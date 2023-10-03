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國慶連假踏青先收！13個森林遊樂區半票優惠 用紫微找出你的必遊之地

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阿里山國家森林遊樂區。　圖：Shutterstock／來源
阿里山國家森林遊樂區。　圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部整理】國慶連假期間何處去？農業部林業及自然保育署轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，10/7-10/10連假期間提供入園門票半票優惠，歡迎大家趁著連續假期到森林走走！但全國那麼多園區，到底該去哪處？林業保育署特別依據紫微斗數命宮坐鎮的主星，推薦適合出遊的國家森林遊樂區，讓大家找到適合自己的必遊園區。

「紫微、太陽、武曲、廉貞、天相」坐命宮的朋友，往往相當重視工作且負有責任感，容易積累壓力。內洞、滿月圓與雙流國家森林遊樂區擁有負離子豐沛的瀑布景觀，歡迎造訪來一趟身心洗禮；而阿里山國家森林遊樂區更有新開放的「水山療癒步道」，可進行自導式森林療癒體驗，也是紓壓療癒身心的好地方。

「太陰、貪狼、巨門」坐命宮的朋友，內心充滿浪漫，重視人與人間的情感聯繫與交流。拉拉山國家森林遊樂區擁有保育千百年造就的珍貴檜木巨木群；知本國家森林遊樂區擁有樣貌變化萬千的千根榕；擁有「森濤」美名，生長著「藤枝秋海棠」與眾多稀有蕨類與少見昆蟲的藤枝國家森林遊樂區，都歡迎前往細細觀察與探索。

「七殺、破軍、天機」坐命宮的朋友，勇於開創，喜歡打破傳統探索新的事物，推薦到東眼山、大雪山與八仙山國家森林遊樂區欣賞近年持續累積極具巧思的裝置藝術，如大雪山邀請原住民藝術家黃林育麟以臺灣黃藤纏繞連接石洞，完成「我和你的世界相連」裝置藝術，描繪人與臺灣黑熊在過去、現在、未來相生相息的意象。

「天府、天梁、天同」坐命宮的朋友，個性較為安靜內斂，多愁善感，重視獨處的時光。太平山國家森林遊樂區翠峰湖環山步道內「奧陶紀苔原區」的檜木森林，在沒有人為干擾的狀況下，測得最低音量不到25分貝，為全球首條寧靜步道；池南國家森林遊樂區為昔日哈崙山地鐵道的起點，保有過去林業伐採年代的老火車頭、集材機和無數文物座落於靜謐的園區內，很適合來趟獨自出發的旅行。找到你適合的園區了嗎？

更多國家森林遊樂區相關資訊，請參閱「台灣山林悠遊網」及「林業保育署全球資訊網」。

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