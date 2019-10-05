渴望卻難尋的「心靈香格里拉」？ 就在江西華泉小村裡

2019-10-05 00:00 聯合線上 文／劉鎮



華泉小村座落於龍虎山大自然山水中，環繞在世界畫家們所創作的藝術作品裡。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

都巿的快速步調、工作的忙碌壓力、充斥的網路媒體，這些東西相互加乘起來，你是否有種喘不過氣的感覺？所以趁著假期安排能遠離塵囂的鄉村或景點，漸漸成為現代人避開旅遊熱潮的另類悠閒。今天編輯就要推薦一個洋溢著藝術氣息的小聚落，那就是位於江西的「華泉小村」。

提到江西，大部分人會想到素有瓷都之稱的「景德鎮」、景色變幻莫測的「廬山」、或中國最美麗的鄉村「婺源」，但其實在江西的鷹潭市隱藏了一座傳奇大山「龍虎山」，位於龍虎山風景區中的「華泉小村」，提供旅客一個文化、藝術、心靈上的香格里拉，來到這裡宛如重回兒時般對任何事物都充滿好奇心，能恣意擁抱自由和探索創新。趕緊來看看華泉小村有哪些特別的地方吧！

龍虎山不僅是中國道教的發源地之一，更有著非常特別的「崖葬」，方圓50平方的崖洞又多又密，隨葬品也很豐富，堪稱「世界一絕」。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

「華泉小村」是由音樂大師劉家昌攜手台塑集團創辦人王永慶之女王瑞華，耗費11年所打造出來的一座融合中西文藝精品的藝術香格里拉。走進「中華美術博物館」，珍藏各地藝術家的油畫、壓克⼒畫、⽔彩畫、中國風景畫等中⻄⽅畫作多達228幅，均為劉家昌老師所捐贈的私⼈收藏品。「陶瓷文化館」能認識陶瓷歷史、流派與運用，還可體驗制陶過程及捏陶創作，使心情獲得平靜。「瓷坊」展出「陶藝泰⽃」周國楨⼤師與中國⼯藝美術⼤師張育賢等精彩作品，是⼀座頂級⼤師博物館。華泉小村設有「藝文教育基地」共21間教室，遊客們可體驗駐村的一流藝術家和頂尖師資所教授的藝術、養生等多元化課程，包括油畫、書法、瑜珈、太極，來探索自我和培養興趣。除此之外還有中華文化精舍、國際美術博物館、王永慶生平紀念館、音樂殿堂館等，總面積250畝地的小村裡，集結多樣既抽象亦寫實的風格，讓你在濃濃藝術氛圍中，喚醒內心對美最初的悸動。

劉家昌老師說：「我捐贈的中華美術博物館，紀錄西元兩千年當代畫家的畫作，百年後再回頭看，會很有意思。」 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

陶瓷蘊含中國的哲學精神，表達出道法自然、天人合一的思想，瓷器的發明更對世界文明的偉大貢獻。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

音樂殿堂是劉家昌老師的音樂博物館，保存許多珍貴的黑膠唱片、CD和照片。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

在華泉小村裡，你還能感受到世界上最美的「奇蹟」！長達250米長的室外畫牆「奇蹟之牆」，有來自世界五大洲藝術家們的創作，65幅壁畫每幅都代表了藝術家對「奇蹟」的理解，白晝或夜晚各有不同感受，漫步在全世界最長的畫牆藝廊，能夠完全放鬆、徹底抒壓。華泉小村周圍景點還包含古越水街、上清古鎮、龍虎山風景區等，其中最著名的升棺表演、尋夢龍虎山、遊竹筏更是不容錯過，不僅讓你大開眼界、更能體會萬物之美。

奇蹟之牆提醒著我們，無數奇蹟出現在我們日常生活中，當你能停下腳步，為生命中簡單丶微小的事情感動，即能聽到發自內心的旋律，得到心靈的平靜。 圖／可樂旅遊 提供 分享 facebook

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