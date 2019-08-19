9月藝文薈澳 藝術花火閃耀全城

2019-08-19 00:00 文／ 黃麗煌



澳門現正舉辦的首屆「藝文薈澳」（Art Macao）國際藝術大展，採全城藝術節慶的方式，聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，並串聯國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、澳門高等院校視覺藝術展示等多元視聽活動，因此自揭幕以來廣受藝界好評，世界各地前往觀賞的人們絡繹不斷，儼然已成為國際重磅級的藝術活動。

首屆 “Art Macao藝文薈澳” 聯手企業、領事館，打造迷人藝術之城

由於聯手全澳門各度假村和酒店企業、大專院校及外國領事館，因此「藝文薈澳」除了位於澳門藝術博物館的主場展外，各度假村和酒店也配合同步舉辦許多精彩展覽，包括：在「澳門銀河™」綜合渡假城展出的《影后王妃：嘉麗絲姬莉的藝術形象》展覽、新濠博亞娛樂有限公司的《不期而遇》、美高梅的《華源》、金沙中國有限公司的《流金歲月當代陶瓷藝術展》、澳門博彩股份有限公司的《藝．賞．承傳》、永利澳門有限公司的《永利藝賞－人間樂園》、南光(集團)有限公司的《空間真相》等。葡萄牙、日本、意大利、比利時、匈牙利等多國領事館，也將同步於領事館內展現各國獨特的人文風貌，帶給大家更豐富的藝術體驗。還有多件戶外藝術裝置，包括大炮台花園展出藝術家蘇若翰和孟麗泰設計的臨時竹結構《聖殿》、龍環葡韻展出藝術家黃家龍以玻璃纖維著色製作的24尊《踱步者》、在區華利前地休憩區展出法中當代藝術雙人組合東波西波的大型當代藝術作品《開心大頭》，以及在澳門藝術博物館周邊展出香港藝術家莫一新的不鏽鋼雕塑《念悠悠》等，也分別在澳門各街頭登場，讓城市的各個角落充滿藝術氣息，展現超規模的藝術力。

《不期而遇》新濠博亞娛樂有限公司│Good Intentions KAWS。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

《彩色亞洲》意大利駐香港總領事館│新一波熱情（2018）弗朗西斯科‧列蒂。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

戶外藝術裝置《聖殿》│大炮台花園│蘇若翰和孟麗泰。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

9月亮點演出 & 國際煙花比賽匯演同步上場，藝術花火閃耀全城

此外，為展現藝術的多元風貌，「藝文薈澳」還結合表演藝術，推出音樂、舞蹈等一連串系列活動，其中最亮眼吸睛的就是即將於9月，由中國舞蹈大師楊麗萍以《霸王別姬》為藍本改編的大型現代舞劇《十面埋伏》，該劇以舞蹈為主調，糅合京劇、功夫、現場演奏、裝置藝術等多種元素，曾應邀在國內外進行多趟巡演，足跡遍及英國、以色列、澳洲及美國等各大主要場館，更被英國《金融時報》評為「驚艷絶倫」。緊接著還有濠江月明夜──舞劇《唐卡》，該劇由青海省演藝集團民族歌舞團傾心打造，華麗的服飾、精湛的舞蹈、曲折的故事、優美的音樂，絕對能帶來無與倫比的藝術震撼，錯過必然扼腕！

除了精采的藝術展演，每年都吸引數以萬計的民眾到場的《澳門國際煙花比賽匯演》，今年也將於9月7日、13日、21日、28日及10月1日、5日晚間絢麗登場，來自世界各地的參賽隊務伍將齊聚澳門，以一幕幕燦爛奪目的煙花，搭配音樂及鐳射燈光，呈現如夢似幻的煙花匯演。還沒體驗過全城藝術節慶形式的國際藝術大展嗎？首屆「藝文薈澳」大部分的活動都是免費入場，展覽時間僅到10月底，請千萬把握。一次的旅程同時納入精采絕倫的藝術展演與璀璨的海上煙花，這樣的行程絕對不能錯過。

楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

濠江月明夜──舞劇《唐卡》。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

第30屆《澳門國際煙花比賽匯演》。 圖／澳門旅遊局 提供 分享 facebook

藝文薈澳（Art Macao）網址｜ www.artmacao.mo Art Macao 專屬免費APP，立即下載：Android: http://www.icm.gov.mo/rd/V8ybwFXB iOS: http://www.icm.gov.mo/rd/LoNKZtnj