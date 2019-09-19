上海必吃平價美食！來上海到底該吃什麼！？

【作者:mapyourworld】

在上海待了三個禮拜，吃了不少美食，這裡就和大家分享一下，我的上海食記～

1.凱司令-栗子蛋糕推薦指數：★★★★

凱司令的栗子蛋糕很有名，栗子泥綿密好吃。蛋糕上的奶油有分硬奶油和一般鮮奶油，我個人喜歡鮮奶油。大家也可以嘗試看看硬奶油的，不會有一般奶油那種很油膩的感覺～

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2.紅寶石-鮮奶小方蛋糕推薦指數：★★★✩

紅寶石其實就是一家麵包店，它有名的是它的鮮奶小方蛋糕～蛋糕是比較扎實的口感

我喜歡的是它的鮮奶油的部分，吃起來有牛奶冰淇淋的味道。

另外我也嘗試了他的迷你栗子杯，我個人就沒有很喜歡。栗子的口感很詭異，一塊一塊的，還是凱司令的好吃。

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3.國際飯店-蝴蝶酥餅推薦指數：★★★★★

國際飯店的蝴蝶酥餅非常有名，在地鐵人名廣場站。蝴蝶酥餅有分大和小的，小的非常難買到，而且價格也比較貴，但是小的吃起來比大的更酥脆一些。

他們的蝴蝶酥餅奶香味很棒，做得有點像千層酥派那樣，口感很好，也不會太甜，很適合送禮或是當小零嘴。

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4.豫園-仙渣糖葫蘆推薦指數：★★★

第一次吃到仙渣口味的糖葫蘆，覺得蠻特別的。我個人覺得外層糖衣有點太厚，所以顯得更甜。

仙渣口感吃起來有點像禮盒那種鬆鬆的蘋果。仙渣酸酸的可以綜合掉糖衣的甜，但仙渣裡面有不少籽，吃起來比較不方便。

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5.喜茶-滿杯紅柚、多肉葡萄推薦指數：★★★★★

喜茶是那裡非常有名的飲料店，可以說每一家都大排長龍。我覺得它最大的特色就是“芝士系列”。

芝士其實就有一點像鹹奶蓋，但是它的多了一個起司香。多肉葡萄就是上面有芝士，中間是葡萄冰沙，下層有不少葡萄果粒，一口芝士，配一口飲料喝，非常好喝。（不要把芝士混到飲料裡面了）

另外滿杯紅柚是朋友推薦的，這個沒有芝士，但是我覺得很好喝，喝起來很天然。喝完以後，可以把裡面的紅柚拿起來吃，很過癮～

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6.DurianPizza-榴蓮披薩推薦指數：★★★

第一次在泰國吃榴蓮的印象不是很好，但是這次嘗試榴蓮披薩，我覺得味道我是可以接受的～

本來以為常起來會像在吃甜點，但是吃了以後覺得比較像是在吃夏威夷披薩的感覺，鹹鹹甜甜的，味道綜合得不錯，不會覺得詭異。

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7.拿渡麻辣香鍋推薦指數：★★★

這家在百貨公司美食街很常見，那時候隨便選就選了這家來吃。我們點微辣就滿辣了，比較適合喜歡吃辣的朋友。

點餐方式其實就和你在點滷味一樣，可以選擇你要吃的東西，我印象中只有馬鈴薯我特別喜歡。

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8.和府撈麵推薦指數：★★★✩

這家很像是日式風格的中式麵館，口味也幾乎都是中式的。味道上來說是普通，份量滿足的，氣氛不錯，價錢也很ok，店面很多，機場就有一家，有興趣可以去試試看。

我這次點的是酸湯雪花肥牛，味道偏重一些，但是酸味我覺得是剛剛好的。喜歡麵條的口感，不會太軟爛～但是對於白蘿蔔是醃製過的不是清湯熬的，有點不習慣。

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9.佳家湯包推薦指數：★★★★✩

這家算是上海有名的老店，我很喜歡它的鮮肉湯包和蟹粉鮮肉湯包。一籠有12顆，湯汁多，皮薄，不會死鹹。蟹粉鮮肉湯包味道濃郁，喜歡吃蟹的人一定要去試試～建議不要尖峰時間去，品質會比較下降。另外也不推薦點純蟹粉湯包，除了價錢貴很多，我覺得口感有點噁心，爛爛糊糊的。...

原文出處：[必吃]上海平價食記～來上海到底該吃什麼！？

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