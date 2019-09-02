藝文薈澳精彩壓軸，不一樣的精采藝境

2019-09-02 00:00 文／ 黃麗煌



時序入秋，不僅是豐收的時刻，也是乘風出遊的季節。那麼，要去哪裡好呢？選個假期，安排一趟澳門之旅吧！坐擁濃厚葡式風情的澳門，除了擁有最奢華富麗的頂級飯店、極其豐富的世界文化遺產以及令人難忘的米其林美食和各式小吃，本季還有不可錯過的超規模藝術大展──首屆「藝文薈澳」（Art Macao），內容包含國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，55個活動地點遍佈全城，一趟旅程就能讓你身心都獲得大大滿足。

藝文薈澳不僅可見全球各地不同的藝術文化，更展現了當代中國藝術多樣性

《福》金沙中國有限公司│鄭禕 http://www.artmacao.mo/2019/cn/artexhibition/artDetail/211 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

首屆「藝文薈澳」（Art Macao）聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，因此除了位於澳門藝術博物館的主場展，各度假村和酒店也配合同步舉辦許多精彩展覽。讓人驚豔的是，在琳瑯滿目的展品和藝術活動中，不僅可見全球各地不同的藝術文化，同時更完美展現當代中國藝術多樣性，像是在主展場中，便可發現吳冠中、王冬齡、鄭禕、楊泳梁、馬文等中國當代藝術家的足跡（展期至10月7日）。金沙中國有限公司主辦的《流金歲月當代陶瓷藝術展》，由世界級陶瓷藝術大師鄭禕擔任策展人，率領全球27位陶瓷藝術大師以 “金” 元素為題，創作出各具獨特風格的高水準作品，把東西方的陶瓷藝術融會貫通，分別在澳門威尼斯人、澳門巴黎人、澳門金沙及澳門四季酒店展出，此展為2019年粵港澳大灣區規模最大、級別最高的國際陶瓷藝術展（展期至10月9日）。

亮點表演《十面埋伏》、《唐卡》，金秋9月驚艷登場

《夢回石窟》澳門新葡京│曾俊義 http://www.artmacao.mo/2019/cn/artexhibition/artDetail/128 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

9月，「藝文薈澳」的亮點表演藝術活動也將陸續登場。首先是中國舞蹈大師楊麗萍，於9月6日、7日將帶來震撼國際的舞蹈劇場《十面埋伏》，楊麗萍以重新演繹楚漢相爭的歷史為創作起點，透過營造唯美極緻的視覺呈現出戰場的悲壯血腥，再揉合當代與民族舞蹈繪畫出霸王別姬的哀怨纏綿。舞者以京劇造型識辨出劇中人物，有帶著誇張面具的劉邦、穿著武生大靠的項羽、擁有雙重人格的黑白韓信、銀髮白髯的蕭何、及以一襲紅裝反串的虞姬。演出更採用琵琶、古箏、鼓等樂器奏出現場音樂去營造緊湊氣氛，讓京劇的武打及翻騰融入現代舞蹈，絶對令人耳目一新。9月13日，濠江月明夜大型原創民族舞劇《唐卡》，將為觀眾娓娓講述唐卡藝人以生命作畫、弘揚唐卡繪畫藝術的故事，該劇同時將青海本土的民俗、音樂、舞蹈、建築、繪畫等元素融入其中，以藝術方式傳承和保留非物質文化遺產，絕對能帶來無與倫比的藝術震撼。

聯手澳門國際音樂節等三大慶典活動，呈現讓人永生難忘的藝術嘉年華會

楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》© LI Yi Jian http://www.ccm.gov.mo/Event.aspx/Detail/9682 圖／ART MACAO 提供 分享 facebook

10月澳門，這場規模空前的全城藝文節慶進入壓軸，將聯手澳門三大慶典活動，以藝術、音樂和花火，呈現讓人永生難忘的藝術嘉年華會。首先是於10月4日至30日盛大舉行的第三十三屆澳門國際音樂節，本屆開幕從古典音樂巨匠莫扎特的兩幕歌劇《魔笛》開始，帶來夢幻十足的視聽享受，壓軸則由澳門樂團、國家大劇院管弦樂團及合唱團聯合獻演，以磅礡氣勢展現經典藝術歌曲《七子之歌》及澳門之子冼星海代表作《黃河大合唱》，感念澳門與祖國的血脈深情。其他精采亮點還有《樂匯中西》，由澳門中樂團聯同中國著名男高音歌唱家薛皓垠，演唱意大利著名歌劇《杜蘭朵》的詠嘆調〈今夜無人入睡〉及中國歌曲《追尋》，以及《四季邂逅》，由保加利亞小提琴家斯飛特麟．盧塞夫及韓國鋼琴家孫烈音聯手獻上門德爾松《D小調雙協奏曲》等，也都精彩可期。

濠江月明夜──舞劇《唐卡》 http://www.icm.gov.mo/cn/news/detail/17821 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

此外，每年都吸引數以萬計的民眾到場的《澳門國際煙花比賽匯演》，今年也將於9月7日、13日、21日、28日及10月1日、5日晚間絢麗登場，而澳門一年一度的特色節慶盛事──葡韻嘉年華，則將於10月盛大舉辦，十多個葡語系國家與地區的人們齊聚龍環葡韻，白天遊戲、分享美食及手工藝術，晚上把酒言歡，聽音樂、欣賞舞蹈演出，一連三日的嘉年華活動，滿載熱情洋溢的葡式風情，使人忘卻所有煩憂。

第三十三屆澳門國際音樂節 http://www.icm.gov.mo/fimm/33/cn/ 圖片來源：Iko Freese_drama-berlin.de 分享 facebook

首屆「藝文薈澳」（Art Macao）展覽時間僅到10月底，大部分的活動都是免費入場。秋高氣爽，想要出去走走嗎？金秋澳門，不一樣的精采藝境，值得你用心體會。

《澳門國際煙花比賽匯演》 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj