快訊

秘書長親自遞交…選罷法覆議案正式送出！政院：盼立院妥適回應各界訴求

沒能躲過病魔…官方沉痛證實「魷魚遊戲」女星癌逝 3個月前二度罹癌

拚全套陸國產！DeepSeek與華為聯手 矽基流動首發即限流

深度旅遊規劃師帶你環島祈福　巡禮「全台八大廟」求平安補財庫

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：連繡華】

旅遊達人連繡華的小環島祈福之旅很特別！巡禮中南部香火旺盛的8座大廟，在過程中利用道法透過疏文與良善咒語與上天溝通，提供另類祈福服務，他強調這是種傳統求得心靈平靜的方式，無關迷信，先求平安與淨化，再針對每個人有所不足之處，補財庫或運勢，就像人要先求自己身體健康再增強體魄，透過神明的加護讓新年擁有新氣象。

深度旅遊規劃師　連繡華

斜槓多彩多姿的旅遊達人連繡華有導遊證、神祕客證書和道士證書，擅長打造結合深度體驗的旅遊方式。新冠疫情重創旅遊業，成為他接觸道教信仰的轉捩點，透過好友道長大哥的協助進修道法與科儀，取得了中華道教總會道士證照，並創辦了「道胖達」，推廣深度旅遊和朝聖之旅。

FB：道胖達/道的foodpanda

　

北港武德宮 全台最大五路武財神

主祀五路武財神的北港武德宮背後有段故事，舊址是間中藥行，據傳前屋主被驚嚇過後搬家，創辦人陳茂霖中醫師遷居後，經扶乩得知該址有內神為武財神趙公明，因時空變遷被掩埋於建築物下，同年，遵照扶乩所降指示為其雕塑金身，於自宅設壇供人膜拜，且開始使用「武德宮」名稱，之後捐贈土地並邀親人出資興建新廟，仍保有傳統問乩儀式是一大特色，除了補財庫，家有孩童也別忘了跟小朋友守護神黑虎將軍打招呼喔！

　

馬鳴山鎮安宮 臺灣五年千歲源頭祖廟

雲林縣褒忠鄉馬鳴山的王爺廟，主祀代天巡狩五年千歲十二王爺，為臺灣五年千歲總廟及源頭祖廟，分靈廟遍及全臺，香莊進香、王爺遶境、三朝清醮（含龍船換班）之科儀保存完整，是台灣五年千歲的信仰中心。連繡華表示鎮安宮還有全台面積最大寺廟主題的「五年千歲公園」，非常適合來此進香旅遊，作為消災除厄首站，接下來的補財庫才會順利喔！

　

四湖海清宮 全台最大的包府千歲廟

三條崙海清宮，原稱海清宮森羅殿，是位於雲林縣四湖鄉崙北村的包公廟，被視為臺灣供奉包公的祖廟。1899年更名為三條崙海清宮現名，主祀閻羅天子，配祀道士公孫策、文武判官，龕下奉有虎爺、前桌供有中壇元帥。連繡華表示，來此主要先將自己的罪業赦除，接下來才能有效把財與庫補好。

　

高山巖土地公 全台最早的土地公

沿革記載源起於明末崇禎年間，樹林庄陳文成在此拓墾，福德正神及夫人顯聖，因此發現這處風水寶地。恆春高山巖福德宮是台灣罕見依珊瑚礁岩建造的土地公廟，民國59年，廟祝夢見土地公指示陰魂太多，祂快守不住了，需恭請附近土地公一同坐鎮，於是廟方到其他土地公廟迎請分靈，便形成正殿神龕有多尊土地公神像的奇觀。這裡除了求財、求子，對於婚姻、事業和考試運特別靈驗。伯公特別愛吃糖、麻糬跟花生，拜拜建議準備黑糖麻糬，補財庫相當好。

　

車城福安宮 全台灣最大的土地公

建廟之初稱為「敬聖亭」，當地傳說荷蘭統治時期，土地公已在此守護鄉里，嘉慶時改名為「福安廟」，據說為紀念福康安。因各地分靈眾多，農曆二月和八月整月份都有分靈回來進香，熱鬧長達月餘，恆春早年流傳五方土地公之說，要祭祀完：西-高山巖福德宮、東-滿州茶山福德宮、南方-鵝鑾鼻保安宮、中-恆春猴洞山福德宮、北-車城鄉福安宮，才算圓滿。在補財庫時，會對金爐做請領收動作，金紙放爐口會自動飛入，能感受科儀傳送給神明的喜悅。

　

