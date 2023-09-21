全台休閒農場集合！與動物近距離接觸、體驗有趣的DIY活動，來場寓教於樂的親子出遊

暑假就要到了，長達兩個月的暑假是好好放鬆、全家人一同出遊的好時機。想要帶家人、孩子們感受平時生活之中所缺少的悠閒、比較難接觸到的自然環境，就到全台各地的休閒農場走走吧！今天要介紹的5間休閒農場，都能讓遊客們與可愛的動物們互動、親近大自然。

全台休閒農場推薦

宜蘭 星夢森林劇場

圖 / ＠zzzzzyi_

想要近距離與各個可愛小動物接觸的話，宜蘭的星夢森林劇場可說是熱門首選，入園的門票即可兌換與小動物互動的飼料，在佔地廣大的園區中，除了有絕美的天鵝湖可以在戲水划獨木舟外，可愛動物區更有人氣超高的超萌水豚君、超Q的羊駝可以近距離餵食體驗，除外還有梅花鹿、狐蒙、袋鼠等小動物等著與大家互動呢！

圖 / IG＠zzzzzyi_

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號隔壁

營業時間：09:00–17:00

連絡電話：0966 417 997

宜蘭 張美阿嬤農場

圖／IG@ya_0216

一樣在宜蘭的張美阿嬤農場也是想近距離接觸小動物的好選擇！入園門票同樣能夠兌換餵食動物們的飼料，讓大家能夠盡情與小動物互動，園區雖然不算太大，但是每一區都有著可愛的動物，特別是水豚泡在露天溫泉，頂著橘子的可愛模樣更是不能錯過！

圖／IG@lowenyen

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間：9:00-17:30

連絡電話：0977 333 484

苗栗 飛牛牧場

圖／IG@oliveroppa686

位於苗栗通霄的飛牛牧場占地遼闊，除了能夠讓遊客體驗餵牛、羊，園區還有提供彩繪肥牛、冰淇淋搖搖樂、牛奶雞蛋糕、搖滾瓶中信等各式各樣的手作體驗活動，也有販賣手作布丁、冰淇淋、鮮奶酪等各式新鮮的乳製品，可以在此待上一整天，既能親近大自然，也能品嘗到牧場出產的美味產品！

圖／IG@oliveroppa686

地址：苗栗縣通霄鎮166號

營業時間：7:00-22:00

連絡電話：03 778 2999

南投 台一生態渡假村

圖／IG@aaa123471

在南投埔里交流道附近的楓樺台一渡假村，不只自行驅車前往便利，搭乘大眾運輸工具也能夠在埔里車站搭乘接駁車。園區內有全台唯一的「花神廟」，還有雨林風情館、銀河水道等，占地遼闊的園區內有許多適合打卡拍照的景點，更能在此體驗各式 DIY 課程，不只留下美照，更能帶滿滿的回憶回家。

圖／IG@aaa123471

地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號

營業時間：8:00-17:00

連絡電話：04 9299 7848

台南 走馬瀨農場

圖／IG@sylvia.shw

占地多達 120 公頃的走馬瀨農場是全台第一個休閒農業主題遊樂園，進到園區，廣闊草原上的巨大彩虹馬是相當具代表性的象徵。擁有豐富生態、特殊地貌的走馬瀨農場也結合了食育、農業推廣，有提供給孩子們的戶外教學、給大人的環境教育等導覽體驗課程，讓更多人能夠認識農業，認識我們生長的這塊土地。

圖／IG@adele_the_goose

圖／IG@sylvia.shw

地址：台南市大內區其子瓦60號

營業時間：週四～日 8:00-17:00 週一～三 9:00-17:00

連絡電話：06 576 0121

台東 初鹿牧場

圖／IG@n_emo.1106

來到台東的初鹿牧場，可以帶著孩子在一望無際的草原上看著牛群吃草，還能讓孩子們在翠綠草地上體驗滑草。除了動態的活動之外，也有比較靜態的DIY活動可以參與，有像是彩繪體驗、製作檸檬香茅清潔劑、天然精油防蚊液等，大小朋友可以一同參與的手作體驗，留下美好的回憶！

圖／IG@n_emo.1106

地址：台東縣卑南鄉牧場1號

營業時間：8:00-17:00

連絡電話：08 957 1002

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