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逃離冷颼颼 來陽光獅城過聖誕一路玩到跨年

2019-12-11 00:00聯合線上／ 鄭嘉蕙

哇！又濕又冷的天氣真掃興，想玩想吃都覺得沒勁兒！時間到了12月，正想慰藉一年的辛苦、為來年的行動充飽電，快擺脫濕冷迎向陽光，到陽光國度新加坡好好度個假。這個假期夢想清單裡有耶誕城、派對、音樂藝術、自然生態……，獅城變啥戲法竟然全部都有！五感全開從聖誕嗨到跨年就趁現在。

送舊迎新難得的假期要怎麼度過？第一個映入腦海的就是好吃好玩、溫暖方便。鄰近台灣、氣候宜人的新加坡是優質選擇。其實，玩獅城還有很多隱藏版的彩蛋，再加上全新登場的設施和服務，獅城怎麼玩？讓專家指點一二。

新加坡濱海灣跨年倒數壯麗煙火秀長達90分鐘，吸睛度百分百。 圖／新加坡旅遊局 提...
新加坡濱海灣跨年倒數壯麗煙火秀長達90分鐘，吸睛度百分百。 圖／新加坡旅遊局 提供
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陽光獅城為迎接年底旅遊旺季來自世界各地的旅客，貼心準備四大精彩旅遊主題，包含超過10個必訪熱點，想到絕美耶誕城狂拍美照，或是走跳藝文展演滿足文青魂、體驗自然生態闔家歡樂遊，還是參加瘋狂嗨翻的跨年Pa，多元活動量身推薦，還有最能撫慰人心的美食、交通便捷好逛好買，都讓旅程充滿期待。

不能錯過的美照拍拍
當你踏進樟宜機場那刻起，看到3公尺高的雪寶Olaf就要開始開心尖叫外加拍拍拍！這裡有迪士尼新片「冰雪奇緣2」主題燈光秀，機場內還有四個魔法森林主題區可以和艾莎、安娜多項裝置互動。

全球最受小孩喜愛的迪士尼「冰雪奇緣2」來到樟宜機場，與大家拍照、互動。 圖／新加...
全球最受小孩喜愛的迪士尼「冰雪奇緣2」來到樟宜機場，與大家拍照、互動。 圖／新加坡旅遊局 提供
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全新地標景點要推薦「星耀樟宜」，想要感受繽紛雪景快來星空花園(Canopy Park)和森林谷 (Shiseido Forest Valley)體驗雪花片片飄落氣氛。不要錯過綠雕植物走道與高達16公尺的巨型耶誕樹，雨漩渦(HSBC Rain Vortex)也有精彩演出值得一看。

新加坡樟宜機場最夯景點「星耀樟宜」高達16公尺的巨型耶誕樹，營造如夢似幻的節慶感...
新加坡樟宜機場最夯景點「星耀樟宜」高達16公尺的巨型耶誕樹，營造如夢似幻的節慶感受。 圖／新加坡旅遊局 提供
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新加坡耶誕節慶氣氛要數濱海灣花園最濃，聖誕紅花卉展讓人彷彿走進北歐聖誕老公公的故鄉。邁入第六屆的「濱海灣花園聖誕仙境」今年首度推出聖誕遊行，嶄新的互動聖誕老人工作坊讓遊客與聖誕老人近距離接觸。超過40個夢幻的光影彩燈雕塑由義大利工匠親手製成，身歷其境璀璨萬分，在國際級的燈光盛宴中取鏡，人人秒變網紅。此外，還可體驗大小朋友都熱愛的遊樂區、創意市集，並觀賞國際級的戲劇演出與耶誕節限定的燈光秀，感受濃厚的過節氣氛。

「濱海灣花園聖誕仙境」今年首度推出聖誕遊行，燈光璀璨、活動連番，感受濃厚的過節氣...
「濱海灣花園聖誕仙境」今年首度推出聖誕遊行，燈光璀璨、活動連番，感受濃厚的過節氣氛。 圖／新加坡旅遊局 提供
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提到去新加坡血拼，烏節路肯定是首選，逛街同樣能享受聖誕氛圍！熱鬧的「烏節路聖誕大街歡」有長達4公里的繽紛燈飾和節慶裝置，包括東陵、烏節路及索美塞區，每一個區都有獨特的主題，再加上「烏節聖誕村」入夜有歌手駐唱，邊吃邊玩邊拍一路都精采有趣，彷彿一場越夜越熱鬧的嘉年華。

