新北夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店

今天晚上，你有什麼安排？不想待在家，卻又不知道該去哪裡？如果你是新北市民，那你真幸運，因為新北有許多適合晚上去的新北景點！本篇，我們盤點了淡水、北海岸營業到很晚的店家，有的是夜景咖啡廳，有的則是深夜食堂或日式居酒屋，而有的適合一個人，有的則適合情侶夫妻或三五好友一起。今晚，不妨用美食或夜景，為一天畫上完美的句點吧！

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新北景點：盤點7家夜生活推薦

鹿邊咖啡

「鹿邊咖啡」位在新北石門，不僅坐擁北海岸夕陽美海景，更是營業到凌晨三點的深夜咖啡廳。鹿邊咖啡提供火鍋、三角披薩、熱壓吐司等餐點之外，還有黑胡椒牛柳、南洋咖哩雞、梅干扣肉等主食，而位置主要分為戶外座位區和室內座位區。特別推薦大家在天氣不錯時前往，坐在戶外躺椅上看夕陽，吃吃東西、發發呆，一路體驗到夜幕低垂的景致。

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地址｜新北市石門區台2線

電話｜0963 339 402

營業時間｜13:00-03:00

淡水長堤LB Cafe

淡水河景第一排美景在這！「淡水長堤LB Cafe」從中午營業到夜間，是淡水望海、賞夕陽的秘密基地，用餐空間可選室內，或樓天台以及騎樓的半戶外區，而店家飲品的選項豐富，提供義式咖啡、塞風式咖啡、鍋煮奶茶、冰沙咖啡、啤酒等等，餐點則有鬆餅、燉飯、義大利麵、三明治等菜色，無論是想喝個咖啡還是飽餐一頓，相信淡水長堤LB Cafe都可以滿足你。

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地址｜新北市淡水區中正路21巷9號

電話｜02 2622 2652

營業時間｜11:00-22:00

蔦燒日式居酒屋-淡水新市店

許多上班族下班後都直奔的「蔦燒日式居酒屋」，店內營造日式氛圍的環境，且越晚人越多，越晚越熱鬧！蔦燒日式居酒屋提供各種串燒、一夜干、烤物等料理，而人氣餐點有明太子烏龍麵、和牛握壽司、炙燒干貝、蔥花雞腿肉、起司台灣小黑豬、醬燒雞皮等等，每道菜都給予了滿足和驚喜，且店家把客人當朋友般招待，親切服務讓人印象深刻。

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地址｜新北市淡水區新市一路三段143號之1號

電話｜02 2626 0426

營業時間｜17:00-00:00

Prost BAR

一個人想喝酒，該去哪裡？來到「Prost BAR」，能享受彷彿置身歐洲的錯覺，是特別適合獨自獨飲的酒吧。Buddy Bar角落酒吧主打來自多個國家的精選啤酒，例如比利時、波蘭、英國、立陶宛、匈牙利、德國、日本、義大利等等，一時之間恐怕面臨選擇障礙！老闆專業又親切，會向有需要的客人介紹啤酒，難怪不少人願意一訪再訪的淡水酒吧。

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地址｜新北市淡水區中正路233-2號

電話｜0939 277 388

營業時間｜17:30-02:00

Buddy Bar角落酒吧

鄰近淡水捷運站的「Buddy Bar角落酒吧」，從門口燈光就可以感受到專屬於夜晚的氛圍，踏進店內更是可以跟著音樂搖擺，讓人想一探究竟。Buddy Bar角落酒吧的酒單選擇豐富，而調酒還可依照個人喜好做客製化調整，此外更有不少客人是為了店家的食神羊肩排、經典翼板牛等排餐前來，所以肚子餓了也不用擔心，是適合相約小酌聊天的好地方。

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地址｜新北市淡水區鼻頭街15號

電話｜0933 750 946

營業時間｜19:00-02:00（週二公休）

渡船人

「渡船人」位在八里渡船頭老街附近，據悉老闆開店的初衷，是想為大家建造的避風港與訴苦地，如今他真的做到了！渡船人兼具景觀咖啡廳和酒吧，主要提供沙拉、特調飲品、薄餅、炸物、甜點，餐點平價又好吃，而與此同時店家還是寵物友善餐廳，更有賣寵物健康餐，歡迎客人帶狗狗貓貓一起，共度美好時光，感受到滿滿的自在與舒適。

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地址｜新北市八里區渡船頭街21巷7號

電話｜02 2610 4561

營業時間｜16:00-00:00（週二公休）

咖啡公園

同樣也是位於新北石門的「咖啡公園」，是很難得不限時的北海岸咖啡廳，菜單的品項也很簡單，除飲料之外，提供厚片土司、熱壓吐司、披薩、鬆餅和美式炸物等等。值得一提的是，咖啡公園的戶外用餐空間非常遼闊，挑個喜歡的位置，就能近距離欣賞海景，很適合情侶在這邊用餐、談心。

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地址｜新北市石門區台2線28K

電話｜0910 268 255

營業時間｜13:00-03:00

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