春節假期主打親子走春！ 旅遊平台獨家開賣粉紅超跑「白沙屯媽祖進香行程」 吃喝玩樂一次包辦

今天晚上，你有什麼安排？不想待在家，卻又不知道該去哪裡？如果你是新北市民，那你真幸運，因為新北有許多適合晚上去的新北景點！本篇，我們盤點了淡水、北海岸營業到很晚的店家，有的是夜景咖啡廳，有的則是深夜食堂或日式居酒屋，而有的適合一個人，有的則適合情侶夫妻或三五好友一起。今晚，不妨用美食或夜景，為一天畫上完美的句點吧！

2024-07-13 15:00