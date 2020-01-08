走跳世界／努爾加大峽谷 首探絕世美境

努爾加大峽谷。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

「美到極致！簡直是把天堂下載到了人間」，「新疆拜城縣境內發現了一條神奇大峽谷，絕對驚豔眼球！」

這是新疆的新景區「努爾加大峽谷」，非得靠吉普車與無敵勇氣，才能登高一覽。

而我們很幸運的成為台灣首發團，親探這處「非人間」的絕世美境。

這個峽谷，原本接在「大海道」之後。「大海道」是中國最早的古絲路之一，漢代啟用，因極其險峻，唐代之後已漸荒蕪，這路也逐漸淡出世界，千百年來的無人沙漠區，因學術研究，近年被揭開一小方寸的神祕面紗，接著，吉普車探險隊陸續挑戰，無人區漸有人氣，但也因面積廣闊、天候瞬息萬變，加上無方向導航，難度頗高。

在無人荒漠疾駛3日、紮營兩晚後，成功完成大海道探險。以為之後的行程再無驚嘆，沒想到，在國手級的吉普車師傅上下蜿蜒後，登高、下車，來到這處讓眾人驚叫不絕的旅遊處女地。

新疆的新景區「努爾加大峽谷」。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

屏息讚嘆 努爾加大峽谷

要登上努爾加大峽谷，第一得開吉普車，其次要有熟人領路，接著就是靠藝高膽大的冒險精神。峽谷的入口並不易尋，起落之間有個自然的節奏，否則很容易攀上高處卻再難回頭，又或者蜿蜒來去失了目標。這回，同樣靠著國家級車手經驗的師傅們，像雲霄飛車在沙地裡上上下下，景色忽而開朗、忽又進入絕境，登頂時刻，只見我們幾部相連的吉普車，整座山空無一人，而美景，盡在腳下。

它位在新疆維吾爾自治區昌吉市南35公里處，離首府烏魯木齊約40公里。大峽谷由南而北蜿蜒10多公里，發源於西天山第二高峰─天格雪峰的三屯河水，山巒起伏，溝壑縱橫，也因為這些錯落有致的深溝與奇妙的丹霞地貌，迸創出隨光線千變萬化的奇形異色，有人形容像是「隨著光線蜿蜒而下的一條銀色閃光絲帶」；險奇之外，懸崖如刀劈斧砍一般，可以清晰地看出常年雨水沖刷的痕跡，兩側大片紅褐色岩石，夾雜著青的、綠的、黃的各色風化層，形成了一個色彩斑斕的世界，當下又有人驚呼，「這簡直是個巨大版的千層蛋糕」。

站在層峰的當下，我想，團員們應該都覺得比任一個首富更富有。層峰，翠綠一片，緩坡起落，不論年紀老小，在此似回到青春期，忍不住小小探險，往溝壑更斜面、下方處探去，又或者拍起跳躍圖，記錄曾經在至美又無人的景地快樂一躍；峽谷兩側山體陡峻，處處是懸崖絕壁，奇峰異石、千溝萬壑、怪峽險溝，加上層層疊疊的峽峰與色彩，360度繞一圈，每個景色都讓人屏息讚嘆。

大陸不少旅友會組車隊探險，多數形容「峽谷入口非常寬敞，但順著峽谷往裡走，愈走愈神奇、愈險要，而且不時有其他分支在峽谷內出現，如同迷宮一般」。此行帶隊的王鵬程說，此處是非正式對外開放的景區，遊客們得靠自己找點，意味「進得來，未必能找到我們這幾處絕美的高點」；也因為這裡還未命名，旅友們口中有各式的名稱，像是「察爾齊大峽谷」、「神奇大峽谷」、「拜城大峽谷」等。

粉紅椋鳥的「育嬰房」。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

粉紅椋鳥 沙漠裡的驚豔

到訪新疆之前，就聽說過「為粉紅椋鳥讓路」的新聞，沙漠行旅期間，竟意外見到為椋鳥搭建的鳥居，因吉普車隊「身段」靈活，可就地停車，大家拉長鏡頭，觀察椋鳥生態。

新疆曾有一段「為鳥停工」的佳話；這是投資近5億人民幣興建公路時，發現有粉紅椋鳥在爆破的碎石上棲息繁殖，工程因此為「鳥」停工一個月。導遊說，粉紅椋鳥除了是保育鳥，牠一天能吃180隻蝗蟲，也是生物防害隊的「免費高手」，在新疆塔城地區托里縣沙孜湖夏牧場，就有成千上萬隻粉紅椋鳥在捕食蝗蟲，「一隻粉紅椋鳥一天捕食180隻蝗蟲，繁殖周期內能吃掉2畝地左右的蝗蟲。」

這座意外入鏡、為粉紅椋鳥搭蓋的「育嬰房」，外觀正方，四面牆上有大小規則均一的圓孔，椋鳥忽而飛出，忽而在屋外盤旋，或者伸長鳥頸四處張望，黑壓壓的盤踞在土屋四周，磚房外，只有黃沙。導遊說，粉紅椋鳥屬於夏候鳥，每年5到8月飛到新疆繁殖。

而這座磚房，據了解，是80年代在新疆蝗蟲易生區、常發區，當地政府修建的永久性鳥居，又被稱為粉紅椋鳥的「育嬰房」，引鳥吃蟲，護鳥，也做到生物防治。

木壘胡楊林伸展姿態各異。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

歷史年輪 胡楊林覓滄桑

說起胡楊林，形容胡楊「生而不死一千年，死而不倒一千年，倒而不腐又一千年」的經典話語，又浮上心頭。到訪時非秋季，少了數大金黃，但也因此，這處被形容為「大陸最美胡楊林」之一的木壘，景區內空無一人，頂著熱辣的大太陽，每步皆美景，十數個團員很快就在數大林子裡分散，滄桑，一人獨享。

木壘胡楊林是世界上最古老的原始胡楊林，有6500萬年的歷史，最奇特的是，這裡至今仍保持著原始風貌，除了入口處修築停車場、園內幾處步道外，幾無人工雕琢。

維吾爾語稱胡楊為「托克拉克」，意為「最美麗的樹」，即便它只剩枯枝昂然，即使它已然傾倒，又或是倒地後橫陳一地，都有種說不出的美。它木質纖細柔軟，耐旱耐澇，生命頑強，因此成為今日「活化石」。

木壘胡楊林是世界上最古老的原始胡楊林。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

胡楊不論生死，都擁有獨特的、屬於自己的絕塵之美；而要看胡楊，就得到中國大陸，因全世界60%的胡楊在中國，除了柴達木盆地、河西走廊、內蒙古阿拉善一些流入沙漠的河流兩岸有少量的胡楊外，中國90%以上的胡楊分布在新疆，而其中的90%又集中在南疆的塔里木盆地。

如入無人境地，林內古木參天，伸展姿態各異，加上地貌起伏，各種形態的土丘、穿雜著大片的紅柳等沙漠植物，莫名有種原始神祕的氣場。

木壘胡楊與其他地方最大的不同，記者實際感受是更原始，也更難拍。因為沒有水的倒影可借景，胡楊美矣，但只能拍出各種形貌，難有大景；幸而當日豔陽高照，白雲搶眼，藍白襯托下，讓原本荒蕪滄桑的胡楊，多幾分色彩與生氣。

當日團員也有攝影高手，達人建議，「用剪影表現胡楊的魂」，或者以黑白來表現，此時要特別注意正確曝光（增加一格的曝光量）；或者選擇測光表現紋理的質感。我則漫步在歷史的年輪裡，看著流轉的天光、不變的胡楊，獨自在美景移動，任情緒激盪。

木壘胡楊林。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

原始水系的岩畫。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

絕美首發 盤吉爾怪石林

來到盤吉爾怪石林，我終於理解，為何我們是首發團，後繼，不知能再走幾團？這些景區有些難達，有些實在特別，讓人不時在內心默默的讚頌大地，有幸見此絕美。

盤吉爾，在維吾爾語的意思是「千瘡百孔的山」，這是中國極少數發現的火石岩風蝕石林區，歷史軌跡、歲月點滴都在它的千姿百態中盡顯。

吉普車隊先經過大片雅丹地貌，穿梭其中已讓人驚嘆，就算坐在車內，還是忍不住前傾側轉的擠著拍照，吉普車的優勢，除了征服沙漠，也能直接開上崖頂，才發現之前的畫面全是小兒科。這裡有大片約西元三世紀描繪古代原始水系的岩畫，清楚的刻畫了泉眼、水池、河道，景色逼真，主要是吐魯番古帶水系分布，也有騎馬狩獵與野生動物生活的生動圖畫，據考證，是公元前6~7世紀車師人所遺留。

沿途風聲嘯嘯。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

怪石林位在新疆著名的天山風口「三十里風區」，只要三十里風區和達坂城風口一颳起風，怪石林裡就是飛沙走石、風聲呼呼的景象，這裡的風速快且持續時間長；加上溶蝕和風蝕作用形成的奇特峰林地貌，山巖或似羚羊翹首、天馬行空，又像是猛獸鬼怪，面目猙獰，又或者如雲朵變幻，壯觀有趣。此地巖石多半是石炭紀火山巖和角礫凝灰巖，顏色以青灰色、褐紅色為多。

水墨畫般的景色。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

這裡有如一幅巨大的水墨畫，因位在風口、風聲蕭蕭，又增添幾分意境。山嵐雲彩流動下，水墨像似跑馬燈般，不斷轉換景色，每一秒的瞬間都大不同，除了眼睛不斷記憶，拍照，也成為留存它的最好方式。

搭吉普車探險。 記者羅建怡／攝影 分享 facebook

如果你想去

這種行程得吉普車+國手級選手駕駛+一定人數，才能成團，頗具難度。行程包括全台獨家穿越大海道無人區，造訪人跡罕至的努爾加大峽谷，也經過胡楊林與怪石林，得有點「非一般體驗」的認知，因需得野外紮營，路途較遠，屬於特殊旅遊項目，但體驗一極，值得此生回味。

鵬程旅行社於今年5月14日出團，團費含稅金及小費116,800元，早鳥優惠3千元，電話：02-2100-1855。因行程難度高，不建議自由行。