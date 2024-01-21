快訊

113學測／62歲另類考生...衛福部前司長黃林煌為「這原因」重考大學

飛機上最安全的位置在哪？飛安專家說實際答案可能會讓你失望

ECFA不排除終止！陸官媒：不能讓民進黨享受紅利又違反規定

文創綠意小旅！ 雙北兩輪快意追風隨興上路 發現老眷村新活力

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

不想跑太遠、也不想被市區塞車困住， 那就租台機車兩輪乘風快意旅行。到台北城南的小巷子裡，發現老眷村展現新活力，再去台北近郊一訪仙氣飄飄社群打卡熱點，最後在新店河畔下午茶度過假日時光。

　

蟾蜍山煥民新村 在鬧區台北遇見小九份

循著基隆路與羅斯福路熱鬧的街口轉入小巷子裡，周遭安靜下來，這裡竟有處遺世獨立的聚落「蟾蜍山煥民新村」。過往由於瑠公圳闢建流經，日治時期農業試驗所設置在此，因此日式辦公廳舍以及員工宿舍就逐漸繞著山坡興建出現。後期又被列為軍事重地設置軍事設施，也讓這座小山成為了有公家宿舍、列管眷村、自立營造一同共生的特殊景觀。特別的是因為依靠山坡而建，在小巷弄裡要循著樓梯台階慢慢向上走，從下往上看的民居錯落在兩旁，以「王」字型構築成的聚落樣貌，像極了九份山城，所以也有「台北小九份」的美名。目前在地居民積極以「永續山城眷村」模式，希望能完整保留山城眷村模樣呈現文化內涵與過往歷史意義。

　

大杵臼 ส้มตำครกยักษ์ พี่ตุ้ย 一秒來到泰國街邊暢快感

老闆娘來自於泰國東北，嫁來台灣後與妹妹一起合作，在自來水園區後方開起泰式街邊小吃店。這裡主打東北伊善料理。最多品項的就是青木瓜美食，原因就在於東北料理最擅長用青木瓜來呈現，大杵臼提供的青木瓜菜單就超過10種以上，相較於其他地方的口味，多了辣與甜，搭配一口純正的泰式奶茶解解辣，非常過癮。

因為冬天的到來，冬陰功海鮮火鍋或依善火鍋最受歡迎，濃郁椰香湯頭上桌的冬陰功海鮮火鍋，佈滿豬肉、蝦子、再加入媽媽麵一起熬煮，越來越濃郁的濃湯中，麵體吸滿椰香甜美與海鮮味，品嘗後暖身暖心。

　

銀河洞登山步道 由山腰斷崖直下的飛瀑祕境

近年來IG上爆紅的台北近郊打卡仙境，也因為距離城市鬧區不遠、山路路途簡單不難，深深受到大小朋友、網紅的喜愛。銀河洞位於楣子寮溪的上游高處，從入口處緩緩沿著步道階梯往上爬，只要約莫15-20分鐘左右就可以抵達山洞處。這裡是內凹山壁所形成的山洞，最特別的就是鑲嵌山壁中供奉著觀世音菩薩的那座小廟。右側是緊鄰著的飛瀑、前方則是被綠色森林與靈氣充滿的蓊鬱。如果不累還可以到後方的呂洞賓廟，近距離摸到瀑布感受清涼水氣滋潤。而若是健行勇者還可續走往步道延伸，最終可抵達貓空地區。

　

綠河咖啡 躲在新店河畔的日式宅中喝一杯美味

坐落在新店環河路的一角，在車流量大的路旁，綠河咖啡像是城市的祕密基地，安靜等著遊客上門。顛覆傳統一樓就是金店面的做法，綠河咖啡故意把一樓關起來，要進門則需走上窄窄的樓梯才能上到接待的二樓。點餐、烘焙、製作咖啡均在二樓，室內空間以簡潔白色與木頭色為主調，散發濃濃的日式風情。除了精選咖啡，每日限量的甜點均會公告在粉絲專頁上，例如季節性才吃得到的小橘子烏龍生乳酪深受歡迎，小巧砂糖橘被底下的烏龍生乳酪完整撐托，一口吃下，濃郁烏龍乳酪味同時被清爽甜感的水果包覆，口感絕妙。

　

裕隆城 好買好逛複合式商場

這裡是新店最受歡迎的複合式百貨商場，以「眾人之所．明日之城」定位來打造出一座立體微型城市。集所有購物、娛樂、閱讀、展演、電影於一身的裕隆城已經在9月底隆重開幕，誠品生活新店進駐最大的萬坪空間，百貨商場內有超過250間品牌加入。若是騎乘電動車來，在B1的專屬電動車充電空間裡，車子就能直接停放於此，透過下載APP清楚流程與介面指引，開始為機車充電。在裕隆城裡輕鬆走逛、享受美食、感受被藝文洗禮。

