3.5米高粉紅貓PINGO登台！ 韓國人氣「ZIZONE」期間快閃台北、高雄 百款周邊精選小物買爆

粉絲們尖叫了！ 全台首家韓國超人氣品牌「ZIZONE夏日假期期間限定店」，將於台北及高雄盛大開幕，除了設置拍照打卡點，帶來近百款設計新品與全球首發「絨毛玩偶盲盒」外，高雄場還有3.5米高PINGO粉紅貓進駐，粉絲們一定要追！

圖／ZIZONE期間限定店提供

韓國人氣插畫ZIZONE在亞洲快速竄紅，三位不同個性人偶的粉紅貓PINGO、大耳鼠Z.Z、吐司鳥BREAD18」一起發生了許多趣事。以「夏日假期」為概念，ZIZONE首次來台開設期間限定店，從7月5日至9月22日於華山1914文創產業園區3B館1F玻璃屋，以及7月25日至9月9日於統一時代百貨高雄店1F迎接大家。

圖／ZIZONE期間限定店提供

台北期間限定店獨特的玻璃屋外觀，以「藍色和黃色」雙色打造明亮的撞色風格，從遠處就可看見穿上黃色鳳梨花襯衫、頭戴黃色墨鏡的「粉紅貓PINGO」，以及可愛的「賣萌照」拍照區！在高雄店入口處有一座3.5米高的巨大粉紅貓PINGO氣偶，PINGO悠哉地坐在草皮上，等待著粉絲的到來與拍照。

圖／ZIZONE期間限定店提供

圖／ZIZONE期間限定店提供

ZIZONE一口帶來了將近百款周邊商品，其中全球首發「絨毛玩偶盲盒」一定要收，有廚師服裝、甜甜圈造型、游泳圈造型等四種造型的粉紅貓PINGO，還有可愛的「Z.Z+BREAD18雙人組」和「隱藏版」等。從居家、文具到3C、生活小編，統統全部帶回家，

圖／ZIZONE期間限定店提供

迎接暑假的到來，「黑松C&C氣泡飲」與「ZIZONE」更聯名推出可愛的設計瓶身，即日起至7月16日15:59，購買C&C夏日假期活動商品任乙瓶，登入瓶蓋序號可立即抽ZIZONE週邊好物！

圖／ZIZONE期間限定店提供

ZIZONE「夏日假期」台北期間限定店

日期：2024年7月5日～2024年9月22日

地點：華山1914文創產業園區 （3B館1F玻璃屋）

ZIZONE「夏日假期」高雄期間限定店

日期：2024年7月25日～2024年9月9日

地點：統一時代百貨 高雄店1F（高雄市前鎮區中華五路789號1F）