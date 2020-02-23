吃蔬食正夯！ 澳門8大「美味蔬食餐廳」推薦 台灣旅客也愛去

現代人越來越講求健康與養生，而享用蔬食就是一個很棒的方式，不但對身體有益、對動物友善，更兼具環保；這股蔬食風潮在歐美國家早已盛行多年，亞洲地區也在這幾年將原有的傳統素食，增添不少西方料理的風味，讓大家的選擇更多元。Skyscanner特別整理了台灣旅客愛去旅遊的澳門地區蔬食餐廳，讓你玩樂的同時也能享用健康美味的蔬食料理，是不是很棒呢？

綠．廚房

以推廣健康食物為出發點的綠．廚房，由美麗的老闆Katya所經營，餐點上鹹食與甜食都有，還提供全素(Vegan)及無麩質的餐點，真是令素食者感動。最受饕客們喜愛的除了捲餅、藜麥沙拉之外，還有方便攜帶的多口味能量球、新鮮的果汁，當然想要來杯濃濃的奶昔配上糕點當下午茶，也是很棒的選擇。

地址：澳門大堂街平安大廈20號

營業時間：11:30-19:00，每週三公休

價位：從$30澳門幣起(約台幣112元)

photo Credit：greensmacau@instagram

亭一亭蔬食

擁有幾間分店的亭一亭，算是澳門頗受歡迎的蔬食小店，料理非常多元化，從中式的熱食、小菜到甜菜根壽司、漢堡等都有，連東南亞的米線也吃得到；而且店內餐點主打新鮮現做，加上價格以澳門消費來說還算親民，搭配上一杯新鮮的果汁或評價不錯的咖啡，都是你一天中很豐盛的一餐哦。

地址：澳門天通街20號

營業時間：美日08:30–19:00

價位：果汁從$30澳門幣起(約台幣112元)，餐點從$18澳門幣起(約台幣68元)

photo Credit：veggie_foodhk@instagram

VEGA VEGA 我行我素

光聽到餐廳名稱「VEGA VEGA 我行我素」就覺得很討喜，時尚的裝潢風格更吸引了許多崇尚健康、清淡飲食的年輕人去嚐鮮，而且我行我素的大廚是台灣人哦，新式的蔬食料理中還嚐得到台式風味，怎麼能不去試試呢？餐點中有美美的紅絲絨燉飯、黑松露菌菇薄餅，滋味豐富的焗釀大蘑菇更是絕佳前菜，到澳門吃美食，記得到這裡打卡用餐。

地址：澳門十月初五日街9號利來大廈地下A座

營業時間：每日11:30-21:30

價位：從$32澳門幣起(約台幣120元)

photo Credit：vegavegamacau@instagram

Veggie Castle素食堡

以西式料理見長的Veggie Castle素食堡，美味的漢堡當然是必吃的首選，鬆軟的麵包夾上新鮮的蔬菜與餡料，真讓人一口接一口停不下來；沙拉、義大利麵、pizza樣樣不缺，最棒的是還有多種甜點、蛋糕跟餅乾等等，這邊的飲料還能加價添加奇亞籽，就是要給你滿滿的健康能量。

地址：澳門富運台8號(富運大廈地下樓)

營業時間：11:00-21:30，每週一公休

價位：平均從$68澳門幣起(約台幣255元) ，午間套餐$99澳門幣 (約台幣370元)

photo Credit：veggiecastlesushibao@instagram

尚膳蔬食

服務跟環境都頗受好評的尚膳蔬食，裝潢空間舒適宜人，餐點也是別出新意，主打無國界蔬食料理，所以無論是泰式、日式或式西式料理都難不倒，可以滿足你不同的口味需求。一份採用當季五色蔬菜煮成的和風五品套餐，再加上一杯熱湯，就能讓你舒舒服服的吃飽；或者可以點上承裝著滿滿豆子與起司的南瓜盅，或是含有亞痲籽的壽司，讓你體驗不同的味覺饗宴。

地址：河邊新街259號新福花園地下B、C座

營業時間：美日10:00-22:00

價位：平均從$88澳門幣起(約台幣330元)

photo Credit：sylviafi.chan@instagram

紫來坊素食料理

鄰近媽閣廟的紫來坊其實距離尚膳蔬食很近，也是間精美的素食小餐館，餐點多以中式料理為主，看到紅燒獅子頭、三文有餘刺身等菜單名稱，讓人不禁好奇菜色的內容。紫來坊從小菜、酥炸類到煲仔麵、湯羹類一應俱全，還有精選秘製的特色私房菜，價格從60澳門幣(約台幣225元)起，平日午餐優惠58澳門幣(約台幣217元)還附贈熱湯哦。

地址：河邊新街286號

營業時間：每日10:00-15:00 / 17:30-22:00

價位：平均從$60澳門幣起(約台幣225元)

photo Credit：waiyip0304@instagram

The Blissful Carrot 幸福甘荀

裝潢帶著輕美式風格的The Blissful Carrot，是不少外國遊客覓蔬食的去處，菜單上中英文都有，連成分都標示的很清楚，而且大數的餐點都可以做成全素(vegan)。沙拉可以淋上帶有罌粟籽的清爽醬汁，捲餅內則有各種蔬菜混上鷹嘴豆泥與營養的酪梨，黑白芝麻更為你帶上微脆的口感，若這些都還不能滿足你，那就再來上一份印度咖哩蔬菜餃，絕對讓你意猶未盡。

地址：澳門施督憲正街79A號

營業時間：每日11:00-20:00

價位：平均約$88澳門幣(約台幣330元)

皇雀印度餐廳

連續多年摘下米其林一星殊榮的皇雀印度餐廳，就位於澳門威尼斯人酒店內，不僅裝潢氣派豪華，餐點上無論是午餐的自助式buffet或是晚餐的單點菜單，都能讓你品嘗到口感層次豐富的精緻印度料理。雖然皇雀印度餐廳並非全素食，但是卻提供許多蔬食料理的選擇，即便是自助式buffet都有專屬的區域，讓自己在澳門旅遊期間，享受一頓奢華的料理饗宴吧。

地址：澳門威尼斯人地面大堂1037號

營業時間：午餐11:00-15:00 / 晚餐18:00-23:00

價位：平均約$210澳門幣(約台幣786元)

photo Credit：nicoledengc@instagram

原來熱鬧的澳門也有很多蔬食餐廳啊，想要在旅程中偶爾健康一下，或是嘗嘗不同的蔬食料理，趕快去試試吧！

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