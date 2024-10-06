盤點7大南部親子公園！ 這裡沒有塑膠罐頭遊具，讓親子開心體驗、玩到不想回家

公園好好玩！去公園，不僅是一個走入戶外的機會，更是帶小朋友放電、滿足感官刺激的場所，在具備五感刺激豐富的環境之中，能促進幼兒們肢體協調和思考等發展。然而在台灣，大大小小的公園那麼多，因此這回我們將目光集中在南部，嚴選了你不可不知的南部親子公園，那裡沒有塑膠罐頭遊具，而是結合地方特色和共融，提供親子們更多的選擇。

玩到不想回家！盤點7大南部親子公園

嘉義｜竹崎親水公園

位在朴子溪沿岸的「竹崎親水公園」，園區占地約12公頃，並以結合生活、生態和生產永續環境為主軸，將公園分為天空走廊、花仙子步道、特色吊橋、兒童遊樂場和公園展售中心。其中，天空走廊總長約為185公尺，且離地最高處達19公尺，是竹崎親水公園的亮點之一。另外，適合各種年齡層的花仙子步道，為無障礙的空間，能體驗漫步在森林的純粹與美好。

圖／IG@whg1006

地址｜嘉義縣竹崎鄉中華路

電話｜05 261 1181

台南｜健康綠洲公園

大船來了！「健康綠洲公園」的概念為複合遊戲船，將船體劃分為三層，包含甲板區、瞭望塔、攀網、攀岩牆、8公尺滑梯的中控區、約25公尺的雙軌滑索區等設施，讓小朋友在遊玩中，不知不覺地鍛鍊到肌肉和平衡感。特別的是，這裡的公共廁所不僅含親子廁所，更刻意以仿清水模及綠色金屬支撐柱打造，藉此讓公園維持一片綠意，充滿美感。

圖／IG@sheepmaymay

地址｜台南市南區健康路二段500號

台南｜大恩公園

鄰近台南大恩里活動中心的「大恩公園」，是以飛機為主題的兒童公園，有熱氣球彈跳床、戰鬥飛機旋轉遊樂設施，還有邊踩踏，螺旋槳便會隨直旋轉的直升機遊具，以及火箭造型的鞦韆，跟結合攀岩、繩網、滑梯的大型沙坑區等等，就連公園座椅的部分都是紙飛機的模樣，相信無論是小孩還是大人，都可以玩得開心。不過，大恩公園沒有公廁，有需要的話可以去旁邊的活動中心喔。

圖／IG@myumyuliu

地址｜台南市南區大同路二段750巷186號

高雄｜岡山河堤公園

高雄特色公園「岡山河堤公園」位在岡山舊省道岡山路旁，占地非常廣闊，整體以環狀步道為核心，連接竹林迷宮、迎賓廣場、觀星丘、椰林小徑、水上表演舞台及觀賞台，且夕陽景色也很值得一看，因此吸引當地居民和遊客造訪。而園內設施提供星空土丘滑梯區、竹林穿梭主題遊具、圓環溜索設施、輕功擺盪鞦韆區、共融式轉盤、共融式沙坑、長者體健區等等，完美符合不同年齡層的需求。

圖／IG@chang_hana0131

地址｜高雄市岡山區河堤路二段

高雄｜鼎泰公園

什麼？聽說龍貓巴士在高雄出沒！坐落於高雄市三民區，「鼎泰公園」最廣為人知的就是將滑梯、攀爬網化身為可愛的大貓巴士遊樂設施，此外還設有巨人天空城堡、蹦床、索繩滑軌等設計，在在展現出麻雀雖小，五臟俱全！不僅如此，由於公園內充斥著童話般繽紛的色彩，所以無論是假日還是平日晚上，總是吸引著許多孩子前來。

圖／IG@sharon6326

地址｜高雄市三民區裕誠路

屏東｜永大共融公園

「永大共融公園」的位置靠近屏東榮民總醫院，這裡原本是屏東市拖吊場，後來改建並打造為以海盜船為主題的公園，於2019年開放，是屏東首座大型沙坑結合遊樂設施的公園！公園內的木造海盜船結合了滑梯、平衡木和攀爬設施，且進入沙坑區需要脫鞋，而貼心的是有安排座椅，提供家長休憩。除了海盜船外，公園還有旋轉盤、鞦韆等，遊具不算豐富，但已足夠讓孩子們放電啦！

圖／IG@chumiwennytoffy_bwl

地址｜屏東縣屏東市永大路70號

屏東｜勝利公園

喜歡可愛動物嗎？屏東「勝利公園」為全台第一座以動物滑梯為主題的共融公園，裡頭有恐龍、章魚、貓、狗、鯨魚、大象、鱷魚等動物造型的滑梯，並且隨著滑梯高度不同，主要分成適合2至5歲的小小幼兒區，以及適合5至12歲的兒童區。提醒大家，勝利公園的公廁是瓢蟲造型，也建議大家接近傍晚或是天氣涼一點時再前去遊玩，因為有些滑梯是磨石子或金屬製，高溫恐怕會燙屁股唷。

圖／IG@joanne__dailylife

地址｜屏東縣屏東市蘭州街4-1號

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