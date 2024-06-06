端午節除了划龍舟還能幹嘛？探索６大超好拍「龍主題」宗教與休閒景點

在台灣，龍不僅是神話與傳說中的生物，它還深深植根於島嶼的文化與日常生活之中。這些神聖的生物象徵著力量、智慧和好運，常被融入寺廟建築和公園設計中，成為賞心悅目的裝飾元素。

今天，我要帶領大家一起探索台灣六大以龍為主題的景點，從古老的宗教聖地到充滿活力的公園，每一處都展示了龍的獨特魅力和文化意義。無論你是尋求心靈的寧靜，還是想親身體驗台灣豐富的文化遺產，這些地方都值得你專程前往探訪。讓我們一起開啟這場龍的奇幻之旅吧！

麻豆代天府

麻豆的代天府是信仰與娛樂的完美結合，這裡除了有主要供奉五府千歲的廟宇外，還有著十八層地獄與天堂區的關卡，寓教於樂的內容無論是大人小孩都能玩得開心。其中十八層地獄區以陰暗的場景模擬地獄中的關卡審判，搭配聲光效果呈現，讓人不寒而慄。天堂區則能讓在歡樂的音樂下走上階梯，最終抵達出口處從高處俯視整個廟宇的美麗景致。麻豆代天府讓你能夠在感受信仰之餘，也帶來深刻的視聽體驗，成為南台灣獨一無二的寓教於樂之地。

IG: jiachi_photographer

地址：台南市麻豆區關帝廟60號

開放時間：每日 08:00–21:00

電話：06 572 2133

碧山巖開漳聖王廟

碧山巖開漳聖王廟位於台北市，是一座歷史悠久的古廟，供奉開漳聖王陳元光。廟內的龍柱和龍壁以細膩的雕工著稱，象徵著神聖與權威。從廟中可以俯瞰台北盆地的美景，是一個結合了宗教信仰和自然景觀的靜謐場所。

IG: john_han11

地點： 114台北市內湖區碧山路24號

營業時間： 每日 05:00–21:30

秀水龍騰公園

彰化的『秀水龍騰公園』內，矗立著兩座巨大的金龍，是這裡最具代表性的地標。你可以與這些金龍近距離合影，感受其雄偉壯觀。公園內設有涼亭、蓮花水池和散步步道，成為假日運動休閒的理想去處。

IG: qqsweet1982

這兩座金龍圍繞成一個圈，象徵著雙龍搶珠的景象，圈中心有一顆龍珠，充滿神秘與力量。在這裡繞著金龍走一圈，你將體驗到這獨特的設計與文化意涵。來『秀水龍騰公園』，不僅能享受大自然的美景，還能感受到濃厚的傳統文化氛圍。

地址： 504彰化縣秀水鄉民主街279巷

營業時間：24 小時營業

電話號碼：0938 525 496

中寮鄉金龍山法華寺

南投的朝聖景點中寮「金龍山法華寺」絕對不容錯過。這裡有一條長達80米的金光閃閃巨龍，在廟前飛舞，全身散發出耀眼的金色光芒，吸引著每一位來訪者的目光。此外，廟前還有極具匠心的鳳凰迎賓，精緻的雕工和震撼的視覺效果令人讚歎。

IG: qqsweet1982

無論是尋求心靈的寧靜，還是祈求全家人的健康平安，金龍山法華寺都是值得一訪的聖地。來這裡上香，保佑全家幸福安康，感受傳統宗教文化的魅力吧！

地址： 541南投縣中寮鄉永樂路106號

營業時間：每日 08:00~17:00

電話號碼： 04 9269 2171

蓮池潭（春秋閣）「龍虎塔」

高雄蓮池潭的春秋閣與龍虎塔是著名的旅遊景點。龍虎塔以其獨特的建築風格和鮮明的色彩吸引遊客，爬上塔頂可俯瞰蓮池潭全景。塔內裝飾著龍的圖騰，象徵著祥瑞與力量。走過龍口入虎口，據說能夠轉運帶來好運。

特別注意：2024年目前整修中，預計2025年上半年整修完成。

IG: xia_n55iw

地點： 高雄市左營區蓮潭路

營業時間： 全年無休，目前整修中

馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟

馬鳴山鎮安宮供奉的王爺非常特殊，被稱為『五年王爺』。實際上廟中祟奉有十二位王爺，但因為每逢五年才舉行一次大型祭典，因此得名「五年千歲」。五年千歲公園是以奇岩異石為主體架構的寺廟主題公園，擁有高山石林的庭園景觀、宏偉的九龍巨船、美麗的景觀鵲橋，以及隨處可見的大小瀑布和蜿蜒石洞地道。

IG: qiuung

園內還設有許多神像石雕，包括三十六天罡、七十二地煞、六十太歲星君和十八羅漢懸崖等，這些琳瑯滿目的特色景觀，讓五年千歲公園成為全台首座，也是面積最大的寺廟主題公園。來這裡不僅能欣賞壯麗的自然景觀，還能感受到濃厚的宗教文化氛圍。

營業時間：每日：05:00–21:00

電話號碼： 05 697 3150

主神： 五年千歲十二王爺

地址： 634雲林縣褒忠鄉馬鳴村鎮安路31號

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