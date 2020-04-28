咖啡控存起來！ Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡「香港首間店」 4／29正式開幕

因為武漢封城不能回黃岡過年的熊先生，7日下午4時開始排隊，成了開城日從龔家嶺收費站「出城」的第一人，而和熊先生一樣成為「開城一刻」離開的車輛超過百輛。據估計，武漢解封兩天內將有10萬人離開，在收費站前排隊連夜逃出的駕駛表示，就怕政策又變，到時候又封城。

2020-04-08 16:10