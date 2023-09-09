受夠都市叢林的緊繃生活？編輯精選8家露天泳池飯店，不用出國也能享受慵懶的午後時光！

台灣各地都座落著各式各樣的旅宿地點，其中擁有露天泳池的飯店更是不計其數，有宛如歐洲花園般的夢幻池畔、有浪漫雅致的頂樓泳池或溫泉池，也有適合親子同樂的大型戶外池。本次文章就精選出8家最具人氣的泳池飯店，涵蓋了台北、台中、宜蘭、花蓮到澎湖，讓大家不用出國就能享受悠閒的度假人生！

全台露天泳池飯店推薦

台北 君悅大飯店

圖 / @ReadyGo

堪稱全台灣第一家五星級大飯店的 Grant Hyatt 台北君悅酒店，長年以來都維持著不負國際品牌口碑的高水準，硬體設施不但規模龐大，且保養維護得宜完善，偌大的戶外泳池更是備受喜愛，可以看見攜帶孩子的家庭、情侶約會戲水，也有商務客坐在池畔的座位區放鬆身心。

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地址：台北市信義區松壽路2號

電話： 02-2720-1234

台北 文華東方酒店

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甫邁入開幕9週年的 Mandarin Oriental Taipei 台北文華東方酒店，始終牢牢穩坐台北最頂級飯店的寶座，從歐式城堡般的壯麗建築外觀、精心打造的每一處空間細節，至工作人員無微不至的親切問候與專業應對，在在都體現了何為奢華酒店。而此處的游泳池自然也令人驚艷，藏身在美侖美奐的花園中，且更衣空間不但備品齊全，竟然還貼心地設有地暖系統，讓怕冷的人也能舒適自在。

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地址：台北市松山區敦化北路158號

電話： 02-2715-6888

台北 香格里拉遠東國際大飯店

圖 / 台北香格里拉遠東國際大飯店官方網站

如果想要避開擁擠的人潮，靜靜地在戶外泳池悠閒度日，隸屬於 Shangri-La 集團的香格里拉遠東國際大飯店，莫過於最佳的選擇。相較於其他業者大肆宣傳促銷，香格里拉始終低調地在市場上佔有一席之地，專為在意服務品質的客人們帶來符合期望的旅程，並設有屋頂游泳池、三溫暖與 SPA。在盡情舒壓完之後，還可以來到樓下的馬可波羅酒廊，品嚐精緻出眾的下午茶組合。

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地址：台北市大安區敦化南路二段201號

電話：02-2378-8888

台北 大直香樹花園酒店

圖 / 台北大直香樹花園酒店官方網站

許多人可能都曾見過香城集團旗下飯店的招牌，其在台北擁有多達9個據點，而大直香樹花園酒店又屬於其中的代表作，透過卓越出色的設備規劃，配合專業熱忱的服務流程，創造出不同於以往的星級住宿體驗。館內的休閒設施包含三溫暖、烤箱、蒸氣室等等，而戶外的泳池、水療池與酒吧區域，還可以接受包場舉辦派對，帶來盡興又難忘的愉快假期。

地址：台北市中山區堤頂大道二段566號

電話：02-8502-3955

宜蘭 晶泉丰旅

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在遠近馳名的宜蘭礁溪溫泉鄉，晶泉丰旅藉由無微不至的服務、無以挑惕的設施，以及特殊出眾的藝文活動，博得了眾多旅客的一致好評。在此可以自由選擇露天泳池、溫泉泡湯或是按摩水療，池畔還會定期上演星空電影院，館內則有畫廊與在地藝術展覽，讓人身心靈都能充飽電力。

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地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

電話：03-910-0000

台中 日光溫泉會館

圖 / 日光溫泉會館官方網站

圖 / 日光溫泉會館官方網站

帶著小孩出遊時，難免會碰上不知道該去哪裡放電的窘境。在這樣的狀況下，如果入住於台中的日光溫泉會館，便能瞬間解決爸媽們的煩惱。除了擁有多種設計的溫泉以外，大眾池還能一家大小同樂。光是在館內就有著數不盡的遊樂設施，例如戶外兒童戲水池、遊戲室、桌遊區，還有 DIY 手作教室可供報名。

地址：台中市北屯區東山路二段光西巷78號

電話：04-2239-9000

花蓮 璽賓行旅

圖 / 璽賓行旅官方網站

圖 / 璽賓行旅官方網站

雖然知名度可能不及國際連鎖的大品牌，但不管論及客房設備還是休閒育樂空間，璽賓行旅其實都毫不遜色，甚至還有能夠飽覽美麗花東海岸線的無邊際泳池。健身房則有專屬的健身教練，可預約一對一的客製化私人訓練課程。除此之外，其地理位置優越，附近就是燈塔、濱海公園、北濱沙灘衝浪點，距離東大門夜市也只要乘車5分鐘左右，可謂是吃喝玩樂都不成問題。

地址：花蓮縣花蓮市民權路2-6號

電話：03-831-6631

澎湖 福朋喜來登酒店

圖 / 福朋喜來登酒店官方網站

圖 / 福朋喜來登酒店官方網站

對於想出國到海島渡假，卻又苦無時間或預算的人來說，來到最近的離島澎湖就可一圓夢想。隸屬於國際品牌的福朋喜來登酒店佔地遼闊，戶外泳池乍看之下彷彿無邊無際，營造出滿滿的南洋風情。每逢夏季，到了夜晚還會舉辦星光港灣 BBQ 活動，就算不游泳也能在一旁的酒吧聊天小酌、好不愜意。

地址： 澎湖縣馬公市新店路197號

電話：06-926-6288

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