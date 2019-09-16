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遊澳門，最不能錯過的藝文薈澳打卡熱點

2019-09-16 09:43文／ 黃麗煌

聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，並串聯國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，以全城藝術節慶的方式，在全球藝術界造成轟動的首屆 “藝文薈澳”（Art Macao），活動已開始。該活動共計55個活動地點遍佈全城，從高雅的澳門藝術博物館主場展，到華麗的多個度假村和酒店藝術展，多元的外國駐港澳領事館展覽，加上融入城市景點的6件戶外藝術裝置，不僅為所有藝術愛好者帶來全新的藝術體驗，各活動地點更成為必去的超吸睛打卡聖地。假如時間足夠，建議運用主辦單位推出的 “藝文薈澳” 同名手機應用程式做好行程規劃，所有展點都不錯過，但若真的時間有限，我們為您精選的 “藝文薈澳”（Art Macao）打卡熱點及重點展品，也能讓你滿載而歸。

打卡熱點①澳門藝術博物館→《Art Macao國際藝術大展》主場展

位於澳門藝術博物館二樓專題展覽廳的《Art Macao國際藝術大展》主場展，匯聚了多數度假村及酒店企業的珍貴藏品，既有中外繪畫、陶瓷、雕塑，又有互動裝置和多媒體藝術，當然是首要必去熱點。其中特別推薦吳冠中、王冬齡、鄭禕、楊泳梁、馬文等中國當代藝術家的作品，充分展現了當代中國藝術的多樣性。此外，澳門藝術博物館三樓正同步舉辦 “抒情詩──藝博館館藏澳門及葡萄牙藝術家作品展”，展出本土華人和土生葡人藝術家的精彩作品，也相當值得一看。

國際藝術大展主場展│地點：澳門藝術博物館。 圖／澳門旅遊局 提供
國際藝術大展主場展│地點：澳門藝術博物館。 圖／澳門旅遊局 提供
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《蛻變：無窮盡 (2019)》馬文│地點：澳門藝術博物館~07/10/2019│...
《蛻變：無窮盡 (2019)》馬文│地點：澳門藝術博物館~07/10/2019│作品由美高梅提供。 圖／澳門旅遊局 提供
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《太虛/ The Universe系列之一(2018)》孟舒│地點：澳門藝術博物...
《太虛/ The Universe系列之一(2018)》孟舒│地點：澳門藝術博物館~07/10/2019│作品由澳門博彩股份有限公司提供。 圖／澳門旅遊局 提供
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打卡熱點②澳門藝術博物館周邊→戶外裝置藝術作品《念悠悠》

看完主場展可別急著離開，於澳門藝術博物館周邊，正展示香港藝術家莫一新的戶外裝置藝術作品《念悠悠》，也是不可錯過的打卡熱點。藝術家莫一新糅合中國水墨畫作和現代山水元素，以超現實比例立體呈現的不鏽鋼雕塑，建構了北極熊和六角柱岩石等自然景觀，北極熊時而鑽入地面，時而仰天張望的情景，象徵著北極熊的覓食困境，在連孩子的目光都難以轉移的同時，也有提醒人們珍惜和保護大自然的寓教效果。

《念悠悠》莫一新(香港)│地點：澳門藝術博物館周邊。 圖／澳門旅遊局 提供
《念悠悠》莫一新(香港)│地點：澳門藝術博物館周邊。 圖／澳門旅遊局 提供
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打卡熱點③龍環葡韻→戶外裝置藝術作品《踱步者》

位於龍環葡韻，由澳門藝術家黃家龍創作的戶外藝術裝置作品《踱步者》，同樣也是不可錯過的打卡熱點。藝術家黃家龍以玻璃纖維製作了24尊葡萄牙詩人及作家佩索亞雕像，展現出獨特的詩意及哲學思考氛圍，讓人驚豔。由於佩索亞是著名的葡萄牙詩人及作家，他的作品有著獨特的詩意及哲學思考，在文學上更以 “創造” 性格而聞名，透過黃家龍的作品，讓我們也能輕鬆地走入佩索亞的觀感世界。

《踱步者》黃家龍 (澳門)│地點：龍環葡韻廣場。 圖／澳門旅遊局 提供
《踱步者》黃家龍 (澳門)│地點：龍環葡韻廣場。 圖／澳門旅遊局 提供
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打卡熱點④美獅美高梅酒店→《華源》藝術展

首屆“藝文薈澳”（Art Macao）展點還擴及各度假村、酒店，打造出「全城美術館，處處藝術園」的迷人氛圍。其中位於美獅美高梅酒店（MGM Cotai）的《華源》藝術展，特邀國際級當代藝術家馬文將偌大的美高梅視博廣場，轉化成森羅萬象的多媒體裝置藝術。馬文將水墨意象的連結和變化，融入大型多媒體裝置藝術當中，創造出三座水墨縈繞的桃園，廣場天幕支撐懸跨網架式結構玻璃屋頂，更為這項藝術裝置與巨型屏幕錦上添花，讓遊客可以不同視點欣賞作品，感受獨一無二的視覺震撼。

