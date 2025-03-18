你解鎖了幾個？北台灣「10大人氣露營區」 準備與星空共眠

北台灣露營必備指南快收藏

氣候宜人、萬物復甦的春天，是個十分適合露營的好季節；近年來，台灣露營風氣日盛，根據中華民國露營協會統計，全台灣常態性露營人口已逾200萬人。這種以草地為床、星空為被的旅遊方式，逐漸成為現代人放鬆身心、遠離都市喧囂的最佳選擇，深受不少家庭和情侶的青睞。而在交通部觀光署所登錄的合法露營區中，北部地區包含新北、台北、基隆、桃園、宜蘭、新竹等，共計55處露營場地，《網路溫度計DailyView》以此為範圍，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出北台灣十大超人氣露營勝地。其中，光是宜蘭就佔了排行榜中的四名，成為北部露營勝地的一級戰區，究竟在這場爭霸戰中誰能拿下聲量冠軍呢？

《網路溫度計dailyview》

No.10 拉波波村｜基隆

翻攝官網／LAPOPO 拉波波村

距台北市中心僅約30分鐘車程的拉波波村，是近年新營運的豪華露營區；該地溪谷依傍生態豐富，四周綠樹成蔭，令人心曠神怡。營區還提供免搭收的神殿帳、獨立衛浴、一泊三食等設施服務，堪稱懶人最愛的輕奢露營。而帳內除了備有變頻冷暖氣機及電熱毯外，連床枕被、除濕機、折疊椅和野餐墊也應有盡有，讓你一年四季都能體驗露營的樂趣。網友也分享經驗表示「帳內的設備真的很貼心方便，但美中不足的是食材乏味且選擇少」、「帶小孩體驗不一樣的外宿生活，整體感覺不錯，如果有機會會再二訪」「這裡露營區的設備超齊全，完全適合我這個懶人。」

地址：基隆市暖暖區東勢街221號

No.9 鷗漫景觀農場｜宜蘭

翻攝FB／鷗漫景觀農場 O.M The View 5 Stars Camping Ground

隱藏在礁溪山區裡的鷗漫景觀農場，可說是一個遺世獨立的秘境天堂。得天獨厚的地理位置可無死角俯瞰整片蘭陽平原，無論是白天或夜晚都各有不同的風情；尤其當夜幕降臨時，抬頭能仰望璀璨星空，低頭可見萬家燈火，耳畔還不時傳來蟲鳴鳥叫聲，在這樣的氛圍下與大自然共眠更顯詩意。該農場不只適合自助露營，還提供懶人帳和露營車，讓你在親近大自然的同時，也能享受舒適和便捷的露營體驗。「無霧的時候夜景超級好，整體感覺超優，必定二刷」、「很大的營地，不管是自搭、懶人露營、露營車都有，晚上還有很棒的夜景，很棒的露營體驗」、「環境優美、保留許多原始生態，但進來的路太狹窄，營地也比較畸零。」

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路132-15號

No.8 葵扇湖休閒農場｜新北

翻攝FB／葵扇湖觀光農場

位在金山小山丘上的葵扇湖休閒農場，除了能眺望北海岸美景外，還有大面積的自然草坪可以盡情奔跑，因此吸引不少遊客特地前來野餐或露營。該營區算是環境天然，沒有過多的人工規劃，因此十分適合想深度體驗原始自然魅力和野外生活的露友們。不少網友針對景色大推「晚上真的很漂亮，坐看整個金山」、「風景五星級，日出日落星辰月光一覽無遺」、「推葵扇湖。前幾天我剛去過，風景很好，可以鳥瞰整個金山，甚至看得到九份」；不過，正因為這裡是個極度簡配的草地營區，所以另一派網友針對環境多有怨言，紛紛表示「這營區下雨真的不能去....泥巴太嚴重了」、「衛浴設備是我露營至今絕對會列入倒數行列的，洗澡還遇到排水孔阻塞，這完全讓我崩潰」、「只要一下雨，營地就變成爛泥地，根本無法下腳」。

地址：新北市金山區兩湖里 2鄰

No.7 梅花湖休閒農場｜宜蘭

梅花湖休閒農場毗臨宜蘭最知名的梅花湖風景區，除了設有甲蟲生態區、度假小木屋、漆彈場外，還提供露營區、烤肉區、焢窯區等，可說是一個結合文化與休閒的綜合型農場。無論是愛好生態的遊客，還是尋求放鬆的露友們，在這裡都能找到適合自己的休閒方式。該農場佔地約一萬多坪，廣闊而平坦的草地為露友們提供了充足的空間，是自搭帳篷露營的理想場所。許多造訪過的網友也留言大推「這裡是親子度假露營相當不錯的選擇，園區還有很多小動物」、「可以露營烤肉，上次帶小朋友來玩得很開心」、「在這裡露營很chill，有來宜蘭的話會二訪」。

地址：宜蘭縣冬山鄉環湖路62號

No.6 桃禧漫遊渡假露營園區｜桃園

翻攝官網／桃禧漫遊渡假露營園區

鄰近在桃園石門水庫旁的桃禧漫遊渡假露營園區，是全台第一座以水庫生態為主題的免帳露營園區，並設有環湖獨木舟、野外冒險高空滑索、夏日親子戲水池等多種戶外設施。園區內的露營帳型種類多樣，包含豪華露營車、森Zoo主題營位、桃禧屋型帳、彩繪露營車等四種，絕對能滿足每個遊客的各種露營需求。此外，園區也與桃園喜來登酒店的主廚團隊合作，精心打造了「一泊四食」的星級饗宴，讓遊客在與大自然近距離接觸之餘，還能享受到高品質的美食體驗。「終於來到計劃已久的懶人露營區，園區內設施很多，小孩玩得超開心」、「特地來體驗露營車，園區內的餐點和設施都很棒」、「第一次體驗豪華露營，平日來人不多，很chill。」

