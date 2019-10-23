走跳世界／澳門瘋玩科技樂園＆美食嘗鮮

2019-10-23 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／專題報導



澳門距離台灣不遠，有著世界文化遺產、葡萄牙文化、富麗堂皇的酒店，還有許多充滿特色的美食等著旅客探訪。隨著近年來科技加持，還多了不少科技化的新玩法，為澳門之旅增添新意。

「永利藝賞 人間樂園」展出有拉菲克．安納度所創作的「融化的記憶」。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

正因為有強大的旅客住宿需求，澳門的頂級飯店林立。不僅外觀華麗顯眼，飯店內還有精品百貨、美食餐廳、遊樂場等附加設施，彷彿一間又一間的度假村，讓人可以在其中享受各種歡樂。

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在澳門十六浦索菲特大酒店內，即設置有全澳門第一座的「憤怒鳥」大型主題室內親子遊樂園。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

憤怒鳥主題樂園

在澳門十六浦索菲特大酒店內，即設置有全澳門第一座的「憤怒鳥」大型主題室內親子遊樂園。在占地超過6,000平方呎（約168坪）的室內空間內，以憤怒鳥、豬豬城堡等電影場景為設計基礎，打造了6大主題園區，讓小朋友們能夠在各個憤怒鳥的角色陪伴之下，享受各種歡樂的遊具項目。

儘管是小朋友的樂園，但是各種造型的溜滑梯、球池、氣墊船，加上各種憤怒鳥的周邊裝飾，很容易連大人粉絲也著迷。高低變化的隧道、彈跳床、賽車等兒童專屬的遊具，更可讓孩子們盡情放電。

Legend提供有許多適合親子同樂的AR、VR遊樂項目。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

VR機械大戰

若想體驗科技感的設施，新濠影匯在2019年1月打造了澳門首間VR主題樂園「傳奇英雄科技城」，又於今年8月擴建第二期項目「Legend」，從原本以大型機具＋VR科技為主的設施，新增了更多適合親子，或是帶有電影背景的互動項目，選擇更多元。

在超過一百種的遊樂設施中，最刺激的就是「VR機械大戰」。戴上VR眼鏡、坐在巨型機械吊臂上時，彷彿就進入了一場機器人大戰的戰場，配合戰鬥劇情，還會有360度旋轉、騰空等不同動態效果，瞬間真假難辨，真的很容易玩到尖叫又腳軟。

另外，在澳門百老匯酒店的「VR娛樂中心Zero Latency」，設有200平方公尺的體驗空間，透過OSVR HDK2 頭戴式顯示器，可支援2K的高清畫質。在更加清晰的VR世界中，玩家可以跟著隊友，一起持槍相互對戰，或是共同射殺不斷襲來的喪屍大軍。當喪屍從面前襲來時，好像真的出現在自己面前，心跳忍不住瞬間加速，手中的機槍不斷上膛狂掃，刺激又紓壓。

使用金屬絲網所創作而成的「聖禮」，是「永利藝賞 人間樂園」藝術展的重點項目之一。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

藝術展瘋打卡

若想感受真實交錯的藝術，自今年6月起開始的「永利藝賞 人間樂園」藝術展，相信會帶來另一種感動。集結羅拔印地安納、馬岩松、拉菲克安納度等藝術家作品的展覽，不只有傳統的雕塑、繪畫，更有LED牆面、數位投影等不同型態。在不斷變化的光影之中，藝術愛好者能夠找尋到宛若詩意般的意念；若像我一樣沒有藝術感受力，也沒關係，因為每座藝術作品優雅的線條與顏色，同樣非常適合拿來打卡，也難怪原訂10月結束的展覽，因為觀眾好評不斷而持續加碼至年底。

葡國沙甸魚的擺盤，呼應澳門前身是小漁村的過去。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

在澳門熱賣的薄脆烤豬肉紙上，鋪著肉泥與半透明的啤酒雲吞皮，呈現出法式雲吞概念。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

葡國料理 廣東菜系 澳門美食混搭風

來澳門，絕對不可錯過在地小吃與葡國美食。受到過去葡萄牙殖民的因素，澳門的料理深受葡萄牙料理影響，處處都可看見葡國菜的影子，再加上本身的廣東菜系，激發出各式各樣的舌尖美味，旅遊的過程中，絕對能讓人每天都撐著肚皮回飯店！

