台灣夏日露營區推薦！森林系、玩水系、豪華露營區挑選指南

台灣擁有豐富的自然資源和多樣的地形，山林間的幽靜、高低海拔林相的差異，河流的清涼又或是奢華的露營體驗，都能滿足不同露營愛好者的需求。本篇文章推薦幾個適合夏日露營的露營區：分別介紹森林系、玩水系以及豪華冷氣系露營區，幫助你選擇最適合自己的夏日露營區地點！





台灣夏日露營區推薦地點

這個夏天想和家人朋友一起去露營放鬆，卻又怕天氣太熱嗎？別擔心～本篇夏日露營文章推薦你幾間超人氣森林系、玩水系、豪華冷氣系露營區，適合夏日露營的地點推薦，快快收藏起來，分享給你喜愛露營的朋友吧！免裝備豪華懶人露營讓你不用再大包小包，只要人到現場就能體會夏日露營的美好。









夏日露營區 森林系露營推薦

# 夏日露營森林系 - 蟬說：霧語

▲台灣夏日露營區推薦——蟬說：霧語 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

關於霧語：位在海拔1200公尺之上的「霧語 WooYuu」因地形優勢，非常容易可以看到壯闊的雲海景象

園區時常被霧氣環繞，如同蓋上一層薄紗，遠眺望不穿，近看才見其美麗的樣貌，開著車穿過蜿蜒的山路，遠離都市所帶來的壓力、煩擾，靜謐地在雲海之上聆聽山與雲之間的對話，在一泊二食的住宿體驗中充分感受到自然的美妙以及當地風情的獨特！

地點：新竹縣五峰鄉白蘭315-5號

入住時間：14:30

退房時間：11:00





# 夏日露營森林系 -【山上種樹】

▲台灣夏日露營區推薦——山上種樹 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

山上種樹 x Glamping 柴燒泡湯，具有可包區森林系狩獵帳，牛樟森林休閒農場奢華露營、森居秘旅

位在苗栗山中的一個極致森居體驗，有全台最大狩獵帳住宿體驗，等待您們光臨～共享竹林里的秘境旅居！配備奢華烤爐、柴燒式溫泉池、攀岩造景及原木樹屋。

地點：苗栗縣大湖鄉義寮道8號

入住時間：15:00

退房時間：10:00





# 夏日露營森林系 - 野石森林露營區

▲台灣夏日露營區推薦——野石森林露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

野石森林露營區位於宜蘭縣大同鄉，是戶外森林系主題的露營區，適合大小家庭、情侶、朋友，可獨立式包區，營區配有獨立洗手台及插座、戲水池、遊樂區及魚池、提供BBQ、地墊，可在營位上烤肉（需墊板保護石頭）歡迎露營車進駐，地理位置離市區近（最快15分鐘到羅東）。

地點：宜蘭縣大同鄉寒溪村寒溪巷76號之25

入住時間：13:00

退房時間：12:00





夏日露營區 玩水系露營推薦

# 夏日露營玩水系 - 安農露營區

▲台灣夏日露營區推薦——安農露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

安農露營區為夏天露營的好去處，有山、有水、可以烤肉。園區內有被山環抱的山泉水游泳池，泳道約50米長，水道寬敞、水質清澈、環境乾淨，泳池旁邊還設有露營區。此處最有看頭的是設在標準泳池旁邊的兒童戲水「螃蟹池」，雖說是螃蟹池，但外觀造型相當特殊，被不少遊客戲稱「墓園戲水池」，戲水池也維護得相當好，適合親子一起前往游泳。

地點：宜蘭縣三星鄉266宜蘭縣三星鄉義德路58之8號

入住時間：14:00

退房時間：11:00





# 夏日露營玩水系 - 清水那方

▲台灣夏日露營區推薦——清水那方 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

清水那方懶人免裝備豪華露營區區位於社頭鄉山腳路一段，臨八卦山脈西麓，鄰近清水岩遊憩區、清水岩寺、長青自行車道，園區面積約11公頃，目前規劃有服務中心、停車場、遊憩區、野餐區、活動草坪、森林免裝備豪華露營帳篷、活動廣場、美食餐廳等，其中每個免裝備豪華露營帳篷有12坪超大空間，挑高5米，villa式獨立樹林庭院、五星酒店床鋪設施、獨立冷暖空調設備、每帳獨立衛浴、Spa浴缸。

