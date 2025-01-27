過年去哪裡玩？連假別只窩在家 「9個走春好去處」早就幫你想好了

【文・KKday旅遊生活誌】

過年走春還在煩惱要去哪裡嗎？別擔心，小編早就幫你想好了，無論是帶爸媽來個放鬆的小旅行，還是帶著孩子出門散散心，又或者是全家出動一起去戶外踏青，這裡通通有適合你的選擇，一起看看台灣有哪些好玩的地方吧！

中和烘爐地

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多數台灣人過年習慣到廟裡祈福拜拜，每年中和烘爐地的南山福德宮到年節就充滿了參拜人潮，因為廟裡主祀土地公與財神爺，一年四季香火鼎盛又靈驗，不少信眾正是為了求平安及財運遠道而來。若想在新的一年討個好彩頭與財運，可別忘了在年初三時到烘爐地走走，順道求個開運錢母！

宜蘭太平山

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太平山在過去有一個特別的名字，叫做「眠腦」，是泰雅族語森林茂密之意，可想而知其中蘊藏了豐富的森林資源以及生態景觀，民眾不僅可觀賞體驗溫泉、檜木林、雲海、雪景、湖泊等美景，也可享受漫步於林間、呼吸充滿芬多精的清新空氣。

園區的熱門景點有鳩之澤溫泉、見晴懷古步道、太平山莊、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道等，其中還有獨特的蹦蹦車遊憩體驗，遊客可以乘坐在開放式車廂的台車內，在林木蓊鬱的山林間穿梭移動；入選全球最美28條小路的見晴懷古步道，沿途景色優美且易行走，素有人間仙境之稱，亦可觀賞過往運材軌道、山林經營的歷史軌跡，很適合安排愜意的一日行程，放慢生活步調，重歸平靜心靈。

新竹山上人家森林農場

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山上人家森林農場在1月至2月中旬間是櫻花、李花陸續盛開的季節，每年都吸引眾多人潮前來一覽山谷景色，無論是白日或夜晚的景色都各有奇美。想在新竹過年走春的朋友推薦給你以下的新竹一日遊行程！因上山路途較蜿蜒曲折，有熟悉路徑的司機帶領前往，可以更舒適地到達景點地區，讓你有吃有玩又有美景可賞！

首先來到新竹關西鎮的老景點－金勇番茄農場，來到這裡可以體驗採果的樂趣，認識來自世界各國的番茄們；接著去往山上人家森林農場欣賞令人心曠神怡的花季美景，不僅可以放鬆心情還能收獲美照；再接著走進充滿歷史感的日式木作建築－張學良故居，一窺少帥的人生故事，如此慵懶充實的行程非常推薦給想放慢生活步調、親近自然的朋友們！

苗栗採草莓

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冬天是草莓控的最愛，提到草莓就不得不提苗栗大湖草莓季，大湖的草莓園到了年節更是不少家庭會安排的過年景點呢！以為採採草莓很無聊嗎？現在的草莓園可不單單只是採草莓，現採現吃新鮮草莓是必備項目，另外還有豐富的草莓製品如冰淇淋、香腸、果醬等，既有特色又美味！除了草莓園，更有釀製草莓酒的大湖酒莊等景點，十分適合安排一日遊行程！如果是住在北部的民眾也可以到內湖採草莓喔！

南投紫南宮求錢母

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南投紫南宮是全台人氣前幾的財神廟之一，平時香火就很旺，到了春節特地前去求發財金的信眾們更是多到讓人瞠目結舌。尤其每年元旦發錢母的活動都吸引超長人龍，更有不少人不畏風寒前一天就在排隊！無論是想祈求財運順遂，又或是開店想求生意興隆，都推薦前去求個錢母保佑兼討個好彩頭～貼心提醒，出發前別忘了先複習一下拜拜的流程唷！

彰化包車一日遊

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春節連假到彰化，無論是走春祈福、拍網美照、親子出遊或是輕鬆旅行，彰化景點都能滿足你的需求！熱門景點如鹿港老街，進入老街宛如搭上時光列車，濃厚的復古氛圍完美體現台灣古早建築美學，無論在哪裡都能拍出氛圍感絕佳的照片；近年鹿港的新興人氣景點－桂花巷藝術村也非常推薦！桂花巷擁有多元的展演空間，假日更時常舉辦各項藝文活動、以及街頭藝人表演，十分熱鬧。還有小朋友最愛的扇形車庫，其中臺鐵人員利用廢鐵自製的兩具機器人最為吸睛，鐵道迷們千萬不可錯過！

想體驗彰化春節活動及順遊特色景點、美食、寺廟的朋友們，一日遊的選擇多到數不完！趕緊安排起來囉～

嘉義阿里山

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來到嘉義一定要去的國家級景點－阿里山國家森林遊樂區，擁有馳名國際的「五奇」景致：森林小火車、神木、雲海、日出與晚霞，是國人公認觀賞雲海、日出的最佳地點，到訪過的旅人都讚嘆不虛此行！

園區內多條森林步道各有不同的生態景觀。巨木群步道擁有最古老、且具生命力的檜木群；塔山步道山頂可縱覽阿里山森林遊樂區全景、欣賞變化萬千的雲瀑、雲海；嘉義縣政府後推出阿里山新八景：塔山奇岩、28號巨木、小笠原山、水山巨木、香林拱橋、慈雲觀景、神怡流瀑、阿里山神木遺跡等，皆是不可錯過的自然景致，新的一年不如就讓山林美景為你開啟篇章！

台南柳營尖山埤渡假村

過年走春，為了避開濕冷的冬天，往南部走絕對是最好的選擇！除了到高雄賞燈外，充滿歷史風情的台南也有不少景點值得一訪。無論是適合大人小孩一起前往的親子景點、或是充滿自然人文的安平古堡、四草綠色隧道等知名觀光地，感受百年歷史氛圍，還能體驗穿著旗袍漫步古城，也可以到關子嶺泡湯，療癒逛一整天的疲憊！

除此之外，喜歡水上運動的朋友們過年想來點不一樣的體驗，就到柳營尖山埤渡假村玩耍吧！環尖山埤湖畔興建而成的「柳營尖山埤渡假村」遊園行程超級豐富，不僅有漆彈、遊湖、踩船、獨木舟、SUP立槳還有游泳SPA的行程，適合全家大小一起出遊渡假。

園內景色秀麗、設備完善，遊湖可以盡享淺山埤塘湖光之美、還可見識多元的水鳥生態、享受森林浴或野炊露營樂趣，絕對是大人放鬆、小孩放電的好去處！

藍皮解憂號鐵道之旅

「藍皮解憂號」被稱為台灣最美路線火車，而其實它的前身為「藍皮普快車」是台鐵最有歷史的火車，現今重新打造成為觀光列車，一開賣就吸引許多人前往搭乘體驗。「藍皮解憂號」保留了原有的復古樣貌，例如吊頂電扇、可開式的車窗，過去的重整並不是將內裝全部換新，而是經過整理後維護了原有的古董韻味。

「藍皮解憂號」的行駛路線為南迴鐵路最美的微笑曲線，沿途可以將太麻里的海天一線盡收眼底，湛藍的海景讓人在這列車上彷彿忘卻了一切的煩憂。而此觀光列車在停靠各站時也刻意拉長了停靠時間，例如太麻里車站停靠了約40分鐘、金崙車站更是停靠了約90分鐘，讓旅客們好好享受每一站的特色，並且有充裕的時間可以欣賞秘境美景。

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