官景提供有以傳統陶鍋裝盛、海味豐富的葡式海鮮飯。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

官景正宗葡國料理

澳門的葡萄牙料理實在不少。從原汁原味的葡國菜，一直到混搭各國手法的「澳門式葡國菜」皆可選擇。「官景」的主廚Herlander Fernandes來自葡萄牙的Cantanhede，不僅長得帥氣，豐富的五星飯店背景，讓菜餚多了幾分細緻與擺盤美感，口味也更適合亞洲人。

最常見的馬介休魚，油封處理後搭配麵包、短豇豆與時蔬，淋上橄欖油之後食用，開胃不死鹹。以傳統陶鍋裝盛、海味豐富的葡式海鮮飯，融合各種貝類、蝦等濃郁的滋味，用料豐富。其他如皮脆肉嫩的禮拜雞、葡式乳豬等料理也值得一嘗。

權昌新順發海鮮火鍋的隱藏菜單「濠江之春」，聽說是澳門特首的愛菜。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

權昌新順發海鮮火鍋

觥籌交錯、笑語聲此起彼落的權昌新順發海鮮火鍋，是在地人常去的海鮮餐廳。將豬腳切成薄片、墊著冰塊上桌的「冰鎮豬手」是每桌必點的招牌菜，咬起來清爽彈牙，還可配上香辣的醬汁或番茄片一起食用，滋味更美。

愛吃鍋物的旅客，在此絕對能大飽口福！結合廣式煲湯與藥膳胡椒的鍋物湯底，醇厚帶著辛辣感，暖身又過癮。另一道「泰式海鮮大聯盟」，把淡菜、貝、蝦、章魚、螺、螃蟹等滿滿海味連著各種菇類蔬菜一起在酸辣湯底中燉煮，滿口盡是鮮甜滋味。

富記提供有十餘種口味的粥品。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

富記粥品

三角窗位置的富記粥品，一進門就有甘甜的糜香、醃肉片的鹹氣、胡椒的微嗆感，都是令人心頭暖暖的味道。儘管是老店，但環境乾淨明亮還有冷氣，淡湖水綠、米白還有磚花花紋構成主要視覺設計，完全沒有老店的土氣味。

十餘種口味的粥品，每樣看起來都是經典的廣式風情。若有似無的米粥，入口即化；不論是牛肉、魚片，或是豬肚、豬肝等內臟，不柴不韌又順口，火侯恰到好處而且少腥味，令人驚豔。桌上的蔥花、胡椒粉、醬油與紅藜可以自行調味，早晨稀里呼嚕吃完一碗，實在過癮。

最香餅家的粒粒杏仁餅，用料實在。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

最香餅家

來澳門，許多人都會買盒「杏仁餅」當伴手禮。除了常見的鉅記、咀香園之外，在地人常會選擇位在司打口附近的老字號「最香餅家」。

還沒走近最香，就可聞到滿街芬香撲鼻而來。店鋪內的員工，不斷在餅模內填料、製餅，手腳俐落。門口的小哥，則不斷地把一竹框一竹框的杏仁餅在桶子上挪來挪去。仔細一看，才發現桶裡是燒得火紅的木炭。當地人說，最香是少數還沿用炭火燒餅的老店，香氣更濃郁。

雖然店不大，仍提供有蛋黃肉心杏仁餅、肉鬆鳳凰捲、合桃餅等許多選擇，其中招牌的粒粒杏仁餅，口感扎實酥脆不甜膩，確實不錯！

澳門葡式辣魚店販售有超過300種的魚罐頭。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

澳門葡式辣魚店

除了杏仁餅等食物，富有葡萄牙色彩的「魚罐頭」，也是帶著時尚感的澳門伴手禮。販售有超過300多種魚罐頭的澳門葡式辣魚店，所有的產品均是來自葡萄牙，有鮭魚、鱸魚、鯛魚等一系列不同的魚種及口味。其中又以沙丁魚，以及葡國代表性的馬介休魚最受顧客青睞。