社頭清水岩溫泉露營區鄰近社頭清水巖，為中部三大名巖之一。清水岩一帶風景優美宜人、產出溫泉，在人文與自然資源的交織薰陶下，成為全台首創優良懶人免裝備豪華露營區。豪華免裝備露營帳篷Glamping，遠超乎您的想像，全台首創溫泉Spa懶人免裝備豪華露營 就在清水那方。

地點：彰化縣社頭鄉埤斗村山腳路一段268號

入住時間：15:00 – 21:00

退房時間：11:00





# 夏日露營玩水系 - 水与松森林莊園

▲台灣夏日露營區推薦——水与松森林莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

您一定要體驗一次的精緻懶人露營，「精緻」，園區的五星級設施、異國美食與自然景觀皆出自精心設計，細心讓您體驗的到；「懶人」，您所需的一切，我們都準備好了，您只需攜帶個人用品與輕鬆愉快的心情，即可入住。

水与松位於南投埔里鎮，專注為每位旅客帶來精緻露營體驗。園區可觀賞落羽松、享受無邊際游泳池、亦提供高級衛浴與寢具，讓您睡的舒服安心。來到這裡，除了享受大自然的清幽環境，我們亦舉辦 DIY 手作活動，讓全家大小一同參與享樂。園區更準備了豪華的海陸晚宴，為您帶來味蕾饗宴。

地點：南投縣埔里鎮南村里南村路9-7號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





夏日露營區 豪華冷氣系露營推薦

# 夏日露營豪華冷氣系 - 陌野露營車驛站

▲台灣夏日露營區推薦——陌野露營車驛站 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

陌野露營車驛站位於日月潭風景區內，步行即可到水社碼頭、711，交通地理位置方便，若您想一覽日月潭美景，又想有別一般觀光客至日月潭的住宿，那就千萬不要錯過陌野露營車驛站！這裡提供豪華露營車、獨立露臺、寵物友善住宿，歡迎您攜帶家人朋友、寵物一同來遊玩！

地點：南投縣魚池鄉水社中山路291號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





# 夏日露營豪華冷氣系 -丹內‧丹內野奢莊園

▲台灣夏日露營區推薦——丹內・丹內野奢莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

丹內‧丹內野奢莊園，位於新北市貢寮區，來這裡您可「傾聽綠色海洋的寧靜」，來貢寮學習新的生活態度，等待不是浪費時間而是預備一個新的開始，等一杯咖啡，享受漫無目的的平凡幸福，等一下腳步，把急促的生命節奏放慢，等一組四季，看星辰轉變、萬物遷徒，等一個刹那，在照虹的雨中看見彩虹，等一個相遇，在青山小徑與蒼穹之中。

森林是大自然創造的一大奇蹟，在丹內這裡擁有獨一無二的「里山生態聚落」我們擁有北台灣最隱密的一片土地，在這個聚落裡學習與大自然共生，在這裡你可能會遇上山羌、黑鳶、台灣藍鵲、領角鴞、藍腹鷴等珍稀的森林原住民，期待你來貢寮，一起體驗丹內丹內生態之旅！

地點：新北市貢寮區228新北市貢寮區仁和路21號

入住時間：15:00 – 18:00

退房時間：11:00





# 夏日露營豪華冷氣系 - 曼漫落羽松奶凍車莊園

▲台灣夏日露營區推薦——曼漫落羽松奶凍車莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

宜蘭三星，曼漫落羽松奶凍車莊園，是曼漫旅宿集團的第五館，坐落在落羽松森林裡，讓您身心靈，投入在靜謐的大自然懷抱中。獨家特有的奶凍車，配有吊隱式變頻冷暖空調、衛浴設備、床組及大面積的星空窗，融合時尚元素的設計及配色，舒適的住宿環境，讓您能享受懶人露營的樂趣。可容納8-12人包區住宿，提供烤肉區、戲水池、星空電影院設施，是您來到宜蘭的最佳選擇。

地點：宜蘭縣三星鄉宜蘭縣三星鄉日興一路191路

入住時間：15:00

退房時間：11:00





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