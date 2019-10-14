連假到澳門，追「藝文薈澳」精彩壓軸

2019-10-14 00:00 文／ 黃麗煌



澳門舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao），創新採用全城藝術節慶的方式，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，並串聯了國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，成功打造「全城美術館，處處藝術園」的嶄新藝術體驗，因此自開幕以來，不僅備受全球藝術人士矚目，吸引不少藝術愛好者絡繹到訪，全球首屈一指的旅遊指南《Forbes Travel Guide (福布斯旅遊指南)》，更將這場藝術盛宴列入「今年秋天旅行的50個理由」中。

聯手企業打造藝術大展，酒店、度假村皆可見中外傳世藝術佳作「藝文薈澳」共計有55個活動地點，儼然將整個澳門搖身一變成為超大藝術館，吸睛亮點多不勝數，像是在澳門藝術博物館的《Art Macao 國際藝術大展》主場展，既可見全球各地不同的藝術文化，還有吳冠中、王冬齡、鄭禕、楊泳梁、馬文等中國當代藝術家，完美展現了當代中國藝術多樣性。此外，澳門藝術博物館三樓正同步舉辦《抒情詩──藝博館館藏澳門及葡萄牙藝術家作品展》，展出本土華人和土生葡人藝術家的精彩作品，也相當值得一看。

而走出主展場，《Art Macao 國際藝術大展》亦於各度假村和酒店舉辦不同的主題展，如美獅美高梅酒店（MGM Cotai）的《華源》藝術展，便特地邀請兩位國際級當代藝術家──馬文和楊泳梁，演釋水墨的淡妙之美。其中，馬文策畫的《蛻變．無窮盡》將水墨意象的連結和變化，融入大型多媒體裝置藝術當中，創造出三座水墨縈繞的花園，廣場天幕支撐懸跨網架式結構玻璃屋頂，更為這項藝術裝置與巨型屏幕錦上添花，讓遊客可以從不同視點欣賞作品，感受獨一無二的視覺震撼。

新濠天地舉行的《不期而遇》則搜羅了全球各地著名藝術家的作品，以多種形式探索及表現藝術的深度和美。展覽焦點包括KAWS 的《好意》（Good Intentions）、歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《胖跑》（Fat Convertible）、查爾斯．佩逖倫（Charles Pétillon）的《每小時200 升空氣》（200 LITOFAIRHOUR）、尚米歇爾．奧托尼耶（Jean-Michel Othoniel）的《野生三色堇》（Wild Pansy）、胡里奥．勒帕克（Julio Le Parc）的《天花上的永續光芒》（Continuel Lumière au Plafond）以及馬修．雷漢尼爾（Mathieu Lehanneur）的《九洋》（9 Seas）等，每件作品均給人意想不到的視覺震撼。而南光（集團）有限公司於澳門濠璟酒店舉辦的《空間真相》，展出著名法國雕塑家加布里埃爾．萬博（Gabrielle Wambaugh）的作品，可引領觀眾深入作品內涵，自由體驗並感受作品的創作角度與方式，從而獲得一種極其個性化的觀感體驗。

《華源》│地點：美獅美高梅視博廣場~20/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

《華源》藝術展作品《蛻變：無窮盡》從一張紙、一條線出發，蛻變成一幅巨型立體山水畫，是藝術家馬文特意為澳門創作的藝術裝置。作品以黑白兩色為基礎，配以多重顏色為點綴，於白天帶來色彩斑斕的山水園林景色。當夜幕降臨，燈光會渲染整個花園，製造出奇異幻境氣氛，為觀眾帶來白天和晚上截然不同的雙重感官效果。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

KAWS《好意》│地點：新濠天地~31/10/2019 和KAWS的大部分作品一樣，這件雕塑亦深受流行文化影響。猶如玩具，卻巨大無比的COMPANION為他最廣為人知的自創角色之一，融合米奇老鼠、小丑及骷髏元素，顛覆懷舊與理念。一隻小的擁抱一隻大的COMPANION，喚起同理心感受，讓觀眾反思人際、親子關係。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

查爾斯．佩逖倫《每小時200升空氣》│地點：新濠天地~31/10/2019 由多個球體組合而成，懸浮半空，離地3.5至6米不等，像天上一片浮雲，其奔放形態予人自由、無局限的感覺，與有限的室內空間形成對比。為了使作品懸浮半空，每小時需要打入200公升空氣，象徵生命與呼吸。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

