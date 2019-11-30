藝術旅行亞洲篇／從東京到上海 崛起中的藝術走廊

2019-11-30 20:55 經濟日報 文／曾文泉



談到東京的美術館，皇宮旁的「東京國立近代美術館( The National museum of Modern Art, Tokyo )」，收藏豐富，以日本近代繪畫，浮世繪為主，是日本第一座國立美術館，收藏從明治時期到現在重要的藝術作品；上野公園裡有許多重要的歷史建築，東京藝術大學坐落於此，台灣前輩許多都在此求學，上野恩賜公園裡還有「東京都美術館( Tokyo Metropolitan Art Museum )」，前身為「東京府美術館」，1975年改建開館，作為東京都的現代藝術展覽會場，1995年「東京都現代美術館( MOT )」 開館後，此處功能改為推出專案展覽為主。

東京都美術館，前身為「東京府美術館」。 本報資料照片 分享 facebook

以歐美近代繪畫雕刻為主的「國立西洋美術館( The National Museum of Western Art )」，以及私人的「上野之森美術館」，「東京國立博物館( Tokyo National Museum )」以古文物為主，收藏驚人，分為5個館，其中「東洋館」幾年前展出台北故宮收藏。

日本私人美術館有些歷史久遠，有些則是1980年代後的產物，「原美術館( Hara Museum )」位於品川的高級別墅區，當年美軍占領時，該建築是麥克阿瑟將軍的私人住宅，美軍撤退後歸還「原Hara」家族，後來改為當代展覽區，近年原老先生年事高，正考慮結束原美術館展覽，只保留東京外另一個以古物保存修復為主的美術館。

六本木之丘的「森美術館 ( Mori Art Museum, Tokyo )」，展覽空間位於53樓，成立森美術館歷經開館館長David Elliot，南條史生，年底將由原先的副館長「片岡真實（Mami Kadaoka ）」接任，是重要的指標美術館，初期以國際藝術家或聯展為主，目前常態展每季推出一個展覽，以亞洲藝術家個展為主，台灣藝術家李明維3年前曾舉辦過個展。

森美術館在這麼高的大樓裡欣賞藝術品，頗有「空中閣樓」的感覺。 本報資料照片 分享 facebook

東京 百家爭鳴

中城附近有幾個美術館是安藤忠雄設計的，「20/20」以設計為主，「山多力( Suntory Museum )」以古文物為主，兩者展覽品質上下不一，「國立新美術館（又名東京當代藝術中心）」成立不久，經常會出借美術館空間與以展覽為商業目的的公司，本身沒收藏，這幾個美術館，建議先閱讀展覽資訊再入場。

國立新美術館由享譽國際的日本建築師黑川紀章設計。 本報資料照片 分享 facebook

新宿附近的東京歌劇院畫廊 ( Tokyo Opera city art gallery）」兩層樓為私人美術館，常有很好的個展或日本年輕藝術家群展推出。「東京都現代美術館（MOT）」位於清澄白河與森下之間，有國際知名度，之前的長谷川祐子創出許多好展覽，也把日本當代帶到全世界，這幾年，閉館維修，同時，長谷川也退居幕後，實為可惜。

東京每年櫻花盛開時，東京藝博會同時舉行，以往在秋天，改成春天後，無法吸引亞洲國際藏家，因為離香港巴塞爾藝博會太近。藝博會號稱是亞洲歷史最悠久的藝博會，但骨董水墨，與近代當代雜陳，難有自己的定位。

東京國立近代美術館收藏豐富，尤以日本近代繪畫，浮世繪為主。 圖／摘自官網 分享 facebook

首爾 躋身世界舞台

南韓首爾在當代藝術領域從沒缺席過，實力堅強的南韓企業，甚至南韓的K-pop歌手，這幾年在收藏當代藝術品上成績傲人，加上與台北雙年展晚幾年開始的「光州雙年展」名聲遠播，韓國的策展人更是置身各個國際美術館，例如香港M+副館長Doryun Chong、舊金山MOMA首席策展人Eungie Joo、泰特美術館的資深策展人Clara Kim，同時來自國家極大的贊助，都讓首爾躋身國際藝術的拼圖裡。

私人美術館如三星美術館，擁有許多收藏，但這幾年家族不斷登上報紙版面，美術館趨向低調，只推出典藏展。新崛起的「艾茉莉太平洋化妝品公司（Amore Pacific）」，邀英國建築師 David Chipperfield設計，該商辦建築物成為亞洲新地標，位於地下室的美術館連續推出國際當代個展，例如正在舉行的美國觀念藝術家「芭芭拉克魯格（ Barbara Kruger）」個展，雖策展團隊還在學習，假以時日必成重要地標。

首爾國立近代美術館總共有三處，是南韓重要的現代藝術中心。 法新社 分享 facebook

南韓「首爾國立近代美術館 ( National Museum of Modern and Contemporary Art, 簡稱 MMCA）」總共有三處，郊外果川館巨大的空間在1986年開幕，1998年德壽宮館開幕，位於三清洞的新館首爾館，於2013年開幕，圍繞在三清洞區，成為首爾現代藝術中心，旁邊的「藝術善載中心 ( Art Sonje )」成立以來扮演當代藝術重要推手，是非營利的私人藝術中心，在金宣廷 ( Kim Sunjung ) 的主持下，成為亞洲最重要的藝術中心之一。

