。