地址：335桃園市大溪區康莊路五段150-2號

No.5 陽明溫泉度假村菁山遊憩區｜台北

被紗帽山、七星山、大屯山所環繞的陽明溫泉渡假村，可說是台北市的後花園，距離劍潭捷運站僅需30分鐘車程。腹地廣大的園區位於海拔600公尺高度，獨特的地理環境孕育了豐富的生態資源，十分適合親子或三五好友出遊。這裡除了提供獨棟VILLA木屋住宿、景觀湯屋、景觀餐廳、景觀咖啡廳外，還有備受露友們喜愛的豪華露營，讓人可以盡情倘佯在大自然的懷抱裡，堪稱北市最舒活的世外桃源。「有小木屋房型、露營帳篷與一般的旅社住宿，選擇很多元，住宿體驗非常滿意」、「營帳一打開就是紗帽山谷的視野，非常開闊」、「上次帶外國朋友來這裡體驗露營，療癒度滿點」。

地址：台北市士林區菁山路101巷71弄16號

No.4 鳳梨屋水上莊園｜宜蘭

翻攝FB／鳳梨屋水上莊園

隱藏在宜蘭翠綠山巒間的鳳梨屋水上莊園，是一個結合大自然美景與五星級露營體驗的度假聖地。這裡不僅是一個遠離塵囂、放鬆身心的好地方，更是網美們的拍照天堂，園區內擁有許多打卡熱點，像是瀑布鞦韆、噴泉水池、透明帳棚、火車座位、落羽松大道等，每一處都讓人忍不住拍到手軟。此外，園區還主打懶人式的豪華露營，設備完善又齊全，遊客只需帶一個背包就能出發，輕鬆享受大自然的無窮魅力。「之前有提供搭帳篷露營的營位，最近調整高端露營風格，人來就好，裝備可以不用帶」、「少了一點真正露營的感覺，但感覺villa跟懶人露營住宿還不錯，價錢不便宜就是了」、「環境很舒適愜意，但帳篷房型的安全性及隱私性低，沒有門鎖。」

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路181號

No.3 碧山露營場｜台北

海拔約350公尺的碧山露營場，是全台少有的免費露營場之一，其主要以「人與自然共生」作為規劃理念，四周青山環繞，綠意盎然，成為許多台北人的微露營首選。園區占地約6.95公頃，分為森林步道、空中廊道、露營區和遊憩活動區等四個區域，白天可將遠方的山景與台北101盡收眼底，夜晚則有蟲鳴鳥叫與夜空繁星相伴入眠，讓人褪盡鉛華、享受最原始的大自然療癒。「以露營場所來說可以算是100分了，廁所、衛浴、飲水、場地、設施到景色，真的都非常優秀且舒適」、「露營區環境維護的不錯，有水有電，維護得很好，重點是免費，可惜真的很難搶，新手露營非常推薦這邊」、「台北市地勢最高展望極佳的露營場地，不但設施完善，而且風景優美，最重要的一點...免費」。

地址：台北市內湖區碧山路26-6號

No.2 華中露營場｜台北

翻攝官網／華中露營場

位於台北市萬華區的華中露營場，為全世界少有的大都會內的公園式露營區。該營區共有30台露營車以及32個營區，除了擁有都市中少見的大片綠意外，連週邊運動、休閒、育樂設施也相當齊全，可說是台北市內唯一能實現「城市露營」理想的場所。此處景致優美，雖然不在地勢較高的山區裡，但也能無死角盡覽101大樓的無敵絕景與萬家燈火的百萬夜景。此外，這裡也提供了寬敞的野餐區和燒烤設施，讓遊客綠草如茵的環境下享受美食和聚會的樂趣。無論是想要在都市中享受露營的樂趣，還是尋找一個適合家庭與朋友聚會的場所，華中露營場絕對是不少網友首推的勝地。「難得在這種寸土寸金的都市裡有如此優美的露營場所」、「一個人野了這麼久第一次在城市露營，竟超乎預期的優質，環境好、景觀佳」、「是都會人體驗露營的場所，但乾淨度不足比較適合辦大型戶外活動。」

地址：台北市萬華區萬大路底號華中河濱公園

No.1 香格里拉休閒農場｜宜蘭

翻攝官網／香格里拉休閒農場

本次北台灣的十大露營區排行榜中，光宜蘭就占了四名，其中討論度最高的人氣冠軍是由香格里拉休閒農場所拿下的，網路聲量高達7,353筆。該農場坐落於海拔250公尺山麓上，年均氣溫約在25度左右，氣候相當舒適宜人，且擁有絕佳的山林視野，可俯瞰整片風光明媚的三星平原。這裡是台灣第一家將農業與觀光休閒結合的休閒農場，也是北台灣著名的景觀露營勝地，不只能春賞櫻花、夏觀流螢，也能秋享蜜柚、冬圍營火，讓遊客盡情體驗蘊藏鄉野間的原始趣味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次的聲量高點落在2023年5月5日，旅遊部落客於IG上分享香格里拉休閒農場的體驗文後，吸引網友紛紛留言互動，創下單日465筆聲量，帶動聲量高峰。「好棒的農場，居然還能與狐蒙互動也太療癒了」、「農場的體驗活動很好玩，晚上和朋友一起露營烹煮也挺有趣的」、「晚上還有打陀螺、放天燈、搓湯圓等免費活動可以體驗，推一個」。

地址：宜蘭縣冬山鄉梅山路168號

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2023年03月10日至2025年03月09日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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