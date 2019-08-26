江南印象是什麼？ 走進夢里水鄉「西塘古鎮」

【作者:hamfai】

印象江南

大家對於江南的印象是什麼？是唐朝的詩，還是宋時的畫？是否都有連片的粉黛灰瓦，曲折的青石弄，蜿蜒的河道和漁舟扁扁。當然最美的還是在煙雨蒙蒙的清晨，有一位撐著油紙傘的清秀女子（漂亮的）在河岸邊漫步。這應該是大多數人對江南的印象。今次，帶大家看看印象中的江南，走進夢里水鄉-西塘古鎮。

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這是關於此次旅程的短片~

ep1為西塘的白晝

ep2為西塘的夜色

不想看片的朋友就往下看就行啦～8-|訂閱一下啦:$:$

夢里西塘

西塘古鎮位於浙江省嘉興市嘉善縣，地處江浙兩省交界，是江南地區知名的六大古鎮之一，這六大古鎮分別是周莊，同里，甪（讀lu，第四聲）直、西塘、烏鎮和南潯。

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西塘古鎮歷史悠久，是吳越文化發祥地之一，現存有大量的明清建築群。

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連片的灰瓦。。

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鎮上很多建築都有褪色而且略顯破舊，但這正是歷史的見證。

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黑白兩色有點單調。

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帶點植物會好很多。

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江南水鄉，河網密布，因此有眾多石橋橫跨在河面上，把古鎮的片區連為一體。

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而橋梁多為單孔石橋，船隻可在橋底通行。

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除了河網密布外，西塘的一大特色就是弄多，所謂弄就是文章開頭所提到的青石巷，這種小巷子很窄，很多都只能夠兩個人並排通過，有些甚至只能一個人側著身過，胖子有點難度喔。

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小巷雖然窄，但通行的人也不少。

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各種大大小小的青石弄聯通著古鎮的各個部分，與鎮上蜿蜒曲折的河道一起交織出西塘的整體框架。

煙雨長廊

夢里西塘最獨特的建築就是這條長約2000米的煙雨長廊。長廊的外面是河道，裡面就是各種商鋪。

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人潮這裡的常態。

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長廊貫穿西塘東西，是西塘的主要通道。

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整條煙雨長廊走完全程，快的15分鐘，如果遇上人流量大的週末或者節假日，就需要差不多一個小時，在人潮擁擠的時候，千萬別掉下水了。

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長廊的盡頭，對岸有個水上戲台，但白天晚上都沒有見過有人登台演出。

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在長廊上有環秀橋和永寧橋連通兩岸。

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而送子來鳳橋是連通長廊東西的橋梁，旁邊有一個游船碼頭。

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其實送子來鳳橋說是一個連廊更為合適，橋身非常寬闊。

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晨光暮色

清晨與黃昏，是西塘最美的時候，是最能勾起你內心對於江南的印象，小橋流水，餘音淼淼所有你知道的形容詞，都可以在這兩個時間段用上。

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還是那句老話，夕陽無限好。

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清晨時分，微風在安靜河面上輕輕地划過，掀起積分波瀾，眼前就只有一副單調的畫面，嗯，這就是江南，水墨畫看到的那種，有樹有水白牆灰瓦加條船。

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大清早當然要來點負能量醒醒神。

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煙雨長廊是靜悄悄的。

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晨間光線柔和，這是一個粗片很好的時分，很多長槍短炮在此時出沒。

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黃昏時分，遊人無不駐足舉手，都是為了留下這一刻的精彩。

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遇上好天氣，西塘的黃昏更加美麗。

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對岸的朋友已經在吃晚飯了。

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環秀橋與永寧橋是最多人拍照的地方，找個好位置不容易。

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好不容易擠到一個位置，拍了一張。

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北柵街區域相比煙雨長廊這一帶少了一份熱鬧，但多了一分風情。

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河面泛起點點金光。

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太陽已經完全下山，天空開始換了一種顏色，這時候西塘的燈籠開始亮起，墨藍色的天空籠罩著點起紅燈籠的明清建築群，大概這就是夢里西塘這個名字的由來，這一刻的景象在下才疏學淺，不懂得形容，各位看看照片或者看看文章開頭的視頻感受一下吧。...

原文出處：印象江南-梦里西塘

延伸閱讀：香港最後的漁村-大澳的三日兩夜

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