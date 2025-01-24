2025過年走春景點！全台走春一日遊：北中南 9 條走春路線，打卡、祈福、美食一次滿足

想要讓 2025 年的春節假期過得特別有意義嗎？從北台灣的暖心溫泉，到南台灣的璀璨燈會，我們精心規劃了 9 條精彩路線，要帶您發現不一樣的台灣新年味。在這篇全台走春一日遊懶人包中，無論你想要的是寧靜舒適的溫泉之旅，還是熱鬧非凡的廟會體驗，這些經過精心策劃的路線都能讓蛇年假期充滿難忘回憶。現在就跟著我們一起探索 2025 年最值得造訪的走春景點吧！

2025 過年走春景點｜北部走春一日遊推薦

台北北投走春：仙境般的地熱谷之旅

圖片來源/ RG 編輯 yun

北投是台北市著名的溫泉區，也是新年走春的絕佳選擇。可以先到北投溫泉博物館了解當地溫泉歷史文化，館內保留了日治時期的浴場建築，充滿懷舊氛圍。接著前往地熱谷，煙霧繚繞宛如仙境，附近還有溫泉蛋與滷味等小吃可補充體力。午後漫步於北投公園，或選一家溫泉旅館泡湯放鬆身心。最後到北投市場品嚐「營養蚵仔」、「矮仔財滷肉飯」等人氣小吃，為走春行程畫下完美句點。

宜蘭礁溪走春：療癒身心靈的自然探索

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宜蘭的礁溪溫泉區在新年期間熱鬧非凡。早上可到湯圍溝溫泉公園享用戶外足湯，開啟一整天好心情。之後前往「星寶蔥達人」，體驗三星蔥派 DIY，親手製作美味蔥派。午餐建議品嚐「添喜海鮮小吃」的平價海產料理。下午可以到林美石磐步道漫步，感受自然之美。若仍有時間，也能逛礁溪夜市或回到溫泉飯店享受碳酸氫鈉泉，緩解疲憊。

2025 過年走春景點｜中部走春一日遊推薦

台中市區走春：陶冶性情之藝術行程

圖片來源 / 勤美術館官方網站

若計畫到台中走春，可從擁有百年歷史的台中公園開始，欣賞優美湖景與古老建築。接著前往在 2024 年底正式開幕的勤美術館，感受當代藝術魅力。傍晚移動到逢甲夜市，品嚐各式小吃，夜晚則可漫步於綠川水岸廊道，欣賞周遭景緻，度過充實的一天。

雲林北港走春：祈福廟宇巡禮

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雲林北港素有「宗教文化重鎮」之稱，過年時最適合前往北港朝天宮為新一年祈求平安順利。再到供奉武財神爺的武德宮祈求財運亨通。午餐可享用北港知名的「老受鴨肉飯」，鴨肉鮮嫩多汁。下午漫步老街，品嚐麻油麵線、蒜頭餅等在地美食。晚上更可前往北港燈會，享受熱鬧年節氣氛。

2025 過年走春景點｜南部走春一日遊推薦

嘉義市區走春：偽出國日式新年

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喜愛日式風情的朋友，嘉義市區是絕佳選擇。可先至嘉義市立美術館參觀，欣賞日式與現代融合的建築。接著前往昭和十八 J18，體驗穿和服拍照，感受不一樣的年節氛圍。午餐品嚐在地火雞肉飯，下午漫步檜意森活村，尋覓新年伴手禮。晚上前往文化路夜市大快朵頤，享受美食作為一天的完美收尾。

台南市區走春：小吃與古蹟巡禮

圖片來源 / RG 編輯 yun

文化底蘊深厚的古都台南，處處驚喜不斷。一日行程可從孔廟出發，祈求文運昌隆。接著到國華街品嚐擔仔麵、棺材板等道地美食，順道逛逛海安路和新美街。夜幕降臨後移動到神農街欣賞古老街道，最後前往「普濟燈會」沉浸在燈海之中，感受新年的熱鬧氣息。

台南鹽水走春：璀璨浪漫遊燈節

圖片來源 / RG 編輯 yun

鹽水的月津港燈節每年都盛況空前。白天可先拜訪鹽水武廟，感受歷史氛圍。中午品嚐在地意麵，或至蜂炮體驗館試試特別料理。午後漫步月津港周邊，欣賞老街風光。夜晚正是燈會的精華時段，各式燈飾藝術與科技結合，為新年增添浪漫色彩。

高雄佛光山走春：平安祈福的佛教盛會

圖片來源 / 佛光山官方網站、RG 編輯 yun

佛光山是高雄知名景點，過年期間氣氛更顯熱鬧。建議一早參加新年祈福法會，為新一年祈求平安。接著參觀佛陀紀念館，欣賞宏偉建築與豐富佛教文物。下午可參加書法展、茶道體驗等新年文化活動。夜晚的新年燈會更是絢麗，燈飾點亮山頭，蔚為壯觀。

屏東市區走春：享受眷村風情

圖片來源 / RG 編輯 yun

屏東市區新年期間活動豐富。建議先至屏東公園走春，公園內新年佈置與各式小活動增添節慶氛圍。接著前往「勝利星村」，這裡是全台保存最完整的日式軍官宿舍群，體驗眷村文化。可品嚐川菜「想家的家」、古早味麵店「滿麵屋」、台式甜品「囍室」等在地美味。晚間欣賞屏東燈會，體驗濃濃年味。

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