深度旅遊規劃師帶你環島祈福　巡禮「全台八大廟」求平安補財庫

【圖／文：連繡華】

旅遊達人連繡華的小環島祈福之旅很特別！巡禮中南部香火旺盛的8座大廟，在過程中利用道法透過疏文與良善咒語與上天溝通，提供另類祈福服務，他強調這是種傳統求得心靈平靜的方式，無關迷信，先求平安與淨化，再針對每個人有所不足之處，補財庫或運勢，就像人要先求自己身體健康再增強體魄，透過神明的加護讓新年擁有新氣象。

深度旅遊規劃師 連繡華

斜槓多彩多姿的旅遊達人連繡華有導遊證、神祕客證書和道士證書，擅長打造結合深度體驗的旅遊方式。新冠疫情重創旅遊業，成為他接觸道教信仰的轉捩點，透過好友道長大哥的協助進修道法與科儀，取得了中華道教總會道士證照，並創辦了「道胖達」，推廣深度旅遊和朝聖之旅。

FB：道胖達/道的foodpanda





北港武德宮 全台最大五路武財神

主祀五路武財神的北港武德宮背後有段故事，舊址是間中藥行，據傳前屋主被驚嚇過後搬家，創辦人陳茂霖中醫師遷居後，經扶乩得知該址有內神為武財神趙公明，因時空變遷被掩埋於建築物下，同年，遵照扶乩所降指示為其雕塑金身，於自宅設壇供人膜拜，且開始使用「武德宮」名稱，之後捐贈土地並邀親人出資興建新廟，仍保有傳統問乩儀式是一大特色，除了補財庫，家有孩童也別忘了跟小朋友守護神黑虎將軍打招呼喔！





馬鳴山鎮安宮 臺灣五年千歲源頭祖廟

雲林縣褒忠鄉馬鳴山的王爺廟，主祀代天巡狩五年千歲十二王爺，為臺灣五年千歲總廟及源頭祖廟，分靈廟遍及全臺，香莊進香、王爺遶境、三朝清醮（含龍船換班）之科儀保存完整，是台灣五年千歲的信仰中心。連繡華表示鎮安宮還有全台面積最大寺廟主題的「五年千歲公園」，非常適合來此進香旅遊，作為消災除厄首站，接下來的補財庫才會順利喔！





四湖海清宮 全台最大的包府千歲廟

三條崙海清宮，原稱海清宮森羅殿，是位於雲林縣四湖鄉崙北村的包公廟，被視為臺灣供奉包公的祖廟。1899年更名為三條崙海清宮現名，主祀閻羅天子，配祀道士公孫策、文武判官，龕下奉有虎爺、前桌供有中壇元帥。連繡華表示，來此主要先將自己的罪業赦除，接下來才能有效把財與庫補好。





高山巖土地公 全台最早的土地公

沿革記載源起於明末崇禎年間，樹林庄陳文成在此拓墾，福德正神及夫人顯聖，因此發現這處風水寶地。恆春高山巖福德宮是台灣罕見依珊瑚礁岩建造的土地公廟，民國59年，廟祝夢見土地公指示陰魂太多，祂快守不住了，需恭請附近土地公一同坐鎮，於是廟方到其他土地公廟迎請分靈，便形成正殿神龕有多尊土地公神像的奇觀。這裡除了求財、求子，對於婚姻、事業和考試運特別靈驗。伯公特別愛吃糖、麻糬跟花生，拜拜建議準備黑糖麻糬，補財庫相當好。





車城福安宮 全台灣最大的土地公

建廟之初稱為「敬聖亭」，當地傳說荷蘭統治時期，土地公已在此守護鄉里，嘉慶時改名為「福安廟」，據說為紀念福康安。因各地分靈眾多，農曆二月和八月整月份都有分靈回來進香，熱鬧長達月餘，恆春早年流傳五方土地公之說，要祭祀完：西-高山巖福德宮、東-滿州茶山福德宮、南方-鵝鑾鼻保安宮、中-恆春猴洞山福德宮、北-車城鄉福安宮，才算圓滿。在補財庫時，會對金爐做請領收動作，金紙放爐口會自動飛入，能感受科儀傳送給神明的喜悅。





北港朝天宮 全台最大的媽祖廟

北港朝天宮俗稱北港媽，當地人稱媽祖宮，舊稱為天后宮。是一座位在臺灣雲林縣北港鎮光民里的媽祖廟，主祀天上聖母媽祖。媽祖廟由臨濟宗第34代樹璧和尚創立於康熙三十三年。但至今仍聘請佛教臨濟正宗僧侶擔任住持及駐廟法師，其管理組織為財團法人北港朝天宮董監事會。正殿（又稱聖母殿）奉祀媽祖，殿前陪祀中壇元帥和虎爺，左右為千里眼與順風耳二將軍。朝天宮在1985年被列為二級古蹟，1997年改制為國定古蹟。





竹山紫南宮 求發財金讓新年財運亨通

竹山紫南宮，又名社寮紫南宮，土地公廟主祀福德正神，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。凡向土地公借發財金須擲筊，最多只能借用600元做為生意的本，來年若有賺錢即須還本，再增添香油錢。『北天燈．南烽炮．中丁酒』讓紫南宮盛名更加遠播，借完發財金順便求金雞及摸金雞是遊客信眾最愛。來紫南宮，借發財金錢滾錢之外，會順便前往旁邊的老祖廟拜拜，祈求效果加倍。





南鯤鯓代天府 分靈眾多的臺灣王爺總廟

南鯤鯓代天府位於臺灣臺南市北門區，主祀「代天巡狩」李、池、吳、朱、范 府千歲五府千歲，與歸仁保西代天府、佳里金唐殿一同被稱為「南瀛古三大代天府」。不僅是全台灣面積最大、廟史最悠久的王爺廟，也是北門區及臺南市最大的廟宇。來此除了參觀宏偉的建築，最主要目的就是消災解厄補去除瘟疫，補財庫效果才有用。





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