《華源》│地點：美獅美高梅視博廣場。 圖／澳門旅遊局 提供
《華源》│地點：美獅美高梅視博廣場。 圖／澳門旅遊局 提供
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馬文利用大型多媒體裝置藝術《蛻變：無窮盡》，將視博廣場化成巨型紙雕花園，呈現出水...
馬文利用大型多媒體裝置藝術《蛻變：無窮盡》，將視博廣場化成巨型紙雕花園，呈現出水墨的不同形態，每一處都能讓你完美取景。│地點：美獅美高梅視博廣場。 圖／澳門旅遊局 提供
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打卡熱點⑤永利皇宮及永利澳門→《永利藝賞—人間樂園》

永利皇宮及永利澳門推出的《永利藝賞──人間樂園》，來自多位舉世知名的藝術家，包括：Herb Alpert、Robert Indiana、MAD Architects、Refik Anadol、Jennifer Steinkamp、Sam Francis，和 Edoardo Tresoldi等，透過現代及當代畫作、裝置、數碼等多種形式的藝術，為觀眾開啟一個創意滿溢的奇妙世界，像是藝術家Refik Anadol創作的《融化的記憶》以及特別為澳門創作的《澳門流》，和Jennifer Steinkamp的《賽倫斯・杜古德》等，都非常值得一看。此外更特別推薦藝術家Edoardo Tresoldi的作品《聖禮》，它是座用鐵絲網搭建的古典建築，遠看宛如沒有實物的投影像，站在中間拍照，宛如置身於虛擬的世界中，展品旁邊的展品簡介還有QR Code設有語音導航和創意拍照功能，千萬記得試試。

Refik Anadol《澳門流》│地點：永利皇宮。 圖／澳門旅遊局 提供
Refik Anadol《澳門流》│地點：永利皇宮。 圖／澳門旅遊局 提供
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藝術家Edoardo Tresoldi的作品《聖禮》，讓人宛如置身於虛擬世界。│...
藝術家Edoardo Tresoldi的作品《聖禮》，讓人宛如置身於虛擬世界。│地點：永利皇宮。 圖／澳門旅遊局 提供
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打卡熱點⑥新濠天地→《不期而遇》

新濠天地舉行的《不期而遇》，展出多個由當代藝術大師創作的藝術傑作，呈現當代藝術從傳統的表達模式和手法，逐漸蛻變、解放以至成長的歷程，展覽焦點包括KAWS 的《好意》（Good Intentions）、歐文．沃姆（Erwin Wurm）的《胖跑》（Fat Convertible）、查爾斯．佩逖倫（Charles Pétillon）的《每小時200 升空氣》（200 LITOFAIRHOUR）等，每件展品除了帶來視覺上的震撼，同時也成為絕佳的取景。

KAWS《Good Intentions》│地點：摩珀斯酒店。 圖／澳門旅遊局 ...
KAWS《Good Intentions》│地點：摩珀斯酒店。 圖／澳門旅遊局 提供
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Daniel Buren《爆炸小屋》│地點：摩珀斯酒店。 圖／澳門旅遊局 提供
Daniel Buren《爆炸小屋》│地點：摩珀斯酒店。 圖／澳門旅遊局 提供
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聯手第三十三屆澳門國際音樂節，打造好看又好聽的藝術饗宴

燦爛金秋，澳門除了有超規模的藝術大展 “藝文薈澳”（ArtMacao），10月4日至30日還將盛大舉行第三十三屆澳門國際音樂節，給你好看又好聽的藝術饗宴。本屆音樂節首先由柏林喜歌劇院與英國1927劇團聯袂以突破傳統的方式演出古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》揭開序幕，期間還有一系列的豐富節目，包括《比利．柴爾斯爵士四重奏》，由屢獲葛萊美獎殊榮的爵士音樂家比利．柴爾斯與三位出色的爵士樂手呈獻一場精彩的爵士之夜；以精湛及激情的演奏著稱的美國《多利安木管五重奏》帶來橫跨古典至當代音樂的多首作品；聲名顯赫的《維也納愛樂樂團》載譽來澳，由當紅的哥倫比亞裔奧地利指揮家安德烈．奧羅斯科─艾斯特拉達執棒，獻演德沃夏克的《來自新世界》交響曲，並聯同著名中國鋼琴家王羽佳演奏拉赫瑪尼諾夫神乎其技的《第三鋼琴協奏曲》等，壓軸則由澳門樂團、國家大劇院管弦樂團及合唱團聯合獻演，以磅礡氣勢展現經典藝術歌曲《七子之歌》及澳門之子冼星海代表作《黃河大合唱》。

台灣將格林美翻成葛萊美，因為不涉及表演名稱，不會讓民眾蒐尋不到，所以建議換成台灣人比較熟悉的譯名

第三十三屆澳門國際音樂節。 圖／澳門旅遊局 提供
第三十三屆澳門國際音樂節。 圖／澳門旅遊局 提供
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此外，澳門一年一度的特色節慶盛事---葡韻嘉年華，也將於10月盛大舉辦，十多個葡語系國家與地區的人們齊聚龍環葡韻，白天遊戲、分享美食及手工藝術，晚上把酒言歡，聽音樂、欣賞舞蹈演出，一連三日的嘉年華活動，滿載熱情洋溢的葡式風情，使人忘卻所有煩憂。秋高氣爽，快來澳門，感受精采絕倫的藝術饗宴吧！

藝文薈澳（Art Macao）
網址｜www.artmacao.mo
Art Macao 專屬免費APP，立即下載：
Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB
iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj

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