　

景點資訊

蟾蜍山煥民新村

地址：台北市大安區羅斯福路四段119巷66弄12號

網址：huanminvillage.taipei

電話：02-2377-7300 #10

時間：街區24小時開放

注意事項：路程皆為民居住家前，請勿喧嘩或任意破壞家物

　

大杵臼 ส้มตำครกยักษ์ พี่ตุ้ย

地址：台北市中正區思源街1號

FB：大杵臼 ส้มตำครกยักษ์ พี่ตุ้ย

時間：17:10-凌晨02:00

消費：皮蛋青木瓜140元、冬陰功海鮮火鍋399元、依善火鍋499元

　

銀河洞登山步道

地址：新北市新店區銀河路銀河洞入口

時間：24小時，但天色暗後不建議進入

　

綠河咖啡

地址：新北市新店區環河路100號

時間：11:00-19:00

FB：綠河Green River Roastery

消費：熱拿鐵140元、手沖咖啡180元起、小橘子烏龍生乳酪160元

　

裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.yuloncity.com.tw

時間：10:00-21:30，週五六至22:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 火鍋 裕隆城

延伸閱讀

「大肉盤火鍋＋自助吧吃到飽」420起！連3天「買1送1」

咖啡控快補血！王策咖啡新春濾泡包禮盒 預購買10送1

場面驚悚！女顧客突端火鍋「潑向鄰桌」 警方揭背後原因

影／戰鬥藍炫風橫掃最深藍區 趙少康疾呼新店贏就全贏

相關新聞

文創綠意小旅！ 雙北兩輪快意追風隨興上路 發現老眷村新活力

不想跑太遠、也不想被市區塞車困住， 那就租台機車兩輪乘風快意旅行。到台北城南的小巷子裡，發現老眷村展現新活力，再去台北近郊一訪仙氣飄飄社群打卡熱點，最後在新店河畔下午茶度過假日時光。

在自己的城市旅行！盤點都市偵探李清志眼中的台灣「怪獸建築」

「都市偵探李清志」以台灣城鎮建築旅行為主題領路，帶領走進家鄉各地的四十座名建物裡，迷失流連在各地獨有的人情場域風景裡，不僅由建築大師分析建物的賞析重點，分享建築名家的觀察和洞悉，這次就在我們自己的土地

全台觀星景點！到沒有光害、視野開闊的觀星點欣賞仰望滿天星斗，感受大自然的浪漫

只有在光害少、天氣晴朗的夜晚，才有機會一抬頭就看到滿天星斗。觀星須講究天時地利，今天要分享全台適合觀星的景點，平時在繁華的都會區，頂多只能在夜空中看見月亮和幾顆比較亮的星星，到這幾個地方過夜旅行，晚上不知道該安排什麼行程時，不妨就抬頭仰望星空吧！

盤點8間藏在森林中的餐廳！山城秘境的老宅、童話森林的玻璃屋

搜尋森林裡的全台美食！水泥城市中缺少綠意環境，忙碌的工作壓力讓人喘不過氣，好想大吃大喝，好想到郊外走走，而時下最流行的森林系餐廳風，一次滿足所有願望。被滿滿的綠色植栽包圍，舒緩在都城市的緊繃感，無論是網美打卡風、森林野餐風、山城老宅風，都能讓你放空一整天，療癒身心靈。在森林裡大口呼吸，沐浴在陽光、微風和芬多精之中，在山林裡找秘境，尋訪美麗的世外桃源，一起離開城市喧囂，好好重新充電再出發！

帶著孩子盡情玩耍！ 「北部親子住宿」趁著假期來趟親子旅遊，留好美好回憶吧

兒童節就快要到了，想要趁著接下來的連假帶著家中的孩子們一起出遊，安排一場親子之旅，最重要的就是選一間能夠讓孩子玩得盡興、設施豐富的飯店，就算不排太多行程，也能和孩子們能夠在下榻的飯店好好享受假期、一起留下美好的回憶。

漂亮的景看膩了換個口味吧！盤點那些「醜的有特色」的Ｂ級景點

誰不喜歡漂亮好看的東西，但看久了也該換換口味吧！ReadyGo盤點了全台幾個「怪醜」卻又「可愛」的景點，絕對是朋友限時中最亮眼！事不宜遲趕快記到地圖裡出發～～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。