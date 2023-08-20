交給專業就對了！推薦全台8家「寵物攝影寫真」工作室，為毛小孩留住最萌的瞬間

有人說，寵物是唯一無條件愛著飼主的家人，或許每個人的看法與經驗各自不同，但不得不否認與寵物一同生活，足以療癒心靈。而要為心愛的家人留下永久的紀念，就要請專業的攝影師協助，捕捉牠們活潑好動又可愛的一面，因此這回我們網羅了全台廣受好評的寵物攝影工作室，為毛小孩留住超萌瞬間。

全台寵物寫真推薦

邦尼是個星球

秉持著記錄生命每一個重要的時刻，擁有全台最大的獨棟式寵物片場的「邦尼是個星球」，為毛小孩打造各式風格攝影，無論是文青風簡單素背照，還是有趣可愛爆破系列、夢幻寵物造型場景還是獨家自然採光空中花園，工作室有多達40種以上的主題場景，不僅有引逗師從旁引導，且攝影師還會適時讓毛孩休息並適應環境，相當專業。

圖／IG@mumu031922

圖／IG@corgi_douzhai

地址｜台北市中山區一江街43號1F

電話｜02 2541 6133

營業時間｜週一～週五 10:00-19:30；週六～日 10:00-21:30

攝狗狗寵物寫真工坊

「攝狗狗寵物寫真工坊」提供多種寵物寫真方案，其中不少方案飼主也可以入鏡拍攝，重點是攝影師善於呈現出毛孩搗蛋的眼神和俏皮的舉動，而即使是在毛小孩不受控的情況下，也能迅速找到角度拍攝。攝狗狗寵物寫真工坊有上百種裝扮，還有多樣的造景組合，能為狗狗貓貓們創造專屬的場景氛圍，所以很多飼主來訪拍攝過一次之後，便決定要再二訪呢！

圖／IG@hanji_itsme

圖／IG@baby__0724

地址｜台北市大安區延吉街112號

電話｜02 2578 8809

營業時間｜13:00-21:00（週三公休）

Something Studio 三牲工作室

致力於動物友善關懷的「三牲工作室」，擅長以大膽的影像留白方式，突顯出毛孩獨一無二的神情與姿態。三牲工作室提供寵物為主，人類為輔的「寵物方案」，以及寵物與人比例約五比五的「全家福方案」，而雖然他們的工作室位於台北，但攝影服務是全台皆有，如果喜歡他們簡約的寵物肖像風格，可以在粉絲專頁詢問看看喔。

圖／IG@yaolongchang

圖／IG@yaolongchang

地址｜台北市大同區重慶北路三段315號2樓

營業時間｜10:00-17:30（週四、六公休）

直覺映像 Taoyuan

喜歡簡約風的讀者，相信桃園的「直覺映像」會很適合你！工作室會根據飼主的喜好和需求，在攝影棚打造素色背景，並順應毛孩的情緒來調整拍攝，捕捉毛孩與飼主互動最自然的畫面。而除了寵物攝影和寵物全家福攝影之外，直覺映像還另有提供寵物生日會紀錄的服務，用照片紀錄下歡樂又溫馨的模樣，因此特別受到飼主的歡迎。

圖／IG@simple2018.wf

圖／IG@simple2018.wf

地址｜桃園市桃園區大興西路二段

營業時間｜11:00-17:00

毛棚 / 寵物專屬攝影棚

「毛棚」寵物專屬攝影棚位於台中沙鹿，拍攝環境被網友稱讚舒適得就像在家一般自在，且攝影師親切有耐心，不只會給予專業的動作指導、不讓毛小孩太累，更是非常懂得毛孩的習性，會及時舒緩牠們的情緒。建議有興趣的大家，盡可能要提早預約拍攝，以免向隅喔！

圖／IG@neyubutter

地址｜台中市沙鹿區保成路120巷122號

電話｜0976 161 199

韓菓工作室

由韓國攝影師帶領的「韓菓工作室」，提供韓式證件照、兒童寫真、全家福、情侶照、閨蜜寫真和寵物證件照等各式攝影服務，優點是能馬上為客人調整，以及快速取件。然而需要注意的是，工作室拍攝時皆會使用閃光燈，且拍攝時會在較高的桌面上拍攝，若毛孩怕高或是會從高處跳下的話，比較不建議拍攝，就請飼主們斟酌啦。

圖／IG@saltedpork0505

圖／IG@ollie_via_fco_maltese

地址｜台中市東區立德街5號

電話｜0972 406 544

營業時間｜11:00-20:30（週一公休）

Poponi Studio

「Poponi Studio」善於引導和放鬆毛孩心情，捕捉牠們每一個自然瞬間和可愛的動作表情，而工作室提供毛孩形象照、毛家庭全家福和小小毛孩寫真，此外也會不定期推出外拍的限定企劃，不過拍攝地點目前主要以台南地區為主，飼主們可以依據毛孩的情形，和個人喜歡的方向做選擇。

圖／IG@poponi_studio

圖／IG@___dor.77___

地址｜台南市南區新興路374號1F

電話｜0922 120 724

營業時間｜10:00-17:00

天台攝影工作室

風格可自然也可強烈的「天台攝影工作室」，竭盡所能地拍攝出毛孩最真實的那一面，飼主們除了可以挑選工作室精心打造的場景之外，也可以請攝影師透過不同的光線，完整地呈現毛孩的毛髮、紋理和表情，拍出最萌的寵物照！

圖／IG@omoilifehouse

圖／IG@w7129sara

地址｜台南市北區公園路994巷5弄26號

電話｜06 252 6680

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