北港朝天宮 全台最大的媽祖廟

北港朝天宮俗稱北港媽，當地人稱媽祖宮，舊稱為天后宮。是一座位在臺灣雲林縣北港鎮光民里的媽祖廟，主祀天上聖母媽祖。媽祖廟由臨濟宗第34代樹璧和尚創立於康熙三十三年。但至今仍聘請佛教臨濟正宗僧侶擔任住持及駐廟法師，其管理組織為財團法人北港朝天宮董監事會。正殿（又稱聖母殿）奉祀媽祖，殿前陪祀中壇元帥和虎爺，左右為千里眼與順風耳二將軍。朝天宮在1985年被列為二級古蹟，1997年改制為國定古蹟。

　

竹山紫南宮 求發財金讓新年財運亨通

竹山紫南宮，又名社寮紫南宮，土地公廟主祀福德正神，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。凡向土地公借發財金須擲筊，最多只能借用600元做為生意的本，來年若有賺錢即須還本，再增添香油錢。『北天燈．南烽炮．中丁酒』讓紫南宮盛名更加遠播，借完發財金順便求金雞及摸金雞是遊客信眾最愛。來紫南宮，借發財金錢滾錢之外，會順便前往旁邊的老祖廟拜拜，祈求效果加倍。

　

南鯤鯓代天府 分靈眾多的臺灣王爺總廟

南鯤鯓代天府位於臺灣臺南市北門區，主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范 府千歲五府千歲，與歸仁保西代天府、佳里金唐殿一同被稱為「南瀛古三大代天府」。不僅是全台灣面積最大、廟史最悠久的王爺廟，也是北門區及臺南市最大的廟宇。來此除了參觀宏偉的建築，最主要目的就是消災解厄補去除瘟疫，補財庫效果才有用。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

環島 竹山 美景

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

共軍「聯合戰備警巡」41機艦出海 無人機環島一周擾台

竊賊偷土地公神像開贓車撞警...棄車逃竄芒果園 最後超商落網

尾牙要拜土地公！給神明、祖先、鬼神「金紙」差很大…拜錯大不敬

尾牙拜土地公求財…誰必拜、誰不能拜、怎麼拜「禁忌一次看」！

相關新聞

深度旅遊規劃師帶你環島祈福　巡禮「全台八大廟」求平安補財庫

旅遊達人連繡華的小環島祈福之旅很特別！巡禮中南部香火旺盛的8座大廟，在過程中利用道法透過疏文與良善咒語與上天溝通，提供另類祈福服務，他強調這是種傳統求得心靈平靜的方式，無關迷信，先求平安與淨化，再針對每個人有所不足之處，補財庫或運勢，就像人要先求自己身體健康再增強體魄，透過神明的加護讓新年擁有新氣象。

走春親子遊輕鬆規劃！全台必訪「6大熱門話題展覽」 寓教於樂最佳去處

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆新年即將到來，長達9天的連假最適合一家人走春！Klook 特別推薦6大必訪熱門展覽，包含日本海外首站「Animage 雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的草間彌生個展、展出37

過年去哪裡玩？連假別只窩在家 「9個走春好去處」早就幫你想好了

過年走春還在煩惱要去哪裡嗎？別擔心，小編早就幫你想好了，無論是帶爸媽來個放鬆的小旅行，還是帶著孩子出門散散心，又或者是全家出動一起去戶外踏青，這裡通通有適合你的選擇，一起看看台灣有哪些好玩的地方吧！

春節假期主打親子走春！ 旅遊平台獨家開賣粉紅超跑「白沙屯媽祖進香行程」 吃喝玩樂一次包辦

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊電商平台 KKday 統計，「2024年國旅熱搜目的」地前五名依序為台中、台南、高雄、台北、花蓮，隨著春節假期即將來臨，返鄉旅遊熱潮升溫，KKday 進一步觀察銷售數據發現

2025過年走春景點！全台走春一日遊：北中南 9 條走春路線，打卡、祈福、美食一次滿足

想要讓 2025 年的春節假期過得特別有意義嗎？從北台灣的暖心溫泉，到南台灣的璀璨燈會，我們精心規劃了 9 條精彩路線，要帶您發現不一樣的台灣新年味。在這篇全台走春一日遊懶人包中，無論你想要的是寧靜舒適的溫泉之旅，還是熱鬧非凡的廟會體驗，這些經過精心策劃的路線都能讓蛇年假期充滿難忘回憶。現在就跟著我們一起探索 2025 年最值得造訪的走春景點吧！

盤點7大南部親子公園！ 這裡沒有塑膠罐頭遊具，讓親子開心體驗、玩到不想回家

公園好好玩！去公園，不僅是一個走入戶外的機會，更是帶小朋友放電、滿足感官刺激的場所，在具備五感刺激豐富的環境之中，能促進幼兒們肢體協調和思考等發展。然而在台灣，大大小小的公園那麼多，因此這回我們將目光集中在南部，嚴選了你不可不知的南部親子公園，那裡沒有塑膠罐頭遊具，而是結合地方特色和共融，提供親子們更多的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。