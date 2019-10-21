Art Macao藝文薈澳 全城完美展現中西藝術之美

2019-10-21 00:00 文／ 黃麗煌



提到澳門，過去總讓人想到豪華酒店、賭場、賽車、美食的形象，但事實上因葡萄牙人居留在此四百年，所以澳門不僅有着豐厚的歷史積澱，街道與建築更有著中西合璧的獨特風情，整個澳門就宛如一部形象生動的中西藝術史，其歷史城區還被聯合國教科文組織列入「世界遺產名錄」中。而就在今年，澳門所舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao），便善用了澳門本身獨有的中西文化交融之美，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，並串聯了國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，打造出「全城美術館，處處藝術園」的創新藝術體驗，在全球藝界投下一枚震撼彈，展出內容更不負各界期盼，匯聚了許多中西藝術佳作。喜愛藝術的你，可得把握在十月展期結束之前到場欣賞，否則勢必遺憾。

中國藝術亮點：于凡、馬文、鄭禕等中國當代藝術家，完美展現了當代中國藝術多樣性

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為響應首屆「藝文薈澳」（Art Macao），于凡、馬文、鄭禕、吳冠中、王冬齡、楊泳梁等多位中國當代藝術家在今年齊聚澳門，完美展現了當代中國藝術的多樣性。例如在美獅美高梅酒店（MGM Cotai）的《華源》藝術展，以嶄新風格呈現水墨新意境。藝術家馬文將水墨意象的連結和變化，融入大型多媒體裝置藝術當中，創造出三座水墨縈繞的花園，開拓出水墨藝術新一頁。

知名北京藝術家于凡為2008年上海雙年展所創作的戶外藝術裝置《銀鬃馬五號》，現也來到澳門南灣．雅文湖畔。銅製的《銀鬃馬五號》，是于凡首次使用亮麗的汽車漆進行創作，在形式造型上獨闢蹊徑，不同於傳統的雕塑審美，因此自2008年上海雙年展後，2012年也受邀在中央美術學院美術館展出，非常值得一看(展期至10月6日)。此外，澳門藝術博物館舉辦的《翎靜芳馨――南京博物院藏陳之佛作品展》展出中國工藝美術的先驅、二十世紀工筆花鳥畫家陳之佛（1896-1962）的花鳥畫力作，也同樣不可錯過。

《華源》│地點：美獅美高梅視博廣場。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

《翎靜芳馨──南京博物院藏陳之佛作品展》│地點：澳門藝術博物館。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

于凡《銀鬃馬五號》│地點：澳門南灣．雅文湖畔~06/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

西方藝術亮點：精彩呈現KAWS、加布里埃爾．萬博等多位當代藝術大師的藝術傑作

首屆「藝文薈澳」（Art Macao）除了完美展現當代中國藝術的多樣性，西方藝術在此也同樣精彩紛呈！像是位於澳門藝術博物館的《Art Macao 國際藝術大展》主場展，便匯聚繪畫、陶瓷、雕塑、互動裝置和多媒體藝術等不同的藝術形式的精選展品。博物館三樓同步舉辦的《抒情詩──藝博館館藏澳門及葡萄牙藝術家作品展》，展出60位本地華人藝術家、土生葡人藝術家以及曾定居澳門或曾在澳門舉辦展覽的葡萄牙藝術家的精彩作品，包括寶祖利（Júlio Pomar）、維艾拉‧達‧席爾瓦（Vieira da Silva）、勃度羅（Bartolomeu dos Santos）、路易士．迪美（Luís Demée）、馬若龍、繆鵬飛、郭桓、賈加尼路（Manuel Cargaleiro）、紀若瑟（José de Guimarães）等大師，以 “觀景視角”、“澳門色彩”、“材料對話”、“抽象靈魂”、“大師漣漪” 及 “旅途中” 六個主題，展現近30多年中葡藝術交融成果，深具詩意。

此外，於新濠天地舉行的《不期而遇》，則展出多個當代藝術大師的藝術傑作，呈現當代藝術從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放以至成長的歷程，展出作品包括KAWS 的《好意》（Good Intentions）、歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《胖跑》（Fat Convertible）、查爾斯．佩逖倫（Charles Pétillon）的《每小時200 升空氣》（200 LITOFAIRHOUR）、尚米歇爾．奧托尼耶（Jean-Michel Othoniel）的《野生三色堇》（Wild Pansy）、胡里奥．勒帕克（Julio Le Parc）的《天花上的永續光芒》（Continuel Lumière au Plafond）以及馬修．雷漢尼爾（Mathieu Lehanneur）的《九洋》（9 Seas）等。而南光（集團）有限公司於澳門濠璟酒店舉辦的《空間真相》，則展出著名法國雕塑家加布里埃爾．萬博（Gabrielle Wambaugh）的作品，其作品中當代西方藝術的精髓與內斂與東方傳統藝術相搭配，可令人體會到作品構思和傳達之妙，並引領觀眾深入作品內涵，也同樣深具魅力。

抒情詩──藝博館館藏澳門及葡萄牙藝術家作品展│地點：澳門藝術博物館。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

Daniel Buren《爆炸小屋》│地點：新濠天地~31/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

歐文．沃姆《胖跑》│地點：新濠天地~31/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

南光（集團）有限公司《空間真相》│地點：澳門濠璟酒店~15/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

澳門國際默劇節、國際音樂節＆響朵街頭藝術節10月來到澳門，除了把握「藝文薈澳」各項精彩展覽外，還有多項系列活動也值得參與。喜愛戲劇的朋友，當然不會錯過澳門小丑不丑劇團主辦的「2019澳門國際默劇節」，此次邀請了來自世界各地的團隊，以小丑，木偶，魔術，啞劇，光影等等豐富多元的表演元素，為觀眾帶來一個沒有語言界限的創意舞台。此外，同屬「藝文薈澳」系列活動的第三屆「響朵街頭藝術節」也將於10月下旬隆重舉行，活動内容包括：大面積牆面塗鴉、歌舞表演、DJ音樂、藝術品攤位、車展、工作坊、遊戲、美食分享、慈善拍賣、塗鴉介紹等，來自世界各地出色的街頭藝術家共聚一堂，碰撞出創意的火花，絕對能帶給你一場歡樂的視覺盛宴。愛聽音樂的人，則不可錯過「第三十三屆澳門國際音樂節」，本屆音樂節以 “器勢” 為主題，精心策劃17套共22場次的精彩演出，如《樂匯中西》音樂會，澳門中樂團將聯手國內頂尖鋼琴家孫穎迪，獻上融合爵士樂與古典樂的鋼琴協奏曲《藍色狂想曲》，並將世界首演委約作品《澳門明信片》；曾於世界各地演出的著名多利安木管五重奏，也將演繹由文藝復興至二十世紀及美國和法國作曲家的當代作品，讓觀眾一晚聽盡各個時期的樂曲；還有美國跨界音樂鬼才彼得．柏德瑞克、挪威中世紀三重唱、保加利亞小提琴家斯飛特麟．盧塞夫、韓國鋼琴家孫烈音亦將一一亮相。

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj

第三十三屆澳門國際音樂節網址｜ www.icm.gov.mo/fimm/33/cn/

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。地址｜台北市敦化北路167號10樓電話｜（02）2546-6086網址｜ http://www.macaotourism.gov.mo

2019澳門國際默劇節。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

第三十三屆澳門國際音樂節。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook