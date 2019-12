逃離冷颼颼 來陽光獅城過聖誕一路玩到跨年

哇!又濕又冷的天氣真掃興,想玩想吃都覺得沒勁兒!時間到了12月,正想慰藉一年的辛苦、為來年的行動充飽電,快擺脫濕冷迎向陽光,到陽光國度新加坡好好度個假。這個假期夢想清單裡有耶誕城、派對、音樂藝術、自然生態……,獅城變啥戲法竟然全部都有!五感全開從聖誕嗨到跨年就趁現在。

送舊迎新難得的假期要怎麼度過?第一個映入腦海的就是好吃好玩、溫暖方便。鄰近台灣、氣候宜人的新加坡是優質選擇。其實,玩獅城還有很多隱藏版的彩蛋,再加上全新登場的設施和服務,獅城怎麼玩?讓專家指點一二。

新加坡濱海灣跨年倒數壯麗煙火秀長達90分鐘,吸睛度百分百。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

陽光獅城為迎接年底旅遊旺季來自世界各地的旅客,貼心準備四大精彩旅遊主題,包含超過10個必訪熱點,想到絕美耶誕城狂拍美照,或是走跳藝文展演滿足文青魂、體驗自然生態闔家歡樂遊,還是參加瘋狂嗨翻的跨年Pa,多元活動量身推薦,還有最能撫慰人心的美食、交通便捷好逛好買,都讓旅程充滿期待。

不能錯過的美照拍拍當你踏進樟宜機場那刻起,看到3公尺高的雪寶Olaf就要開始開心尖叫外加拍拍拍!這裡有迪士尼新片「冰雪奇緣2」主題燈光秀,機場內還有四個魔法森林主題區可以和艾莎、安娜多項裝置互動。

全球最受小孩喜愛的迪士尼「冰雪奇緣2」來到樟宜機場,與大家拍照、互動。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

全新地標景點要推薦「星耀樟宜」,想要感受繽紛雪景快來星空花園(Canopy Park)和森林谷 (Shiseido Forest Valley)體驗雪花片片飄落氣氛。不要錯過綠雕植物走道與高達16公尺的巨型耶誕樹,雨漩渦(HSBC Rain Vortex)也有精彩演出值得一看。

新加坡樟宜機場最夯景點「星耀樟宜」高達16公尺的巨型耶誕樹,營造如夢似幻的節慶感受。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

新加坡耶誕節慶氣氛要數濱海灣花園最濃,聖誕紅花卉展讓人彷彿走進北歐聖誕老公公的故鄉。邁入第六屆的「濱海灣花園聖誕仙境」今年首度推出聖誕遊行,嶄新的互動聖誕老人工作坊讓遊客與聖誕老人近距離接觸。超過40個夢幻的光影彩燈雕塑由義大利工匠親手製成,身歷其境璀璨萬分,在國際級的燈光盛宴中取鏡,人人秒變網紅。此外,還可體驗大小朋友都熱愛的遊樂區、創意市集,並觀賞國際級的戲劇演出與耶誕節限定的燈光秀,感受濃厚的過節氣氛。

「濱海灣花園聖誕仙境」今年首度推出聖誕遊行,燈光璀璨、活動連番,感受濃厚的過節氣氛。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

提到去新加坡血拼,烏節路肯定是首選,逛街同樣能享受聖誕氛圍!熱鬧的「烏節路聖誕大街歡」有長達4公里的繽紛燈飾和節慶裝置,包括東陵、烏節路及索美塞區,每一個區都有獨特的主題,再加上「烏節聖誕村」入夜有歌手駐唱,邊吃邊玩邊拍一路都精采有趣,彷彿一場越夜越熱鬧的嘉年華。

跨年狂歡的瘋狂派對來到國際之都一定要感受煙火和派對。2019年最後一天西樂索海灘跨年倒數(Siloso Beach Party 2019)熱情登場,全球頂尖DJ們接力呈現12小時不間斷的音樂派對,伴隨泡沫泳池夠High夠精彩。

新加坡唯一海灘跨年派對「西樂索海灘跨年倒數」12小時不間斷,是盡情狂歡迎接2020的絕佳選擇! 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

「濱海灣跨年倒數活動2020」是跨年亮點!周邊以娛樂演出、DJ秀、美食串起歡慶熱潮,日本技術團隊以「Star Island Singapore」為主題推出長達90分鐘、充滿科技未來感同時結合的全方位音樂效果壯麗煙火秀,帶著期待的心情投入一場難忘的跨年倒數活動,除舊布新迎接全新年度來臨!周遭的富麗敦酒店、藝術科學博物館和魚尾獅公園也推出「Build a Dream Light Projection Shows」,光雕投影成為另外一個必去的IG打卡點。「Bayfront活動空間」舉辦一系列震懾人心的國際馬戲表演,可以近距離觀賞反地心吸力的電單車、柔身術和小丑等表演。沉醉在嘉年華遊戲的感官刺激,以及美食盛宴之中,迎接跨年倒數!

文青必訪的藝術之約此刻來到極具文化內涵的新加坡,也是文青與藝術有約的熱門季節。由新加坡美術館主辦的「新加坡雙年展」至今已創辦13年,在東南亞各藝術展中是極具重要的地位。今年,以Every Step in the Right Direction為主題,網羅來自新加坡、東南亞及其他地區70多位名家創作展品值得親自造訪,感受一場文化盛宴。

「貓」來到濱海灣金沙酒店的金沙劇院隆重上演,是喜愛音樂劇的粉絲不能錯過的演出。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

韋伯經典音樂劇「貓」(Cats the musical),2019年12月17日起到2020年1月5日在濱海灣金沙酒店限定登場,金沙劇院擁有世界級歌劇院設備,每回重磅戲碼隆重上演都讓大家回味再三。

藝術科學博物館則推出老少咸宜的「迪士尼:動畫片的魅力」,透過原稿畫作走進迪士尼的迷人世界。遊覽聖淘沙別急著離開,入夜,聖淘沙星光島嶼燈光展Island Lights即日起到2019年12月31日期間限定為夜貓子璀璨登場,世界級的藝術家設計互動裝置非常適合拍照打卡。

和萌翻天的Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園,天啊,真是太開心了! 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

親子最愛的生態體驗世界知名的新加坡野生動物保育集團也有豐富活動迎賓。最令人期待的是Disney Tsum Tsum Escapade,即日起到2019年12月29日可以和萌翻天的Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園。對石器時代野生動物感興趣?推薦新加坡動物園展期一樣到12月29日的A Mammoth Adventure長毛象限定展,在互動遊戲和專業導覽下彷彿走進石器時代生態世界,收穫滿滿。

聖淘沙名勝世界S.E.A.海洋館「探索螢光海洋限定展」則向關心海洋生態的遊客招手,運用身歷其境的模擬體驗,讓參與者能了解海洋保育課題的重要性。

陽光獅城以嶄新的活動,歡迎大家來歡度聖誕假期、迎接新的一年來臨。 圖/新加坡旅遊局 提供 分享 facebook

四大主題活動彷彿編織一張夢幻的網,交織、重疊讓人視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺五感全開去感受,超過10個必訪熱點給你滿滿電力,渾身是勁迎戰2020!

更多新加坡景點請見: https://www.visitsingapore.com.cn/editorials/whats-happening-in-singapore/