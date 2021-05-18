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宅在家也能遊香港！各大國際展覽與新景點全收 快筆記

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
西九文化區就是一個大型藝術公園。圖／港旅局提供
西九文化區就是一個大型藝術公園。圖／港旅局提供

疫情嚴峻，不僅無法出國門，多數人連家門也不敢出。受到廣大藝術迷追捧的「香港巴塞爾藝術展」今年將以線上加線下方式在5月19至23日登場，香港旅遊發展局趁勢推出「藝術文化．就在香港」推廣活動，整合巴塞爾藝術展、Art Central以及鹽田梓藝術節等活動，讓台灣旅客宅在家也能漫遊國際級展覽。

此外，港旅局同時也整理香港全新藝文景點─即將落成的M+視覺文化博物館、翻新重開的香港藝術館、以藝術為主題的「K11 MUSEA」商場，以及HKWalls在西貢的全新街頭壁畫藝術等，旅客可將新景點先收錄筆記。

●這些國際展 可以線上藝遊

世界級藝術盛事「巴塞爾藝術展香港展會Art Basel Hong Kong」去年因疫情取消，闊別一年，今年5月重磅回歸。除了來自23個國家及地區與104間頂尖藝廊的作品實體展出外，全新數位平台「巴塞爾藝術展：香港現場」也將呈獻網上展廳及一系列直播活動，每日都有不同節目，同時打造56間無法出席的藝廊衛星展位，虛實整合的展覽形式，免費提供給海外藝術迷最完美的感官體驗。

此外，每年都與巴塞爾展同時登場的「Art Central」，聚集亞洲革新畫廊的新銳菁英，今年同樣將以虛實同步的形式展出，不僅以「Here/There」為主題展出國際畫廊與香港本地畫廊優秀作品，虛擬展會也提供台灣藝術愛好者飽覽各類作品的機會。

位於西貢的小島「鹽田梓」擁有天主教與百年客家珍貴文化，現已成為全新的藝術村落，島上隨處可見海外藝術家和香港年輕創作者的多元藝術作品，讓鹽田梓像是一所開放式藝文博物館，漫遊其中處處驚喜。

「鹽田梓藝術節2021」官網也推出360度AR（擴增實境）實景導覽功能，海外觀眾透過網上導覽如同身歷其境。網址：https://www.yimtintsaiartsfestival.hk/YTT_VTour/index_ie.html。

●全新藝文景點 快收進筆記

1.西九文化區：M+視覺文化博物館

坐落於維多利亞港海旁的西九文化區，是一個佔地23公頃的大型藝術公園，集藝術、教育及公共空間於一身，設有各種文化藝術設施，上演世界級展覽、表演節目和文化藝術活動。M+是香港嶄新的視覺文化博物館，預計2021年底開幕，收藏展示20及21世紀來自香港、亞洲以至全世界的視覺藝術、設計與建築及流動影像，是亞洲首間全球當代視覺文化博物館。

M+共設33個展廳，還有博物館商店、餐廳、咖啡廳，以及可以飽覽維港景色的天台花園。M+大樓外牆亦設有LED媒體系統，展出藝術及與博物館相關內容，以獨具一格的方式為香港的璀璨夜景增添色彩。

2.香港藝術館

位在尖沙咀文化中心旁的香港藝術館，經過4年翻新擴建工程，已於2019年重新開幕，五層樓的展覽空間收藏超過17,000件珍貴館藏，以香港觀點提供欣賞藝術的全新角度。煥然一新的香港藝術館，落地窗引進大量自然光，可一邊欣賞展品一邊以 270 度的視野飽覽維多利亞港美景。

今年更結合科技趨勢精選10幅作品增添AR功能，讓藝術品跳出畫框，每幅畫作皆帶來不一樣的動態驚喜，透過螢幕觀賞還可感受畫作所帶來的生命力，觀眾可下載手機app「ArtForEveryone.hk」以更新潮的方式欣賞藝術。網址：

https://www.artforeveryone.hk/gallery/index.html。

3.K11 MUSEA

位在尖沙咀海濱走廊的「K11 MUSEA」是近年香港全新開幕、集零售、藝術、文化、娛樂及餐飲於一身的全新商場，極富特色的華麗裝潢，讓人一踏入就能感受到豐富的文化創意與建築設計氣勢。商場共有超過100件藝術品分遍佈各個角落，除了逛街購物，更宛如進入博物館般感受藝文氛圍薰陶。

美國紐約現代藝術博物館轄下設計商店MoMA Design Store更在此開設首間大中華區及亞洲最大的分店，從20世紀經典設計師到當代設計師的傑作，多元化的設計產品和禮品均匯聚於此，是時尚設計迷一定要朝聖的商店。

4.HKwalls藝術節─西貢

近年只要來過香港，就會發現街區巷弄處處可見許多饒富趣味的大型塗鴨壁畫，總是吸引遊客拍照打卡，這些壁畫大多是由非牟利藝術團體HKwalls邀請本地和海外藝術家創作。

今年HKwalls選定西貢做為戶外壁畫創作的場域，下次來到西貢別忘了在街頭巷尾發掘這些全新的塗鴨壁畫。

「香港巴塞爾藝術展」今年採線下加線上展覽呈獻。圖／Art Basel提供
「香港巴塞爾藝術展」今年採線下加線上展覽呈獻。圖／Art Basel提供
Art Central聚集亞洲革新畫廊的新銳菁英。圖／Art Central提供
Art Central聚集亞洲革新畫廊的新銳菁英。圖／Art Central提供
M+將於年底開幕。圖／Herzog de Meuron提供
M+將於年底開幕。圖／Herzog de Meuron提供
今年HKwalls選定西貢做為戶外壁畫創作的場域。圖／HKwalls提供
今年HKwalls選定西貢做為戶外壁畫創作的場域。圖／HKwalls提供
西貢小島鹽田梓，已成為新的藝術聚落。圖／鹽田梓藝術節提供
西貢小島鹽田梓，已成為新的藝術聚落。圖／鹽田梓藝術節提供

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