逃離酷暑！ 台灣4大「清涼行程」 讓你一秒涼爽

【文・莊士賢】

炎炎夏日，想要暫時遠離炙熱的陽光，又想要享受一趟完美旅行的旅人，旅遊平台Booking.com推薦「台灣 4 個夏日必去行程」，旅人可加以參考為自己規劃「涼」夏行程！

炎炎夏日，來個「涼」夏行程最Chill！（圖片提供＝iStock）

推薦1「墾丁」 各式水上活動好清涼

每逢夏季，有各式水上活動的墾丁是備受青睞的旅遊地點，旅人可體驗成為「海洋遊俠」的旅行。喜歡快樂享受陽光的旅人可在墾丁同時享受在海邊踏浪及在太平洋乘風破浪的衝浪體驗，來到這，旅人定能感受到夏日清涼氣息。

墾丁是夏日深受旅人喜愛的旅遊點之一。（圖為墾丁悠活渡假村，圖片提供＝Booking.com）

推薦2「阿里山」 森林享受天然冷氣

高山是遠離夏天熱浪的避暑好去處，走訪阿里山森林園區享受芬多精，同時體驗天然冷氣，還可欣賞日出與雲海美景，以及拜訪千年神木。喜愛挑戰的旅人，可選擇適合自己的山線，規劃今夏的征服百岳之旅。

推薦3「宜蘭」 包棟民宿避暑兼狂歡

想和親朋好友一起狂歡，但又想躲避豔陽？包棟旅遊方式是理想選擇之一。旅人可入住宜蘭的民宿並且包棟，和平日難得相聚的親朋好友們享受夏日假期，及留下難忘的旅遊回憶。

推薦4「大溪」 放空暫離繁忙生活

氣候炎熱容易令人心煩氣躁，向暫時遠離忙碌生活的旅人，不妨走大溪，選擇自己喜歡的住宿地點來個「放空之旅」，讓自己Cool Down一「夏」！

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