在澳門葡式辣魚店，魚罐頭並不只是單純的罐頭食品，而是一種時尚小物。除了針對每個罐頭工廠的詳細介紹外，每一款罐頭都有著精心設計的包裝，有的色澤鮮艷，有的帶有文青感，在櫃台與牆面構列出宛若網美打卡牆的空間。就算不買，光是進來逛逛都覺得令人開心。

百家昌涼茶提供有多功能涼茶、牙痛茶、風熱茶等不同的茶飲。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

百家昌涼茶

不同於一般的涼水鋪子，想要喝百家昌涼茶，第一步就是「吐舌頭」！原來已經有40餘年歷史、傳承三代的百家昌涼茶，店內的藥茶都是與中醫教授共同開發而成，店內滿頭銀髮的阿婆，只要一眼，就可以透過顧客的舌頭狀況，判斷適合哪種茶飲。

多功能涼茶、牙痛茶、風熱茶、袪寒茶…約十種不同的茶飲，每款都有不同的功效，還有可以清熱、祛溼的「曼球果膏」，嘗起來像是草藥版的愛玉。阿婆看我舌頭，判斷「肩膀上火、脖子易酸」，因此特調一杯「多功能涼茶＋風熱茶」，滋味極苦，但喝完冒了一身汗，舒爽不少！

西洋菜裝在鐵盒內的「蛋捲」，呼應澳門的餅食小點，內餡為葡式背景的馬介休魚韃靼。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

西洋菜

西洋菜的料理，可謂是「聽、看、吃、聞澳門」。裝在鐵盒內的「蛋捲」，呼應澳門的餅食小點，內餡為葡式背景的馬介休魚韃靼，帶來甜鹹交錯的開胃感；至於「葡國沙甸魚」，將麵包佐魚子醬的概念，轉化為麵包佐葡萄牙沙甸魚，並透過漁夫帽、白米沙灘、八角海星的擺盤概念，傳達出澳門自漁村發展而起的歷史。

另一道「豬肉乾」，在澳門熱賣的薄脆烤豬肉紙上，鋪著肉泥與半透明的啤酒雲吞皮，呈現出法式雲吞概念。許多人喜愛的澳門水蟹粥，在此透過西式手法，成為鋪著水蟹肉登場的義大利燉飯，點綴其中的薑糖，勾出海鮮鮮味的清甜。至於包含杏仁奶凍、紅豆甜湯的甜品，容器正是製作杏仁餅的模具，又是巧妙地將澳門元素藏身其中。

教主御品堂的蜜子芥豬扒菠蘿包，分量十足。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

澳門教主御品堂

販售飯、粉、菠蘿包等餐點的澳門教主御品堂，類似街頭版的茶餐廳，規模小，但是用料十分用心。因感覺市售菠蘿包過甜搶味，所以自製菠蘿包，招牌的慢煮鵝肝醬菠包、蜜子芥豬扒菠包口味上都有一定水準、分量十足。

咖喱醬使用36種香料調製，搭配著軟嫩的牛筋、牛腩、牛雜都相當入味，而且減少了肉腥，同樣也是人氣餐點。其他還有海南雞肉飯、手拉奶茶等等街頭常見的庶民小吃，價格合理又各有滋味。至於店名為何叫做「教主」？只因體型壯碩的老闆滿臉大鬍子，神似多年前日本毒氣攻擊的邪教教主，故得齊名，也算店鋪的另一個小故事。

順德手工菜「金錢蟹盒」是鳳城禮記魚翅海鮮酒家的招牌之一。 記者陳睿中／攝影 分享 facebook

鳳城禮記魚翅海鮮酒家

三代經營達70年的鳳城禮記魚翅海鮮酒家，是澳門歷史悠久的酒家之一，菜系以順德菜為主。招牌的順德手工老菜「金錢蟹盒」，以薄如紙的肉片為外皮，內餡有著豬、蝦、蟹、菇等配料，還有蟹膏增色又增味。一口咬下，外皮又酥又薄脆，不會過度鬆散的餡料也是鮮味十足，而且不會過於油膩，雖然個頭不小，但也是輕鬆三兩口吞下、意猶未盡。

鋪滿綠色蔥段上桌的「蔥油雞」同樣也是招牌料理之一。雞皮下的油脂豐厚，雞肉也是軟嫩滑口，白淨的外表看似清淡無味，其實是鹹香十足，正好與油脂、綠蔥相互輝映，十分助興。