歐文．沃姆《胖跑》│地點：新濠天地~31/10/2019 作品融合創意與幽默感，為雕塑家沃姆著名的“胖雕塑”系列之一，他以噴上汽車噴漆的聚氨酯泡沫塑料將保時捷跑車變身成一部滑稽的《胖跑》，以輕鬆手法探討權力、財富和體重之間的關係。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

南光（集團）有限公司《空間真相》│地點：澳門濠璟酒店~15/10/2019 法國雕塑家加布里埃爾．萬博(GabrielleWambaugh)擅長以橡膠、粉筆、塑料、織物等材料的密度、極限、邊緣及狀態，傳遞鬆弛、虛弱、疲憊等形式，表達出空間與空隙之間的關係，通過作品尋找沒有被形式約束的空間。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

加布里埃爾．萬博《白雪公主》│地點：澳門濠璟酒店~15/10/2019。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

驚豔上海雙年展的《銀鬃馬五號》，現身南灣．雅文湖畔除了各酒店、度假村皆可見精采展覽，還有大型藝術裝置遍布整個澳門，將每位藝術家的作品跟澳門獨有文化氣息結合。如知名北京藝術家于凡創作的戶外藝術裝置《銀鬃馬五號》，現也來到澳門南灣．雅文湖畔，該作品是于凡首次使用亮麗的汽車漆所創作，不同於傳統的雕塑審美，在形式造型上獨闢蹊徑，2008年首次製作完成後隨即參加當年的上海雙年展，後又於2012年在中央美術學院美術館展出，非常值得一看(展期至10月6日)。

于凡《銀鬃馬五號》│地點：澳門南灣·雅文湖畔~06/10/2019 戶外藝術裝置《銀鬃馬五號》，由北京藝術家于凡創作。銅製的《銀鬃馬五號》首次運用亮麗的汽車噴漆，與傳統的雕塑審美拉開距離，形態與一般雄渾奔馳的馬匹亦有差異，遊移於似馬非馬之間，挑戰觀者對馬形雕塑的印象。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

澳門國際音樂節＆響朵街頭藝術節，金秋十月同步舉行「藝文薈澳」系列活動：第三屆「響朵街頭藝術節」，也將於2019年10月下旬隆重舉行，活動内容包括：大面積牆面塗鴉、歌舞表演、DJ音樂、藝術品攤位、車展、工作坊、遊戲、美食分享、慈善拍賣、塗鴉介紹等，來自世界各地出色的街頭藝術家共聚一堂，碰撞出創意的火花，帶來一場歡樂的視覺盛宴。

此外，「第三十三屆澳門國際音樂節」亦將於10月4日至30日盛大舉行，全球知名音樂家齊聚一堂，精彩演繹古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》，而澳門中樂團《樂匯中西》更請來中國著名男高音歌唱家薛皓垠，演唱意大利著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調〈今夜無人入睡〉及中國歌曲《追尋》；還有韓國世宗獨奏家合奏團與斯飛特麟．盧塞夫及孫烈音於音樂會《四季邂逅》聯手獻上門德爾松《D小調雙協奏曲》，以及澳門樂團與國家大劇院管弦樂團及合唱團演奏氣勢磅礡的經典藝術歌曲《七子之歌》等。

金秋10月，首屆「藝文薈澳」正進入最後一個月倒數計時，還有同步舉辦的澳門國際音樂節，趕快趁著周休連假安排一趟澳門藝術之旅吧！澳門豐富的藝術活動，絕對能讓你滿載而歸。

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj

第三十三屆澳門國際音樂節網址｜ www.icm.gov.mo/fimm/33/cn/

澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問辦公室免費提供詳細的澳門旅遊資訊，歡迎計劃前往澳門旅遊的民眾索取相關資訊。地址｜台北市敦化北路167號10樓電話｜（02）2546-6086網址｜ http://www.macaotourism.gov.mo

第三十三屆澳門國際音樂節──莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》│地點：澳門文化中心綜合劇院。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

第三十三屆澳門國際音樂節──維也納愛樂樂團│地點：澳門大學圖書館廣場。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook