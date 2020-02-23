快訊

台酒75度防疫酒精40元 這家超商宣布現在提前開賣

土耳其與伊朗邊界規模5.7地震 土國已釀7死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃蔬食正夯！ 澳門8大「美味蔬食餐廳」推薦 台灣旅客也愛去

聯合新聞網 / Skyscanner
photo Credit：theblissfulcarrot@instagram
photo Credit：theblissfulcarrot@instagram

現代人越來越講求健康與養生，而享用蔬食就是一個很棒的方式，不但對身體有益、對動物友善，更兼具環保；這股蔬食風潮在歐美國家早已盛行多年，亞洲地區也在這幾年將原有的傳統素食，增添不少西方料理的風味，讓大家的選擇更多元。Skyscanner特別整理了台灣旅客愛去旅遊的澳門地區蔬食餐廳，讓你玩樂的同時也能享用健康美味的蔬食料理，是不是很棒呢？

綠．廚房

以推廣健康食物為出發點的綠．廚房，由美麗的老闆Katya所經營，餐點上鹹食與甜食都有，還提供全素(Vegan)及無麩質的餐點，真是令素食者感動。最受饕客們喜愛的除了捲餅、藜麥沙拉之外，還有方便攜帶的多口味能量球、新鮮的果汁，當然想要來杯濃濃的奶昔配上糕點當下午茶，也是很棒的選擇。

地址：澳門大堂街平安大廈20號

營業時間：11:30-19:00，每週三公休

價位：從$30澳門幣起(約台幣112元)

photo Credit：greensmacau@instagram
photo Credit：greensmacau@instagram

亭一亭蔬食

擁有幾間分店的亭一亭，算是澳門頗受歡迎的蔬食小店，料理非常多元化，從中式的熱食、小菜到甜菜根壽司、漢堡等都有，連東南亞的米線也吃得到；而且店內餐點主打新鮮現做，加上價格以澳門消費來說還算親民，搭配上一杯新鮮的果汁或評價不錯的咖啡，都是你一天中很豐盛的一餐哦。

地址：澳門天通街20號   

營業時間：美日08:30–19:00

價位：果汁從$30澳門幣起(約台幣112元)，餐點從$18澳門幣起(約台幣68元)

photo Credit：veggie_foodhk@instagram
photo Credit：veggie_foodhk@instagram

VEGA VEGA 我行我素

光聽到餐廳名稱「VEGA VEGA 我行我素」就覺得很討喜，時尚的裝潢風格更吸引了許多崇尚健康、清淡飲食的年輕人去嚐鮮，而且我行我素的大廚是台灣人哦，新式的蔬食料理中還嚐得到台式風味，怎麼能不去試試呢？餐點中有美美的紅絲絨燉飯、黑松露菌菇薄餅，滋味豐富的焗釀大蘑菇更是絕佳前菜，到澳門吃美食，記得到這裡打卡用餐。

地址：澳門十月初五日街9號利來大廈地下A座

營業時間：每日11:30-21:30

價位：從$32澳門幣起(約台幣120元)

photo Credit：vegavegamacau@instagram
photo Credit：vegavegamacau@instagram

Veggie Castle素食堡

以西式料理見長的Veggie Castle素食堡，美味的漢堡當然是必吃的首選，鬆軟的麵包夾上新鮮的蔬菜與餡料，真讓人一口接一口停不下來；沙拉、義大利麵、pizza樣樣不缺，最棒的是還有多種甜點、蛋糕跟餅乾等等，這邊的飲料還能加價添加奇亞籽，就是要給你滿滿的健康能量。

地址：澳門富運台8號(富運大廈地下樓)

營業時間：11:00-21:30，每週一公休

價位：平均從$68澳門幣起(約台幣255元) ，午間套餐$99澳門幣 (約台幣370元)

photo Credit：veggiecastlesushibao@instagram
photo Credit：veggiecastlesushibao@instagram

尚膳蔬食

服務跟環境都頗受好評的尚膳蔬食，裝潢空間舒適宜人，餐點也是別出新意，主打無國界蔬食料理，所以無論是泰式、日式或式西式料理都難不倒，可以滿足你不同的口味需求。一份採用當季五色蔬菜煮成的和風五品套餐，再加上一杯熱湯，就能讓你舒舒服服的吃飽；或者可以點上承裝著滿滿豆子與起司的南瓜盅，或是含有亞痲籽的壽司，讓你體驗不同的味覺饗宴。

地址：河邊新街259號新福花園地下B、C座

營業時間：美日10:00-22:00

價位：平均從$88澳門幣起(約台幣330元)

photo Credit：sylviafi.chan@instagram
photo Credit：sylviafi.chan@instagram

紫來坊素食料理

鄰近媽閣廟的紫來坊其實距離尚膳蔬食很近，也是間精美的素食小餐館，餐點多以中式料理為主，看到紅燒獅子頭、三文有餘刺身等菜單名稱，讓人不禁好奇菜色的內容。紫來坊從小菜、酥炸類到煲仔麵、湯羹類一應俱全，還有精選秘製的特色私房菜，價格從60澳門幣(約台幣225元)起，平日午餐優惠58澳門幣(約台幣217元)還附贈熱湯哦。

地址：河邊新街286號

營業時間：每日10:00-15:00 / 17:30-22:00

價位：平均從$60澳門幣起(約台幣225元)

photo Credit：waiyip0304@instagram
photo Credit：waiyip0304@instagram

The Blissful Carrot 幸福甘荀 

裝潢帶著輕美式風格的The Blissful Carrot，是不少外國遊客覓蔬食的去處，菜單上中英文都有，連成分都標示的很清楚，而且大數的餐點都可以做成全素(vegan)。沙拉可以淋上帶有罌粟籽的清爽醬汁，捲餅內則有各種蔬菜混上鷹嘴豆泥與營養的酪梨，黑白芝麻更為你帶上微脆的口感，若這些都還不能滿足你，那就再來上一份印度咖哩蔬菜餃，絕對讓你意猶未盡。

地址：澳門施督憲正街79A號

營業時間：每日11:00-20:00

價位：平均約$88澳門幣(約台幣330元)

皇雀印度餐廳

連續多年摘下米其林一星殊榮的皇雀印度餐廳，就位於澳門威尼斯人酒店內，不僅裝潢氣派豪華，餐點上無論是午餐的自助式buffet或是晚餐的單點菜單，都能讓你品嘗到口感層次豐富的精緻印度料理。雖然皇雀印度餐廳並非全素食，但是卻提供許多蔬食料理的選擇，即便是自助式buffet都有專屬的區域，讓自己在澳門旅遊期間，享受一頓奢華的料理饗宴吧。

地址：澳門威尼斯人地面大堂1037號

營業時間：午餐11:00-15:00 / 晚餐18:00-23:00

價位：平均約$210澳門幣(約台幣786元)

photo Credit：nicoledengc@instagram
photo Credit：nicoledengc@instagram

原來熱鬧的澳門也有很多蔬食餐廳啊，想要在旅程中偶爾健康一下，或是嘗嘗不同的蔬食料理，趕快去試試吧！

推薦閱讀：全球最美海灘大盤點，一起去度假吧！

查看原文

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳門 蔬食 素食

延伸閱讀

新冠肺炎影響 星宇航空越南峴港減班

澳門博彩業 後天重新開放

澳門特區行政長官：澳門賭場20日0時起重開放 進場要戴口罩

疫情打亂旅遊計畫 Expedia提醒及早取消住宿

相關新聞

吃蔬食正夯！ 澳門8大「美味蔬食餐廳」推薦 台灣旅客也愛去

吃蔬食正夯！Skyscanner特別整理了台灣旅客愛去旅遊的澳門地區蔬食餐廳，讓你玩樂的同時也能享用健康美味的蔬食料理，趕快作筆記，到澳門旅遊千萬別錯過囉。

武漢7咖啡師冒險開店 為前線醫護送上8千杯最暖咖啡

在武漢封城的23天裡，有一家本地咖啡館堅持每天給醫護人員免費做咖啡。迄今為止製作總量超過8000杯。自動請願來的7位咖啡師，為了這件看似微小的事聚集在一起。

大陸重要城市全淪陷！迅速跟進北京　上海也實施封閉式管理

在大陸首都北京上午宣布半封城，採封閉式管理後，大陸另個一線城市上海也宣布，截至目前，全市1萬三千多個居民住宅小區，絕大部...

走跳世界／努爾加大峽谷 首探絕世美境

「美到極致！簡直是把天堂下載到了人間」，「新疆拜城縣境內發現了一條神奇大峽谷，絕對驚豔眼球！」

貴州出現紫禁城 「山寨建築」令人驚嘆！ 大陸人好愛 無視習近平這樣說…

大家都知道大陸的「山寨產品」特別多，但其實大陸的「山寨建築」更令人驚嘆，也引起不小爭議。貴州有山寨紫禁城，安徽出現山寨兵馬俑，而放眼整個中國大陸，竟至少有十座白宮、四座凱旋門、兩座金字塔和一座艾菲爾鐵塔等，惹得中共總書記習近平多年前就要求，不要再建奇奇怪怪的建築了，但這股風氣似乎無法遏止。

跟兔子女警、狐狸尼克一起玩～全球首座「動物方城市」園區登陸上海迪士尼　正式動工

上海迪士尼樂園9日在官微發布，全新擴建的第八大主題園區「瘋狂動物城」（台譯「動物方城市」），已完成場地準備工作，正式啟動...

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

反送中示威活動持續近半年，香港各行各業營收大減，無一倖免。訪港旅客大跌逾4成，更是重創香港旅遊業，香港兩大主題樂園首當其衝，香港迪士尼還被外國遊客形容為「鬼城」，這個不太光彩的稱呼，甚至還被美國華爾街日報給「入題」，發布題為「動盪已讓香港迪士尼樂園變成鬼城」的報導。

藝術旅行亞洲篇／從東京到上海 崛起中的藝術走廊

談到東京的美術館，皇宮旁的「東京國立近代美術館( The National museum of Modern Art, Tokyo )」，收藏豐富，以日本近代繪畫，浮世繪為主，是日本第一座國立美術館，收藏從明治時期到現在重要的藝術作品；上野公園裡有許多重要的歷史建築，東京藝術大學坐落於此，台灣前輩許多都在此求學，上野恩賜公園裡還有「東京都美術館( Tokyo Metropolitan Art Museum )」，前身為「東京府美術館」，1975年改建開館，作為東京都的現代藝術展覽會場，1995年「東京都現代美術館( MOT )」 開館後，此處功能改為推出專案展覽為主。

走進浦西 新舊交錯一瞬間上海四季酒店串聯弄堂美學

文／陳昭妤

走跳世界／澳門瘋玩科技樂園＆美食嘗鮮

正因為有強大的旅客住宿需求，澳門的頂級飯店林立。不僅外觀華麗顯眼，飯店內還有精品百貨、美食餐廳、遊樂場等附加設施，彷彿一間又一間的度假村，讓人可以在其中享受各種歡樂。

綠意洋溢的重慶生態園區　璧山、秀湖國家級城市濕地公園

《秀湖國家濕地公園》地理位置緊鄰著璧山新商業中心，璧山老城區和綠島新區的結合處，交通便利與人潮聚集的景點。洋溢綠意詩篇的生態園區，入園後一步一個風景，盡是旑旎秀美的景觀樂章，遊人詩情畫意的遊園，盡享總面積1500畝，水域面積500畝的濕地公園。園栽種植物800種，設有主題廣場、鐘樓、音樂森林，大型激光音樂噴泉、20公里親水步道、跨湖廊道、空中棧道及車道。另外也設有仿古建築群的秀湖水街，和雲莊茶園，亭台閣樓也不少，融入了生肖文化、山石文化和歷史文化等，是一個具特色人文景觀的城市濕地公園。

大董的現代北京菜　中西合壁 驚豔再三

2019暮春，北京，回訪大董。去之前大董師傅還仔細叮囑得給他兩整天時間、四頓飯的胃納量。我和太太帶著兩歲多一點的兒子，欣然赴約。我知道在中國人的禮節中，第一頓開場永遠代表規格的標桿和誠意的表述。儘管已經有了心理準備，濃濃誠意還是震撼了我們。

熱門新聞

吃蔬食正夯！ 澳門8大「美味蔬食餐廳」推薦 台灣旅客也愛去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。