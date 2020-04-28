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咖啡控存起來！ Blue Bottle Coffee 藍瓶咖啡「香港首間店」 4／29正式開幕
成立於2002年、並於短短幾年間人氣直升的藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee，去年八月已有消息指出 Blue Bottle Coffee 將選定香港落腳，成立香港首間專門店。
相隔半年，Blue Bottle Coffee 官方正式宣佈，將於明日4月29日「Blue Bottle Coffee 香港專門店」正式開幕，樓高兩層，地址選於中環擺花街，營業時間為早上8點至下午5點。不少台灣民眾訪日必喝的藍瓶咖啡，現在開始於香港也喝得到了，大家不妨先存起來，待疫情緩解時再前去品嚐咖啡、朝聖一番！
Blue Bottle Coffee 香港專門店
地址：香港中環擺花街 38 號
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