跨年狂歡的瘋狂派對
來到國際之都一定要感受煙火和派對。2019年最後一天西樂索海灘跨年倒數(Siloso Beach Party 2019)熱情登場，全球頂尖DJ們接力呈現12小時不間斷的音樂派對，伴隨泡沫泳池夠High夠精彩。

新加坡唯一海灘跨年派對「西樂索海灘跨年倒數」12小時不間斷，是盡情狂歡迎接202...
新加坡唯一海灘跨年派對「西樂索海灘跨年倒數」12小時不間斷，是盡情狂歡迎接2020的絕佳選擇！ 圖／新加坡旅遊局 提供
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「濱海灣跨年倒數活動2020」是跨年亮點！周邊以娛樂演出、DJ秀、美食串起歡慶熱潮，日本技術團隊以「Star Island Singapore」為主題推出長達90分鐘、充滿科技未來感同時結合的全方位音樂效果壯麗煙火秀，帶著期待的心情投入一場難忘的跨年倒數活動，除舊布新迎接全新年度來臨！周遭的富麗敦酒店、藝術科學博物館和魚尾獅公園也推出「Build a Dream Light Projection Shows」，光雕投影成為另外一個必去的IG打卡點。「Bayfront活動空間」舉辦一系列震懾人心的國際馬戲表演，可以近距離觀賞反地心吸力的電單車、柔身術和小丑等表演。沉醉在嘉年華遊戲的感官刺激，以及美食盛宴之中，迎接跨年倒數！

文青必訪的藝術之約
此刻來到極具文化內涵的新加坡，也是文青與藝術有約的熱門季節。由新加坡美術館主辦的「新加坡雙年展」至今已創辦13年，在東南亞各藝術展中是極具重要的地位。今年，以Every Step in the Right Direction為主題，網羅來自新加坡、東南亞及其他地區70多位名家創作展品值得親自造訪，感受一場文化盛宴。

「貓」來到濱海灣金沙酒店的金沙劇院隆重上演，是喜愛音樂劇的粉絲不能錯過的演出。 ...
「貓」來到濱海灣金沙酒店的金沙劇院隆重上演，是喜愛音樂劇的粉絲不能錯過的演出。 圖／新加坡旅遊局 提供
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韋伯經典音樂劇「貓」(Cats the musical)，2019年12月17日起到2020年1月5日在濱海灣金沙酒店限定登場，金沙劇院擁有世界級歌劇院設備，每回重磅戲碼隆重上演都讓大家回味再三。

藝術科學博物館則推出老少咸宜的「迪士尼：動畫片的魅力」，透過原稿畫作走進迪士尼的迷人世界。遊覽聖淘沙別急著離開，入夜，聖淘沙星光島嶼燈光展Island Lights即日起到2019年12月31日期間限定為夜貓子璀璨登場，世界級的藝術家設計互動裝置非常適合拍照打卡。

和萌翻天的Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園，天啊，真是太開心了！ 圖／...
和萌翻天的Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園，天啊，真是太開心了！ 圖／新加坡旅遊局 提供
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親子最愛的生態體驗
世界知名的新加坡野生動物保育集團也有豐富活動迎賓。最令人期待的是Disney Tsum Tsum Escapade，即日起到2019年12月29日可以和萌翻天的Tsum Tsum一起遊玩新加坡河川生態園。對石器時代野生動物感興趣？推薦新加坡動物園展期一樣到12月29日的A Mammoth Adventure長毛象限定展，在互動遊戲和專業導覽下彷彿走進石器時代生態世界，收穫滿滿。

聖淘沙名勝世界S.E.A.海洋館「探索螢光海洋限定展」則向關心海洋生態的遊客招手，運用身歷其境的模擬體驗，讓參與者能了解海洋保育課題的重要性。

陽光獅城以嶄新的活動，歡迎大家來歡度聖誕假期、迎接新的一年來臨。 圖／新加坡旅遊...
陽光獅城以嶄新的活動，歡迎大家來歡度聖誕假期、迎接新的一年來臨。 圖／新加坡旅遊局 提供
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四大主題活動彷彿編織一張夢幻的網，交織、重疊讓人視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺五感全開去感受，超過10個必訪熱點給你滿滿電力，渾身是勁迎戰2020！

更多新加坡景點請見：
https://www.visitsingapore.com.cn/editorials/whats-happening-in-singapore/

濱海灣跨年倒數活動2020請見：
https://www.marinabaycountdown.sg/

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