回鄉青年與大老闆攜手 共創永續食農新風貌

回鄉青年長年耕耘累積的亮眼成果，正吸引關注永續議題的企業造訪，為農村迎來新一波創新動能！日前由產、官、學界攜手組成的「企業走進永續農業－食育踩線團」即前進雲林，造訪回鄉青年經營的農村場域，從食農教育、農產創新及循環農業等多重視角，不僅看見回鄉青年的創意與努力，也發現農村永續全新可能。

前快樂蜂餐飲集團研發副總裁楊鵑華在青年吳享育的引導下，利用檳榔炭與淺山樂土融合，製作成榔炭杯墊。

此次踩線團由中華民國全國中小企業總會策劃，邀集產、官、學界代表，踩線團成員涵蓋服務業、零售業、媒體業及學術界，秉持對農村的關懷，用行動支持農村。參與成員包括品味私塾執行長王文靜、春一枝有限公司董事長李銘煌、前快樂蜂餐飲集團研發副總裁楊鵑華、曼都集團董事長賴淑芬、通泰媒體應用有限公司總經理賴麒宇、全聯福利中心前副董事長謝健南等產業界代表；學術界則有台灣大學生物產業傳播暨發展學系助理教授王志文、虎尾科技大學休閒遊憩系副教授黃志成等專家學者。

活動當日，踩線團走訪 6 位雲林青年場域：青年林曉慧「林記蔬果汁」的擂果汁體驗，帶領與會者認識在地有機食材；緊接著前進青年李淑屏創立的糕點品牌「虎珍堂」，品嘗用雲林特產地瓜製成的糕點；青年高聖峰的「峰禾日秝」，看見各式在地食材製成的創新農產齊聚一堂，體會地方飲食文化的傳承與創新。

在林記蔬果汁的青年林曉慧的說明與引導下， 春一枝有限公司董事長李銘煌(右)、通泰媒體應用有限公司總經理賴麒宇(中)、行政院農委會水保局副局長林長立(左)一起體驗DIY 擂果汁，動手玩食農。

除了以「食在地」感受雲林，本次也規劃環境永續之旅。青年蔡孟言透過攀體驗，加深與會者對生態保育的尊敬；青年吳享育創立「淺山植藝」，指導與會者手作檳榔炭杯墊，瞭解農業廢棄物再利用；最後行程尾聲則來到青年林家良的「回鄉米水牛安養中心」，對退休水牛安置與農田的循環農業有更深層認識。

本次踩線團串連的 6 位雲林回鄉青年，皆參與農委會水土保持局辦理的「青年回鄉行動獎勵計畫」，透過該計畫之獎勵及輔導，回鄉青年逐年提升創意力與執行力，不僅實踐農村永續精神，亦吸引企業造訪。而此次踩線團即提供一個回鄉青年與產業界交流途徑，許多產業界參與者表示，透過此次活動更瞭解農村的美好與潛力，希望未來進一步合作將優質農村產品及體驗形成推廣至公司員工旅遊，也號召更多企業夥伴參與，看見農村的美好及青年的創意努力，一同加入農村永續行列。