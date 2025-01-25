春節假期主打親子走春！ 旅遊平台獨家開賣粉紅超跑「白沙屯媽祖進香行程」 吃喝玩樂一次包辦
【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊電商平台 KKday 統計，「2024年國旅熱搜目的」地前五名依序為台中、台南、高雄、台北、花蓮，隨著春節假期即將來臨，返鄉旅遊熱潮升溫，KKday 進一步觀察銷售數據發現，親子客群偏好樂園商品，如六福村、小人國、台南頑皮世界等戶外樂園，以及 Xpark 水生公園、巧虎夢想樂園等室內樂園都成為熱門選擇。
此外，過年期間的餐飲需求也十分旺盛，包括台北喜來登、寒舍艾美、凱達大飯店的餐券持續熱銷，小資族則青睞「Animage 雜誌和吉卜力展」、「草間彌生展」等話題展覽，以及露營、賞櫻等戶外體驗。為搶攻蛇年春節出遊商機，KKday 祭出95折起的限定優惠，春節期間購買限定主題樂園門票即贈肯德基優惠券，Line@ 好友更獨享購買國旅商品滿888元現折50元，讓旅客輕鬆規劃春節假期！
另外，KKday 持續推廣在地文化體驗行程，針對日前已公布起駕日期的白沙屯媽祖繞境活動，即將開賣「白沙屯媽祖進香文化體驗」行程，提供來回接駁服務，可以乘坐舒適專車輕鬆往返各進香地點，早鳥報名還可獲得品牌限量小禮，盡情體驗台灣獨有的粉紅超跑文化，也針對外籍旅客推出搭配「十分九份一日遊放天燈」方案體驗台灣之美，若是近期想安排東部旅遊的旅客，KKday 也與立榮航空獨家合作，凡購買立榮假期、立榮聯票指定機票商品，即加贈3,000元郵輪折扣券，海陸空都能玩！
熱門春節活動！主題樂園暢玩、飯店吃到飽、賞花拍美照吃喝玩樂一次包辦！
為把握春節連假全台暢遊，KKday 精選北中南人氣景點、票券與體驗商品，推出限時優惠95折起，讓旅客輕鬆玩透透！親子家庭熱愛的「新竹六福村主題遊樂園」雙人套票限量67折，售價1,598元起；「小人國主題樂園」春節期間門票488元起；「台中美洲瘋馬大馬戲團」限量買一送一，售價190元起；孩子最愛的「巧虎夢想樂園」假日獨家71折，二大二小門票只要1,200元。此外，想與親朋好友共享美食佳餚，KKday推出多款飯店餐券52折起，包含「台北寒舍艾美酒店探索廚房」1,020元起、「台北喜來登大飯店十二廚」880元起、「台北凱達大飯店百宴自助餐廳」828元起，以及「台北茹曦酒店SUNNY BUFFET」998元起，可以在春節假期吃飽喝足！
針對想親近大自然的旅客，台灣早鳥賞櫻行程開賣！推薦「三峽大熊櫻花林往返賞櫻專車」門票搭來回車票，優惠85折售價459元起、「北投陽明山一日遊」前往擎天崗、竹子湖、小油坑、冷水坑等地，售價899元起，以及最受歡迎的「武陵櫻花季專車」8折優惠1,439元起、「司馬庫斯、內灣車站、宇老觀景台一日遊」售價1,680元起。同步，還沒安排行程也可以選擇泡湯放鬆，包含「台北北投水美溫泉會館」、「日勝生加賀屋國際溫泉飯店」、「台北北投大地酒店」、「馥蘭朵烏來渡假酒店」等大眾池、湯屋優惠，最低價600元起。
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