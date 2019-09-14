西藏西行記 通過5000公尺唐古拉山口考驗

2019-09-14 21:30 聯合新聞網 背包客棧



【作者:hamfai】

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你來或不來，我都在這裡。到最後，我還是來了。

登天

時間倒回那個春末的下午，在西寧火車站，2號月台，正式開始了這一段畢生難忘的旅程。

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你和多少人相遇過，你和多少人做過朋友呢？在這趟前往拉薩的列車上，天南地北的人相聚在一起，共渡那興奮緊張且充滿未知的22小時。

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在緣分的安排下，同一軟臥車廂的的一對北京夫妻，我們成為了朋友，大家一起談談天，說說地，這種關係，一直持續到現在。

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z6801次列車像巨龍一樣行走青藏高原上，一望無盡的曠野與藍天白雲伴隨著他。

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這邊廂，是各國人民在競相拍照留念，大家應該都是懷著同一個心情，二十小時後就能到達哪個傳說中的聖地。

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青海湖，茶卡鹽湖，盡收於眼內。

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下午兩點出發，經過7個小時的飛馳，終於到達了格爾木。

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這裡到拉薩，就是真正的青藏鐵路，翻過雪山，通過隧道，經過草原，橫跨整個可可西里。這段路程，海拔跨度達3000公尺，克服了各種惡劣的地質條件，這歷經五十年時間修建，長達近2000公里的天路，讓當年文成公主遠嫁吐番與西遊記等故事不再是一個神話。

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高鐵、新幹線、歐洲之星，為現代的鐵路的代表，是先進生產力的象徵，但這青藏鐵路其實才集世界鐵路技術的大全，天人合一，為科技與原始間做出一個平衡，熟悉的綠皮車廂，但內裡卻是現時最先進最環保的系統。

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大道至簡，在最原始的地方，用最原始的方法，這裡會換上通用電器製造的內燃機車為火車頭作為牽引，這是世界上最大推力的火車頭。各位身體還允許記得去車頭處看看。

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列車在十點左右關燈，而且列車員會吧所有供氧口打開。慢慢的車廂內沒有了喧嘩，只有列車在鐵軌上疾馳的聲音。

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過了格爾木，海拔逐漸升高，氣溫也越發降低，車窗邊沿已結上的冰花，非夏季進藏的要注意保暖。

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慢慢的，呼吸變得深沉，每次都要吸一大口氣，哎呀，我是不是有點反應了，嗯，軟臥有一個好處就是供氧口比較大，我毫不猶豫的把整個頭貼到牆上，嗯，舒服多了。

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天亮了，我從夢中醒來，但醒來後，我彷彿依然身處夢中。

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因為，列車正在穿越可可西里，那只能在電視或者網頁上看到的地方，就在車窗外。雪山，草原，氂牛，鷹，還有狼，還有藏羚山。

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青藏公路，就在鐵路的旁邊。

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但是這段景色，幾乎都是我一個人獨享，18小時之前，熱鬧的通道現在只有我一個人。從列車長口中得知，大多數旅客都出現了不同程度的高山症，有一位德國佬還要出動醫護人員，而我的北京朋友情況也不怎麼樣，看來真的不是所有人都適合到這裡。

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我是幸運的，列車長告訴我，5000公尺的唐古拉山口是一道檻，我已然通過這個考驗，西藏之旅，不去珠峰不會出現大問題，但我更加相信，我是有緣人。

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隨著列車沒入山谷又開進耕地，務農的身影逐漸增多。

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早上八點半，我們終於到達了拉薩站。到了，我終於到了，二十多年前，我從來沒有想過我會有踏足這塊土地的一天。

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朋友就是要互相幫助，在旅途中更需要這樣，北京的友人真的情況不好，因此我就叫酒店的司機順道送他們到旅店，也這樣，我們一起走向下一個未知。

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聖域

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低矮的房子，滿佈彩旗（其實那是經幡）的屋簷，略顯破舊的窗花，車水馬龍的道路，略顯無序的交通，膚色各不相同的人群，空氣中伴隨著動物油脂與香火混雜在一起的味道，這就是拉薩市，那個心目中的聖城。...

原文出處：西行記I•西藏

延伸閱讀：印象江南-梦里西塘

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