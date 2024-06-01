週末家庭帶小孩放電好去處！4間「中部親子農場」主題推薦&特色評比

現代人口多集中於都會地區，與孩子一同親近大自然，除了呼吸新鮮空氣認識生態，也可以增進親子之間的感情。台中親子農場多位於近郊或彰化，每間在主題、生態多樣、動物豐富度上各有不同，以下帶來四間位於台中的親子農場，選擇最適合自己孩子的農場，享受靜謐的自然時光。









1. 正實親子農場

圖 / 正實親子農場

圖 / 正實親子農場

🏠地址：彰化縣北斗鎮斗苑路二段770巷86號

💸收費：3 歲以下免費入園，身心障礙者及陪同者 $5，3 歲以上門票 $100

🕰營業時間：週一至週五 10:00-17:00，週六日 09:00-18:00

正實親子農場位於彰化北斗，坐落於鄉間小道中，有附設停車場。停車場左邊就是雞舍，一入場就會停到明亮的雞鳴聲。農場動物種類多元，包含鴨、鵝、鴕鳥、烏龜、梅花鹿、鼠兔等，也可以餵食動物。假日則會有魔術、街頭藝人表演，或是可愛的卡通人物大玩偶到處走動跟孩子拍照互動，活動豐富！

正實親子農場最大的特色是可以看到母雞下蛋外，還能自己撿雞蛋。農場撿雞蛋服務會提供雞蛋紙盒，10 顆可以裝滿一盒，且農場員工很常清理地板，異味不會很重，撿到的雞蛋，回家煮來吃，在成就感的加持下吃起來特別美味。另外氣墊城堡跟水池也是小孩的最愛，員工會在旁照看，說是親子假日出遊首選也不為過。





2. 赤腳ㄚ生態農莊

圖 / 赤腳ㄚ生態農莊

圖 / 赤腳ㄚ生態農莊

🏠地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

💸收費：100 公分以下兒童 $100，100 公分以上 $150，長者 $100

🕰營業時間：週一至週日 09:00-18:00

赤腳ㄚ生態農莊位於台中大雅區，附近有 74 號快速道路，交通方便且佔地廣大。這農場有室內及室外區域，草皮、菜園、戲水池等，設施多元，動物則有柯爾鴨、兔子、白羊等等，更有各種豐富的生態區域，如魚群、生菜、可食用的植物等區域。因為園區活動多與場地廣大，是許多幼稚園戶外教學的勝地，嬉戲聲絡繹不絕。

赤腳ㄚ生態農莊一入園就能看到一大片可以讓孩子奔跑的草皮，周邊有許多可愛裝置藝術跟遊樂設施，孩子總是玩得不亦樂乎！多樣化活動如 DIY 手作教室、戲水池玩水，戲水池高度只有到大人的腳踝，很適合小小孩遊樂。假日甚至會安排魔術、雜耍或是街頭藝人演唱。是一間適合小孩玩耍大人放鬆的農場。





3. 京業馬場兔樂園

圖 / 京業馬場兔樂園

圖 / 京業馬場兔樂園

🏠地址：台中市石岡區豐勢路山下巷3-3-2號

💸收費：90 公分以上 $150

🕰營業時間：週三、週末 09:30-17:00

京葉馬場兔樂園位於台中石岡區，設有專屬停車場停車。農場是台中市同理心協會之家配合的農場，裡面的動物是可以領養的，種類相當多元，且動物行動不受地域限制。場地整體規劃簡單、風格原始，以半圈養的方式照顧這些動物，是一個非常好讓小朋友近距離接觸動物的生態休閒農場。

在農場餵養動物的過程中，工作人員會不斷的宣導正確的餵飼料的方式，也會一直介紹小動物們的習性，或是讓大家跟鴕鳥拍照等，好玩之外，也學習了許多知識。另外，工作人員會帶著遊客走秘徑去找尋水豚，並解說應用不打擾的方式，靜靜觀看水豚媽媽是如何照顧寶寶，對小孩來說，會是有趣又可以學習的一次體驗。





4. 享自在生態園區

圖 / 享自在生態園區

​​ 圖 / 享自在生態園區

🏠地址：台中市北屯區東山路二段民興巷民興路207-5號

💸收費：門票 $100，70 歲以上與 6 歲以下免費入園

🕰營業時間：週一至週五 10:00-17:00，週末 10:00-17:30

享自在生態園區位於台中市大坑山區，園區有三個停車場，停車相當方便。享自在的森林住宿園區有規劃一小區的親子農場，有可愛的波爾羊可以餵食。整個園區動線規劃和分區明確，沿著步道往下走，旁邊有蜿蜒的小河流，裡頭有許多的魚也可以餵食。農場最大特色就是水上落羽松造景，坐下靜靜閉眼，休息，感受一下森林浴。

一走進園區，就能看到一整片的水上落羽松映入眼簾，還能在水上棧道欣賞一整片的落羽松，相當愜意放鬆。落羽松廣常旁的廁所，備有尿布台，對嬰兒還在強褓中的父母們，相當貼心。帶著孩子餵食羊咩咩，漫步於落羽松的森林步道，對於父母來說，是難以言喻的悠閒親子生活。

以上為本次台中親子農場推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗了 4 間台中或中部的親子休閒農場。一般台中親子農場入場門票入場費大約落在 $200 以下，且可折抵園內消費，是一個平假日想帶孩子出遊，不花大錢又能收穫滿滿的好選擇，並且帶著孩子認識動物、生態及大自然，絕對是假日帶小孩放電的好選擇！





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