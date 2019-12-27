寒假上哪玩？ 新加坡好玩「鼠」不完

來新加坡過年，賀年活動「春到河畔」每晚均以璀璨的煙火帶來一年喜氣繽紛。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

2020年春節從農曆小年夜到大年初五連放7天，是個適合短期出國的假期，不少家庭正在搜尋旅遊資訊，旅程太遠孩子坐不住、天氣太冷長輩受不了、行程太無聊那就枉費跑一趟！寒假親子旅遊可以到新加坡過年，氣候溫暖宜人、景點豐富有趣，還有一連串新舊並陳、東西跨界的活動，在熱鬧中感受濃郁文化底蘊，玩到大開眼界樂不思「鼠」！

農曆年就是要感受傳統東方的熱鬧繽紛，早期新加坡華人移民聚居的地方「牛車水」就是必訪重點。中國年燈籠裝飾、藝術表演、應景美食、花車遊行…，豐富多元，感受過年氣氛這裡最道地。

新加坡過年期間，有文化蘊藏其中的年節氣氛。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

對喜歡科技、親近自然的親子旅客來說，濱海灣花園有日本人氣藝術團隊teamLab精心打造沉浸式光影藝術#futuretogether展覽、大理花花卉展，親子活動Living world可以一窺野生動植物和自然之美，還有世界上第一個NERF「熱火」玩具動作體驗樂園NERF Action Xperience，探索體驗必能留下超多歡笑與回憶。

濃濃年味在這裡新加坡獨特魅力就在於多元文化的融合，提到華人傳統肯定會想到牛車水。從一月亮燈之後，街頭掛滿手工雕刻燈籠，整個農曆年期間這兒年味兒十足，到除夕前有年貨市場，徒步賞景啖美食，好吃好買應有盡有。除夕派對是牛車水的重頭戲，除夕倒數晚會演出藝人卡司堅強，歡樂歌曲與精采表演嗨翻全場，在熱鬧的鞭炮聲和壯觀的煙火秀一起迎接農曆新年。

規模盛大的「妝藝大遊行」，融入多元文化。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

1月31日及2月1日一連兩天的「妝藝大遊行」歷史悠久、口碑極佳，堪稱亞洲規模最盛大的街頭表演和花車遊行，今年以『璀璨妝藝、和諧色彩』為主題，遊行內容將會由超過六千位來自各行各業及不同組織的表演者，藉由不同色彩來象徵新加坡同時融合世界各國、當地華人、馬来人、印度人的多元種族及文化特色，是最能體驗專屬新加坡多元特色的賀年活動。

同樣極具傳統文化的農曆年活動「春到河畔」，1月23日到2月1日在濱海灣浮動舞台登場。獨特大燈籠妝點氣氛，美食攤販應有盡有。迎接鼠年到來，新設紅包文化展覽區，從紅包的歷史、意義，到傳遞華人怎樣的傳統文化價值一倂呈現，還有燈籠猜謎、傳統戲劇表演、街頭雜耍和音樂演奏一應具全，早就是當地居民和觀光旅客不可錯過的傳統節慶活動。慶典期間每晚都有煙火點亮夜空，最令人期待的就是除夕當晚長達六分鐘的煙火秀，在高空煙火、音樂相伴的氣氛中除舊布新，共享美好時光。

「春到河畔」每年都會有大型花燈展示，既傳統熱鬧又摩登現代的獅城，是闔家旅遊的首選。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

親子最嗨超開懷來自日本以藝術、科學、技術、設計跨界為特色的teamLab，在濱海灣花園推出藝術活動，戶外展區從即日起到3月15日登場，室內展區從1月16日到3月15日大顯身手。#futuretogether沉浸式光影藝術分別有三個戶外及五個室內藝術裝置，其中戶外藝術品「信息光柱」是以新加坡兩百周年紀念為主題，讓觀展者與光影呈現的藝術展品裝置交流，不論是蜻蜓湖面上的蛋型裝置和周遭樹木所散發出的光都靈巧活潑，等著和大家精彩互動。

濱海灣花園與teamLab合作推出#futuretogether沉浸式光影藝術展，觀展者和光影藝術品大玩互動。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

過年，濱海灣花園大理花花卉展非常應景，1月17日到2月23日一起來欣賞70多種花色花型豐富又華麗優雅的大理花，還有水仙、菊花、杜鵑花和雞冠花相伴，整個園區有東方拱門、涼亭搭配拼花裝飾，迎接鼠年繽紛亮麗美不勝收。

繽紛且充滿濃郁過年氣氛的大理花花卉展，是拍照最多彩的所在。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

親子過寒假，新加坡有不少世界第一肯定要嘗鮮！即日起到明年3月22日在新加坡科學館舉辦的《生活世界：動物星球體驗》，是世界第一個沉浸式野生動物展覽，由Kingsmen創建和製作，與Discovery Inc.和新加坡科學館合作，首創以有趣的方式帶領訪客穿越野外地形進入難得一見的動物世界，利用互動式的多媒體裝置來一窺野生動物的奇觀和自然之美。

另一個會讓孩子嗨翻天的就是世界首個NERF「熱火」玩具動作體驗樂園NERF Action Xperience，主角當然是NERF產品、泡沫玩具和武器，在其中以戰略和團隊探索「征服」和「競爭」兩個主題區，快帶活力充沛的孩子來加入挑戰！

文青藝術別錯過藝術，是新加坡向來重視的項目，1月11日到19日登場的第八屆新加坡藝術周(Singapore Art Week 2020)，全新作品和令人興奮的藝術創作帶來各種探索與享受的體驗。其中，不少充滿數位元素的展覽內容、公共藝術裝置，以及適合全家一同體驗的活動，讓藝術細胞得到飽足，各地超過100場以上的藝術活動、講座也值得探訪。

第八屆新加坡藝術周於2020年1月11日至19日登場，充滿數位元素的展覽帶來視覺洗禮。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

新加坡藝術周其中一項最著名的活動是The Light to Night Festival 2020：Invisible Cities，在新加坡國家美術館、藝術之家、亞洲文明博物館、濱海灣藝術中心、維多利亞劇院和音樂廳五個歷史建築物舉行，每個戶外空間都幻化成巨型光影藝術品，周遭設有許多藝術表演、工作坊，在特定日子還能免費參觀博物館，希望大家能自己去體驗、感受進而受到啟發。

歷史建築物在光影襯托下，成為精彩藝術品。 圖／新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

濱海灣藝術中心的華藝節也大有來頭，邁入第18屆的活動將從1月31日到2月9日由來自海內外一流華人藝術家和團體獻藝，一系列老少咸宜的免費音樂藝術演出和活動精彩可期。

寒假到新加坡過年可要五感全開，用自己的視、聽、觸、嗅、味覺和獅城當地不同感受的節目互動，盡情感受、享受歡樂、保證精彩，讓歡笑常駐心底，以滿載的電力迎接靈動萬千的鼠年來到。