私人美術館部分，離三清洞不遠的一間古宅，成為「阿拉里奧美術館 ( Arario Museum )」的基地，四層樓的紅磚建築，白南準當年與該建物的建築師熟稔，經常借住該處，美術館裡收藏早期白南準作品。這塊三清洞區，大部分的商業畫廊都在同區裡。首爾市「韓國國際藝術博覽會（Korea International Art Fair, 簡稱KIAF ），跟台北藝博會相同，由畫廊協會負責，這樣的藝博會，面臨每年更換理事長，經驗無法傳承，同時，為顧及會員，常會讓品質不好的畫廊進入。

上海 質感體驗不一

上海這顆東方明珠，在藝術領域裡冒芽也是近幾年的事，只是一但開始，規模嚇人，國立美術館或博物館在中國尚未成氣候，上海亦然，除了「上海當代藝術博物館（Power station shanghai ）」之外，該美術館每兩年舉辦的雙年展已經成為亞洲重要活動，現任館長龔彥成績斐然，該美術館的前身為上海當代美術館( Shanghai MOCA )，原先位於人民廣場旁的一棟舊圖書館。

上海當代藝術博物館每兩年舉辦的雙年展已經成為亞洲重要活動。 圖／摘自官網 分享 facebook

上海私人美術館部分質感不一，許多展覽收很貴的門票，卻是出租空間的展覽，私人美術館中，展覽水平最高者，非「外灘美術館( Rockbund Museum)」莫屬，開館館長賴香伶立下典範，後因個人因素回台，目前在台北空總基地擔任負責人。

上海西岸在當代政府機關權力的催促下，成為新的文化走廊，從余德耀美術館，龍美術館，上海攝影中心，接著油罐藝術公園開幕，今年11月，西岸新的美術館，位於江邊，由英國建築師David Chipperfield操刀的三層樓建築租期五年，正式掛名上海龐畢度藝術中心，每18個月一個展覽。這麼多的私人美術館群聚在西岸，依舊創下高票房。上海昂貴的門票並沒有讓人止步，只是展覽的品質相比於外灘美術館（門票便宜很多）還有一段距離。

迎接國際藏家的上海藝博會有兩個，而且還同天開幕，位於上海展覽中心的 「上海021」，以及「西岸藝術與設計博覽會」，都吸引足夠的國際畫廊參與，有些畫廊兩邊都參加，西岸去年完成了第二館，硬體十分當代，但西岸在結束後的交通常讓人卻步，反觀 021在市中心，方便很多。兩個藝博會質地都算好，只是中國藝術品的高關稅，讓作品運出上海在香港成交以避開稅金。

新加坡 東南亞新起之秀

東南亞地區幅員遼闊，新加坡試圖扮演領頭羊，還沒成氣候，像香港、新加坡有很好的免稅機制，有世界級的國家美術館，但，藝術的推廣雖然是政府的重點，還是缺乏衍生出的環境，去年的「藝術登陸新加坡( Art Stage Singapore )」結束運作，原本在「台北當代藝博會 ( Taipei Dangdai Art Fair )」的英國團隊規劃今年11月推出藝術新加坡，但又宣布延後一年。「新加坡國家美術館( National Art Gallery Singapore )」開館館長陳維德博士，維持極佳的展覽品質，從奧賽收藏展創下新紀錄的入場人數，有系統的以顏色來區分展場，連奧賽美術館的館長都希望把展覽引回巴黎。

新加坡國家美術館攜手藝術科學博物館，共同舉辦首次於東南亞舉辦的極簡主義展覽。 圖／新加坡旅遊局提供 分享 facebook

而最近的極簡主義展覽，從作品商借來自MOMA、泰特美術館等重要機構，展覽完整呈現極簡的脈絡，甚至延伸到當代極簡，儼然亞洲第一美術館，目錄，燈光，動線設計，論述都是世界級，看來在亞洲要超越只有等待香港的 M+ 開幕了。

新加坡雙年展由「新加坡藝術美術館 ( Singapore Art Museum, 簡稱SAM)」負責，之前休館整理，最近為配合雙年展11月的開幕趕工中。東南亞印尼的雅加達，藝術的活動開始活躍，「日惹」及「萬隆」的藝術大學培養許多藝術家，同時，殖民超過300年歷史的荷蘭提供許多養分，雅加達第一家私人美術館Macam開館兩年多，時下由Aaron Seto擔任館長，目前正展出徐冰個展。「雅加達藝術博覽會( Art Jakarta )」在Tom Tandio加入後邁入第二年，成效很好，吸引許多新加坡與東南亞的藏家，這是個以東南亞為主的小型藝博會，相信這類小型有特色的地區型藝博會將成為未來主流。

泰國的文化創意經常出人意料，有許多重要的國際藝術家，曼谷一直聽說音樂界藏家Petch Osathanugrah要興建私人美術館，已經好多年還是沒發生，泰國的藝術重鎮其實在清邁，目前由Eric Booth擁有的「清邁當代美術館 (Maiiam Contemporary Art Museum )」是第一個具規模的私人美術館，Eric同時也是Jim Thompson公司總裁，這幾年Jim Thompson Museum也開始立足在亞洲。清邁有許多藝術家，例如Rirkrit Tiravanija的「土地計畫 ( The Land )」讓一個鄉下水田躍上國際的藝術地圖上，來自世界知名的藝術家都願意在那片土地上做自己的作品，同時作品留在現場。