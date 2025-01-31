走春親子遊輕鬆規劃！全台必訪「6大熱門話題展覽」 寓教於樂最佳去處

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆新年即將到來，長達9天的連假最適合一家人走春！Klook 特別推薦6大必訪熱門展覽，包含日本海外首站「Animage 雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的草間彌生個展、展出37公尺長恐龍化石的「史前巨獸：泰坦恐龍展」等；而今年13到15歲孩童首次能領取600點文化幣，16到22歲的青少年也享有1,200點文化幣，以上展覽通通適用，可趁機一起探索藝術文化的魅力！

【超大龍貓巴士拍照區！從 Animage 雜誌回顧吉卜力的起源】

▲日本海外首站「Animage 雜誌和吉卜力展」即日起在華山文創園區展開。 圖：Klook／提供

吉卜力迷必朝聖！日本海外首站「Animage 雜誌和吉卜力展」即日起至04/06在華山文創園區展開，帶你重溫經典動畫的創作歷程，並首次揭露吉卜力工作室成立的秘密！除了保留在日本最受歡迎的「龍貓巴士拍照區」，更新增《龍貓》、《風之谷》、《天空之城》、《魔女宅急便》四部作品打卡牆，還有多款限定周邊，喜愛吉卜力動畫的粉絲，不妨即刻上網購票！

【台灣規模最大的草間彌生個展！70組多元作品一次看】

▲草間彌生的「軌跡」與「奇跡」即日起至5/4在國北師美術館盛大登場（圖片來源：MoNTUE 北師美術館 Facebook）。 圖：Klook／提供

睽違9年「圓點女王」草間彌生再度登台！草間彌生的「軌跡」與「奇跡」即日起至05/04在國北師美術館盛大登場，精選1951至2005年間的版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，透過「草間的綻放」、「圓點・原點」、「草間的蟄伏」與「Love Forever」四大主題區，帶領觀眾探索她顛覆性的藝術世界。展覽採預約制，可上網輕鬆選購預訂心儀的日期與時段。

【泰坦恐龍展震撼登場！大英自然史博物館37公尺長化石首次登台】

▲大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至04/06展出。 圖：Klook／提供

恐龍迷注意！紅遍全球的大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至04/06於國立臺灣科學教育館震撼展出。除了展出全長37公尺的泰坦恐龍化石，更設置全新互動裝置，帶領大小朋友趣味探索恐龍的誕生與演化歷程，甚至能透過偵測投影出與自己體重相仿的恐龍！至 Klook 平台訂購單人票或雙人票，體驗餵食擬真霸王龍，親身感受這場結合視覺震撼與寓教於樂的展覽！

【印象派經典再現！跟隨莫內、梵谷追逐光影 南台灣最大沉浸展】

▲「印象派150週年光影藝術展」利用場地挑高空間，結合AI技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中（圖片來源：翡冷翠文創官網）。 圖：Klook／提供

「印象派150週年光影藝術展」繼台北展出後移師高雄，即日起至04/06在國立科學工藝博物館絕美登場！展覽利用場地挑高空間，結合 AI 技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中，感受印象派最重要的光影與時間變化。透過圖片、影片以及仿真畫等多元方式，深入了解影響印象派深遠的馬奈、印象派創始人莫內、最受歡迎的後印象派畫家梵谷等大師的創作與藝術貢獻！

【台灣首場！300坪小魔女 DoReMi 25週年展 最強回憶殺】

▲「小魔女 DoReMi 25週年展」即日起至04/06在華山文創園區夢幻登場（圖片來源：楽玩多 Waytofun Facebook）。 圖：Klook／提供

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」這句熟悉的咒語，承載許多七、八年級生的童年回憶，「小魔女 DoReMi 25週年展」即日起至04/06在華山文創園區夢幻登場！本次展覽除了展示歷代魔法堂，還有1：1小花復刻模型、五位主角的拍照打卡佈景，以及展覽限定的魔女莉卡紀念品等。即刻上網購票，輕鬆享受這場好拍又好買的懷舊展覽！

【名偵探柯南30週年紀念展 珍藏手稿與角色設定首次公開！】

▲歡慶連載30年，即日起至02/09於高雄夢時代舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展－高雄場」。 圖：Klook／提供

人氣日本動漫《名偵探柯南》歡慶連載30年，即日起至02/09於高雄夢時代舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展－高雄場」。不僅展出青山剛昌老師特別繪製的週年手稿，還首次公開30年來的「柯南・新一初期設定資料」；從入口處柯南等身模型開始，分為六大展區，包含經典名言、暗藏線索的死亡訊息、黑衣組織，以及不少粉絲喜愛的怪盜基德，更有從日本空運來台的限量周邊商品。至 Klook 購買門票，還可使用文化幣折抵，省錢輕鬆看展！

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