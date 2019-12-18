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開春就要一「鼠」當先！香港迪士尼樂園超多大明星邀您過新年！

2019-12-18 00:00文／ 可樂旅遊 提供

圖／可樂旅遊 提供
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再過不久就要迎來難得的過年長假，想好要帶全家去哪兒走春了嗎？2020是鼠年，作為12生肖之首，鼠年更具有萬象更新的意涵。你知道全世界最紅的老鼠是誰嗎？那就是「米奇」啦！新春將至，香港迪士尼樂園的米奇米妮與眾多迪士尼好友，已經換上賀年新裝，準備在樂園裡與你拜年會面，還在等什麼呢？趕緊一起來「逗利是」（討紅包）吧！

香港迪士尼樂園每每能在每個大小朋友心中，留下獨一無二的難忘回憶。七大主題園區、超過100項遊樂設施、大型街頭巡遊、百老匯式音樂劇、迪士尼特色商品及環球美食等，身處香港迪士尼樂園，總是能找到自己最喜愛的人物及故事，為迎接2020鼠年到來，樂園裡更會擺設燈飾與年花，佈置得一片喜氣洋洋來歡迎全世界旅客。

1月25~29日（初一至初五）入園，可獲贈全新設計米奇紅包一封（送完即止） 圖／...
1月25~29日（初一至初五）入園，可獲贈全新設計米奇紅包一封（送完即止） 圖／可樂旅遊 提供
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最特別的是，香港迪士尼樂園酒店的「晶荷軒」餐廳推出特色年夜飯系列，屢獲殊榮的晶荷軒，集川、京、滬、粵等中國四大菜系於一身，餐廳以五行元素為靈感的現代化設計，讓賓客在高貴典雅的環境中，享用幸福甜蜜的美酒佳餚，絕對能讓你大飽口福一番。

圖／可樂旅遊 提供
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圖／可樂旅遊 提供
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樂園及酒店餐廳紛紛獻上特色年菜、主題小吃，邀你歡聚一堂，滋味暖入心房。 圖／可樂...
樂園及酒店餐廳紛紛獻上特色年菜、主題小吃，邀你歡聚一堂，滋味暖入心房。 圖／可樂旅遊 提供
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趁著新春假期，預約入住樂園主題酒店，還能參與合家歡新春手工藝活動，製作多款以米奇為主題的鼠年新春擺設，入住迪士尼主題套房更可享用農曆新年糖果，延續佳節歡樂。可樂旅遊也推出香港迪士尼樂園多種行程組合，自由行三天兩夜最低6,588元起(未稅)，更有6大好禮送給你；若想來樂園歡度除夕，則可選擇團體行程【新春鼠來寶】專案，包括晶荷軒年夜飯、香港迪士尼樂園一票玩到底，暢遊香港市區海陸各大主題景點地標，體驗濃厚的香港過節年味，還有5大好禮加碼送。更多彈性選擇，機+酒自由配，現在就上網訂行程，讓迪士尼明星們陪你一起迎「鼠」接福！

更多旅遊資訊，請上可樂旅遊
或電02-25672626、02-25619696洽詢

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樂園商店裡一系列獨家賀年商品，無論向親友送禮聊表心意，或自用應節皆宜。 圖／可樂...
樂園商店裡一系列獨家賀年商品，無論向親友送禮聊表心意，或自用應節皆宜。 圖／可樂旅遊 提供
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