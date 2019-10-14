連假到澳門，追「藝文薈澳」精彩壓軸
澳門舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao），創新採用全城藝術節慶的方式，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，並串聯了國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，成功打造「全城美術館，處處藝術園」的嶄新藝術體驗，因此自開幕以來，不僅備受全球藝術人士矚目，吸引不少藝術愛好者絡繹到訪，全球首屈一指的旅遊指南《Forbes Travel Guide (福布斯旅遊指南)》，更將這場藝術盛宴列入「今年秋天旅行的50個理由」中。
聯手企業打造藝術大展，酒店、度假村皆可見中外傳世藝術佳作「藝文薈澳」共計有55個活動地點，儼然將整個澳門搖身一變成為超大藝術館，吸睛亮點多不勝數，像是在澳門藝術博物館的《Art Macao 國際藝術大展》主場展，既可見全球各地不同的藝術文化，還有吳冠中、王冬齡、鄭禕、楊泳梁、馬文等中國當代藝術家，完美展現了當代中國藝術多樣性。此外，澳門藝術博物館三樓正同步舉辦《抒情詩──藝博館館藏澳門及葡萄牙藝術家作品展》，展出本土華人和土生葡人藝術家的精彩作品，也相當值得一看。
而走出主展場，《Art Macao 國際藝術大展》亦於各度假村和酒店舉辦不同的主題展，如美獅美高梅酒店（MGM Cotai）的《華源》藝術展，便特地邀請兩位國際級當代藝術家──馬文和楊泳梁，演釋水墨的淡妙之美。其中，馬文策畫的《蛻變．無窮盡》將水墨意象的連結和變化，融入大型多媒體裝置藝術當中，創造出三座水墨縈繞的花園，廣場天幕支撐懸跨網架式結構玻璃屋頂，更為這項藝術裝置與巨型屏幕錦上添花，讓遊客可以從不同視點欣賞作品，感受獨一無二的視覺震撼。
新濠天地舉行的《不期而遇》則搜羅了全球各地著名藝術家的作品，以多種形式探索及表現藝術的深度和美。展覽焦點包括KAWS 的《好意》（Good Intentions）、歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《胖跑》（Fat Convertible）、查爾斯．佩逖倫（Charles Pétillon）的《每小時200 升空氣》（200 LITOFAIRHOUR）、尚米歇爾．奧托尼耶（Jean-Michel Othoniel）的《野生三色堇》（Wild Pansy）、胡里奥．勒帕克（Julio Le Parc）的《天花上的永續光芒》（Continuel Lumière au Plafond）以及馬修．雷漢尼爾（Mathieu Lehanneur）的《九洋》（9 Seas）等，每件作品均給人意想不到的視覺震撼。而南光（集團）有限公司於澳門濠璟酒店舉辦的《空間真相》，展出著名法國雕塑家加布里埃爾．萬博（Gabrielle Wambaugh）的作品，可引領觀眾深入作品內涵，自由體驗並感受作品的創作角度與方式，從而獲得一種極其個性化的觀感體驗。
驚豔上海雙年展的《銀鬃馬五號》，現身南灣．雅文湖畔除了各酒店、度假村皆可見精采展覽，還有大型藝術裝置遍布整個澳門，將每位藝術家的作品跟澳門獨有文化氣息結合。如知名北京藝術家于凡創作的戶外藝術裝置《銀鬃馬五號》，現也來到澳門南灣．雅文湖畔，該作品是于凡首次使用亮麗的汽車漆所創作，不同於傳統的雕塑審美，在形式造型上獨闢蹊徑，2008年首次製作完成後隨即參加當年的上海雙年展，後又於2012年在中央美術學院美術館展出，非常值得一看(展期至10月6日)。
澳門國際音樂節＆響朵街頭藝術節，金秋十月同步舉行「藝文薈澳」系列活動：第三屆「響朵街頭藝術節」，也將於2019年10月下旬隆重舉行，活動内容包括：大面積牆面塗鴉、歌舞表演、DJ音樂、藝術品攤位、車展、工作坊、遊戲、美食分享、慈善拍賣、塗鴉介紹等，來自世界各地出色的街頭藝術家共聚一堂，碰撞出創意的火花，帶來一場歡樂的視覺盛宴。
此外，「第三十三屆澳門國際音樂節」亦將於10月4日至30日盛大舉行，全球知名音樂家齊聚一堂，精彩演繹古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》，而澳門中樂團《樂匯中西》更請來中國著名男高音歌唱家薛皓垠，演唱意大利著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調〈今夜無人入睡〉及中國歌曲《追尋》；還有韓國世宗獨奏家合奏團與斯飛特麟．盧塞夫及孫烈音於音樂會《四季邂逅》聯手獻上門德爾松《D小調雙協奏曲》，以及澳門樂團與國家大劇院管弦樂團及合唱團演奏氣勢磅礡的經典藝術歌曲《七子之歌》等。
金秋10月，首屆「藝文薈澳」正進入最後一個月倒數計時，還有同步舉辦的澳門國際音樂節，趕快趁著周休連假安排一趟澳門藝術之旅吧！澳門豐富的藝術活動，絕對能讓你滿載而歸。
藝文薈澳（Art Macao）網址｜www.artmacao.moArt Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXBiOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj
第三十三屆澳門國際音樂節網址｜www.icm.gov.mo/fimm/33/cn/
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